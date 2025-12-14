Amint arról korábban beszámoltunk, iszlamista terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok. Öt migránst vettek őrizetbe, akik egy karácsonyi vásár ellen terveztek merényletet. A nyomozók szerint a gyanúsítottak kamionnal akartak behajtani a tömegbe, a letartóztatások azonban még időben megakadályozták a támadást. A gyanúsítottak három marokkói, egy szír és egy egyiptomi állampolgár, az utóbbi vallási vezetőként buzdította társait.

A radikális iszlám a kereszténység meghatározó ünnepeit kiemelt támadási időszaknak tekinti. A képen: karácsonyi vásár Bonnban (Fotó: YING TANG / NurPhoto)

„Egyelőre annyit tudunk, hogy egy külföldi titkosszolgálattól kapták az értesítést a németek, nemzetközi együttműködés keretében. Még az akció megindítása előtt úgy döntöttek, úgy ítélték meg a helyzet veszélyességét, hogy megszakítják az akciót és nem várják meg, hogy ténylegesen elinduljon a művelet” – mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, hozzátéve: a migránsok letartóztatása után, a jogi eljárás során az öt férfit „igyekeznek majd kimenteni az ügyvédeik, mondván, hogy nincs arról szó, amiről az alapgyanú szólt.”

Ilyenkor abba a nehézségbe ütközik az elhárító szolgálat, hogy mérlegelnie kell, hogy mikor szakítja meg ezt a folyamatot. Ami most történt, az azzal a kockázattal is jár, hogy adott esetben a terroristák szinte büntetlenül is elsétálhatnak. A kérdés az, hogy mennyi bizonyító erejű adatot, információt kaptak meg az alapinformációval együtt a külföldi partnerszolgálattól.

– mondta a szakértő, kiemelve: „Mindenki tudja az elhárításnál, hogy igen, ők arra készültek, hogy egy kamionnal gázolásos támadást követnek el egy karácsonyi vásár területén, és a kamion azt mutatja, hogy intenzív támadásra készültek. Ugyanakkor ez sokszor a bíróságokon megbukik, mondván, hogy nincs elég kézzelfogható tárgyi bizonyíték, vagy bizonyítóerejű hangfelvétel, ami azt igazolná, hogy valóban arra készültek, amit gyanítanak a szolgálatok.”