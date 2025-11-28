Németország: advent a terror árnyékában

Sötét árnyék vetül Németország egyik legismertebb hagyományára, a karácsonyi vásárokra. A hatóságok drákói biztonsági intézkedéseket vezettek be, miközben a lakosság többsége retteg egy újabb terrortámadástól. A tavalyi magdeburgi tragédia emléke és a 2016-os berlini merénylet kísértete miatt a forralt bor és a mézeskalács illata mellé idén a félelem és a bizonytalanság költözött be a német terekre.

Veszélybe került Németország fontos adventi hagyománya? (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A nyugati világban széles körben elterjedt német karácsonyi vásárok hagyománya komoly próbatétel elé néz. Bár hétfőn Berlinben, Kölnben és számos más nagyvárosban megnyíltak a fabódék, ahol sült kolbászt, lepényt és kézművesportékákat kínálnak, az ünnepi hangulatot nehéz felhőtlenül élvezni. A látogatókat ugyanis nemcsak a karácsonyi fények, hanem megerősített rendőri jelenlét, terrorelhárításra szolgáló akadályok és biztonsági őrök fogadják.

A biztonsági készültség nem alaptalan. A német társadalom emlékezetében még élénken él a 2016. december 19-i berlini terrortámadás, amikor egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a tömegbe a Vilmos császár emléktemplomnál, tizenhárom ember halálát okozva. Ám a félelem forrása ennél sokkal frissebb: a hatóságok és a lakosság idegeit a tavaly, 2024. december 20-án Magdeburgban történt véres események tartják feszültségben. Akkor egy járművel elkövetett támadás során hatan vesztették életüket és több mint háromszázan sebesültek meg. A feltételezett elkövető pere jelenleg is zajlik, ami tovább borzolja a kedélyeket.

Így döntött Magdeburg vezetése

Éppen Magdeburgban, a tragédia helyszínén volt a legnagyobb a bizonytalanság az idei nyitást illetően. A városvezetés napokig hezitált, hogy egyáltalán engedélyezzék-e a rendezvényt. Végül Simone Borris polgármester hivatala a „biztonsági koncepció” módosítása után zöld utat adott, hangsúlyozva, hogy fontos a hagyományok megőrzése, de a lakosság biztonsága az elsődleges.

Míg a nagyvárosok a masszív rendőri jelenléttel próbálják fenntartani a normalitás látszatát, több kisebb településen – például a Köln melletti Overathban, egy rostocki helyszínen, valamint a dortmundi Bodelschwingh-kastélynál – idén elmaradnak a vásárok. Bár egyes esetekben felújításra hivatkoznak, a háttérben sokszor a biztonsági költségek drasztikus emelkedése és a szigorú előírások betarthatatlansága áll. Az árusok számára pedig gyakran már nem térül meg a helypénz a fokozott kockázatok és költségek miatt.

A társadalom lélektani állapotát jól tükrözi a YouGov friss felmérése, amelyet a DPA hírügynökségneka készítettek: a németek 62 százaléka tart attól, hogy idén terrortámadás ér egy karácsonyi vásárt.

Renardo Schlegelmilch, a legnagyobb német katolikus rádióadó, a kölni Domradio főszerkesztője szerint a biztonság kérdése nemzeti ügy lett. Úgy véli, bár a látható akadályok és a rendőrség célja a megnyugtatás, sokakban éppen ezek a látványos óvintézkedések keltenek további feszültséget, hiszen folyamatosan emlékeztetnek a fenyegetettségre.