Amerikában a fiatalok kétezer éves választ találtak a modern káoszra

Amerikában egyre több fiatal fordul az ortodox kereszténységhez, amelynek terjedését az influenszerek is elősegítik. Az ortodoxia – a kereszténység legősibb ága – sok fiatalnak tudatos szembefordulást jelent a fősodorral. Többen úgy látják, hogy az egymást követő válságok, a túlterhelt mindennapok és a gyors technológiai változások közepette szükségük van egy állandó pontra, ezért a vallásban keresnek kapaszkodót – írja az Origo az Euronewsra hivatkozva.

Amerikában egyre több fiatal fordul az ortodox kereszténységhez. Fotó: Getty Images

Az ortodox kereszténységet néha egyszerűen ortodoxiának nevezik. A klasszikus keresztény használatban az ortodox kifejezés az ókori keresztények által vallott tanok összességére utal, azon belül is főleg a ragaszkodást jelenti a Szentháromság teológiai meghatározásához.

Az amerikai fiatalok sokszor ellenszenvvel viszonyulnak a modern, zenével kísért istentiszteletekhez és a futurisztikus szektákhoz, így inkább a kereszténység legősibb formáját, az ortodox egyházat választják. Los Angelesben például a hívek rendszeresen összegyűlnek a Szent Szófia-székesegyházban a Vacsora és beszélgetés nevű alkalmon, ahol megoszthatják egymással a félelmeiket és a belső vívódásaikat.