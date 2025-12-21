ortodox keresztényortodoxiaEgyesült Államokkereszténység

Amerikában a fiatalok kétezer éves választ találtak a modern káoszra

Az Egyesült Államokban újra divatba jött a keresztény hit, és egyre több amerikai fiatal, különösen tinédzserek fordulnak az ortodox kereszténység felé. A folyamatban meghatározó szerep jut a közösségi médiának és az influenszereknek, a szakértők pedig azzal magyarázzák a jelenséget, hogy a modern, rohanó világban a fiataloknak szüksége van egy biztos pontra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 21:40
Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amerikában egyre több fiatal fordul az ortodox kereszténységhez, amelynek terjedését az influenszerek is elősegítik. Az ortodoxia – a kereszténység legősibb ága – sok fiatalnak tudatos szembefordulást jelent a fősodorral. Többen úgy látják, hogy az egymást követő válságok, a túlterhelt mindennapok és a gyors technológiai változások közepette szükségük van egy állandó pontra, ezért a vallásban keresnek kapaszkodót – írja az Origo az Euronewsra hivatkozva.

Amerikában egyre több fiatal fordul az ortodox kereszténységhez
Amerikában egyre több fiatal fordul az ortodox kereszténységhez. Fotó: Getty Images

Az ortodox kereszténységet néha egyszerűen ortodoxiának nevezik. A klasszikus keresztény használatban az ortodox kifejezés az ókori keresztények által vallott tanok összességére utal, azon belül is főleg a ragaszkodást jelenti a Szentháromság teológiai meghatározásához.

Az amerikai fiatalok sokszor ellenszenvvel viszonyulnak a modern, zenével kísért istentiszteletekhez és a futurisztikus szektákhoz, így inkább a kereszténység legősibb formáját, az ortodox egyházat választják. Los Angelesben például a hívek rendszeresen összegyűlnek a Szent Szófia-székesegyházban a Vacsora és beszélgetés nevű alkalmon, ahol megoszthatják egymással a félelmeiket és a belső vívódásaikat.

Nem akarom, hogy kizárólag a saját vágyaim vezessenek, és inkább valami olyanhoz kapcsolódnék, ami több mint kétezer éve létezik

 – mondta Eilleen, egy fiatal lány. A közösség tagja Justin Braxton is, aki Los Angelesben tűzoltóként dolgozik, és másfél éve lett megkeresztelve. Elmondása szerint első alkalommal egy részben görög, részben angol nyelvű liturgián vett részt. Bár a görög szöveget nem értette, a másfél órás szertartást végigsírta, és azóta egyetlen találkozót sem hagyott ki.

A böjt és az imádság sokaknak megterhelőnek tűnhet, én azonban gyakorlásként tekintek rájuk. Számomra ez mutatja meg az igazi különbséget a boldogság és az öröm között

 – fogalmazott Justin. Szakértők szerint az ortodox kereszténység amerikai terjedése az elmúlt években két hullámban zajlott. Az Ortodox Tanulmányok Intézetének ügyvezető igazgatója úgy látja, hogy először a koronavírus-járvány idején ugrott meg jelentősen a hívek száma, majd a növekedés lelassult, az elmúlt másfél évben azonban ismét egyre több fiatal csatlakozik a vallási irányzathoz.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Fischl Vilmos szerint ami ma Nyugat-Európában zajlik, az nem vallási semlegesség, hanem kulturális önfelszámolás.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu