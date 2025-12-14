radikális iszlamistáknyugat európaeurópa

A radikális iszlám a kereszténység meghatározó ünnepeit kiemelt támadási időszaknak tekinti

Terrortámadást akadályoztak meg a hatóságok Németországban. A tervezett támadás kapcsán öt migráns férfit tartóztattak le, akik kamionnal akartak egy karácsonyi vásár járókelői közé hajtani. Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója lapunknak elmondta: az iszlamisták célja, hogy a keresztényeket megfélemlítsék és a saját erejüket demonstrálják.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 20:15
Karácsonyi vásár Nürnbergben - Rendőrségi biztosítás mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Németországban Fotó: DANIEL LOB Forrás: DPA
Amint arról korábban beszámoltunk, iszlamista terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok. Öt migránst vettek őrizetbe, akik egy karácsonyi vásár ellen terveztek merényletet. A nyomozók szerint a gyanúsítottak kamionnal akartak behajtani a tömegbe, a letartóztatások azonban még időben megakadályozták a támadást. A gyanúsítottak három marokkói, egy szír és egy egyiptomi állampolgár, az utóbbi vallási vezetőként buzdította társait. 

A radikális iszlám a kereszténység meghatározó ünnepeit kiemelt támadási időszaknak tekinti. A képen: karácsonyi vásár Bonnban Fotó: YING TANG / NurPhoto
„Egyelőre annyit tudunk, hogy egy külföldi titkosszolgálattól kapták az értesítést a németek, nemzetközi együttműködés keretében. Még az akció megindítása előtt úgy döntöttek, úgy ítélték meg a helyzet veszélyességét, hogy megszakítják az akciót és nem várják meg, hogy ténylegesen elinduljon a művelet” – mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, hozzátéve: a migránsok letartóztatása után, a jogi eljárás során az öt férfit „igyekeznek majd kimenteni az ügyvédeik, mondván, hogy nincs arról szó, amiről az alapgyanú szólt.”

Ilyenkor abba a nehézségbe ütközik az elhárító szolgálat, hogy mérlegelnie kell, hogy mikor szakítja meg ezt a folyamatot. Ami most történt, az azzal a kockázattal is jár, hogy adott esetben a terroristák szinte büntetlenül is elsétálhatnak. A kérdés az, hogy mennyi bizonyító erejű adatot, információt kaptak meg az alapinformációval együtt a külföldi partnerszolgálattól. 

– mondta a szakértő, kiemelve: „Mindenki tudja az elhárításnál, hogy igen, ők arra készültek, hogy egy kamionnal gázolásos támadást követnek el egy karácsonyi vásár területén, és a kamion azt mutatja, hogy intenzív támadásra készültek. Ugyanakkor ez sokszor a bíróságokon megbukik, mondván, hogy nincs elég kézzelfogható tárgyi bizonyíték, vagy bizonyítóerejű hangfelvétel, ami azt igazolná, hogy valóban arra készültek, amit gyanítanak a szolgálatok.”

 

Radikális iszlamisták terveztek támadást

A csapat összetétele azt mutatja, hogy radikális iszlamisták voltak a támadás kitervelői, de mégis egy multikulturális csapatról beszélünk, hiszen a hírek szerint három marokkói, egy szír és egy egyiptomi képezte ezt az ötfős csapatot. A legidősebb férfi egy 50-es éveiben járó egyiptomi volt az, aki a szellemi vezetője volt ennek a csapatnak. 

– emelte ki a szakértő, aki az illegális migráció és a terrorizmus összefüggéséről is beszélt.

Az, hogy Európában egy három országból összeverbuválódott terrorista csoport előkészületi szakban volt egy súlyos terrortámadásra, ráadásul advent idején, egy karácsonyi vásárra tervezték mindezt, ez mind-mind azt mutatja, hogy az illegális migrációval a terrorizmus is begyűrűzött Európába és a mai napig itt él közöttünk, csak mindig különböző formákat ölt. Az elmúlt években jobbára magányos terroristákról hallottunk, és ilyen összehangolt csoportról nem, de ez azt is jelentheti, hogy a szolgálatok időben megelőztek több támadást.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy – csakúgy, mint a tíz évvel ezelőtti akciók során, akár a párizsi akciók, akár a következő évben Brüsszelben – „ilyen terrorista sejtek bármikor verbuválódhatnak, hiszen olyan nagy számban érkeztek radikális iszlamisták Nyugat-Európába, hogy ezeknek a találkozása, egymást felerősítő nézetei óhatatlanul ahhoz is vezethetnek, hogy nem egyénenként követnek el egy-egy támadást, amire eddig volt jó pár példa az ilyen gázolásos merényleteknél, hanem többen igyekeznek egy összehangolt és sokkal pusztítóbb hatású akciókat előkészíteni.”

Az Európai Unió migrációs politikájáról Horváth József úgy fogalmazott:

Az uniós őrület vonatáról eddig sem szálltak le. Történt akármi is Európában, mindig azt mondták, hogy ezek egyedi esetek, pszichiátriai érintettségűek az elkövetők. A nyugati balliberális elit kerüli annak az elfogadását vagy kijelentését, hogy radikális iszlamista terrortámadás történt. Ehelyett a lakossággal igyekeznek elhitetni, hogy pszichikailag sérült emberek, mentális problémákkal küzdők, akik ilyeneket elkövetnek csak azért, hogy igyekezzenek megnyugtatni az állampolgárokat, akkor is, hogyha ez nyilvánvalóan egyszerű és ténybeli hazugság.

Az Ausztráliában történt támadásra utalva Horváth József úgy fogalmazott:

Ami visszatérő elem, hogy a radikális iszlám a kereszténység meghatározó ünnepeit, így az adventet és a karácsonyt, vagy – a zsidóság esetében – a hanukát kiemelt támadási időszaknak tekinti, hogy ezzel is a kereszténységet valló polgárokat elbizonytalanítsák, megfélemlítsék és a saját erejüket demonstrálják.

A szakértő hozzátette: „Azt kell, hogy mondjam, hogy ide vezet Nyugat-Európának a szisztematikus önfeladása, hogy képtelen és nem is hajlandó az értékeit, az életformáját és a polgárait megvédeni.”

Magyarország biztonságos

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója az is kiemelte: 

A hanukai és a karácsonyi vásárok – hála az elmúlt 10 év migrációt megállító politikájának – mind a magyarországi zsidóság, mind a magyar keresztény polgárok számára békében örömben telik, ahogy ennek telnie is kell. Tehát az, hogy nálunk közterületen ünnepelhetjük a hanukát és Krisztus születésének várását, azt gondolom, hogy ez egy hatalmas politikai teljesítmény.

Borítókép: Rendőrségi biztosítás mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Németországban (Fotó: AFP)

 

