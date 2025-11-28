NémetországAusztriamagdeburgi tragédiakarácsonyi vásár

Németország: advent a terror árnyékában

Sorra nyitnak Németországban a karácsonyi vásárok. Már amelyik kinyit, hiszen több településen is lefújták a rendezvényt. Kis híján erre a sorsra jutott a tavalyi tragikus merényletről elhíresült magdeburgi esemény is. Kérdés, hogy a terrortámadásoktól való félelem milyen hatással lesz hosszú távon Németország e fontos hagyományára.

Munkatársunktól
2025. 11. 28. 5:01
Illusztráció (Forrás: APA-PictureDesk via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sötét árnyék vetül Németország egyik legismertebb hagyományára, a karácsonyi vásárokra. A hatóságok drákói biztonsági intézkedéseket vezettek be, miközben a lakosság többsége retteg egy újabb terrortámadástól. A tavalyi magdeburgi tragédia emléke és a 2016-os berlini merénylet kísértete miatt a forralt bor és a mézeskalács illata mellé idén a félelem és a bizonytalanság költözött be a német terekre.

Veszélybe került Németország fontos adventi hagyománya?
Veszélybe került Németország fontos adventi hagyománya?  (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A nyugati világban széles körben elterjedt német karácsonyi vásárok hagyománya komoly próbatétel elé néz. Bár hétfőn Berlinben, Kölnben és számos más nagyvárosban megnyíltak a fabódék, ahol sült kolbászt, lepényt és kézművesportékákat kínálnak, az ünnepi hangulatot nehéz felhőtlenül élvezni. A látogatókat ugyanis nemcsak a karácsonyi fények, hanem megerősített rendőri jelenlét, terrorelhárításra szolgáló akadályok és biztonsági őrök fogadják.

A biztonsági készültség nem alaptalan. A német társadalom emlékezetében még élénken él a 2016. december 19-i berlini terrortámadás, amikor egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a tömegbe a Vilmos császár emléktemplomnál, tizenhárom ember halálát okozva. Ám a félelem forrása ennél sokkal frissebb: a hatóságok és a lakosság idegeit a tavaly, 2024. december 20-án Magdeburgban történt véres események tartják feszültségben. Akkor egy járművel elkövetett támadás során hatan vesztették életüket és több mint háromszázan sebesültek meg. A feltételezett elkövető pere jelenleg is zajlik, ami tovább borzolja a kedélyeket.

Így döntött Magdeburg vezetése

Éppen Magdeburgban, a tragédia helyszínén volt a legnagyobb a bizonytalanság az idei nyitást illetően. A városvezetés napokig hezitált, hogy egyáltalán engedélyezzék-e a rendezvényt. Végül Simone Borris polgármester hivatala a „biztonsági koncepció” módosítása után zöld utat adott, hangsúlyozva, hogy fontos a hagyományok megőrzése, de a lakosság biztonsága az elsődleges.

Míg a nagyvárosok a masszív rendőri jelenléttel próbálják fenntartani a normalitás látszatát, több kisebb településen – például a Köln melletti Overathban, egy rostocki helyszínen, valamint a dortmundi Bodelschwingh-kastélynál – idén elmaradnak a vásárok. Bár egyes esetekben felújításra hivatkoznak, a háttérben sokszor a biztonsági költségek drasztikus emelkedése és a szigorú előírások betarthatatlansága áll. Az árusok számára pedig gyakran már nem térül meg a helypénz a fokozott kockázatok és költségek miatt.

A társadalom lélektani állapotát jól tükrözi a YouGov friss felmérése, amelyet a DPA hírügynökségneka készítettek: a németek 62 százaléka tart attól, hogy idén terrortámadás ér egy karácsonyi vásárt. 

Renardo Schlegelmilch, a legnagyobb német katolikus rádióadó, a kölni Domradio főszerkesztője szerint a biztonság kérdése nemzeti ügy lett. Úgy véli, bár a látható akadályok és a rendőrség célja a megnyugtatás, sokakban éppen ezek a látványos óvintézkedések keltenek további feszültséget, hiszen folyamatosan emlékeztetnek a fenyegetettségre.

Mélyebb dimenziója is van a karácsonyi vásárok visszaszorulásának

Az ügynek azonban van egy mélyebb, kulturális és vallási dimenziója is, amely túlmutat a fizikai biztonságon. Michal Wilkosz atya, a németországi Lengyel Katolikus Misszió rektora rámutatott: a vásárok elmaradása vagy korlátozása a keresztény szimbólumok kiszorulását eredményezheti a közterekről.

A hívők számára a karácsonyi vásár az advent kiterjesztése a templom falain kívülre – a fények, a betlehemek, az énekek mind az ünnep részei

– fogalmazott a pap. Ha a közösségi terekről eltűnnek ezek a jelképek, a hit a magánszférába szorul vissza, és elvesznek a kulturális igazodási pontok – figyelmeztetett.

Susanne Schröter iszlámkutató szerint a radikális iszlamisták számára szimbolikus célpontok a karácsonyi vásárok. Számukra nemcsak az erőszakos cselekmények maguk a fontosak, hanem a nyugati keresztény kultúra központi szimbólumainak megtámadása is. 

Ezek a helyek a hagyományokat, a közösséget és az életörömöt jelképezik, olyan értékeket, amelyeket a szélsőséges csoportok szándékosan meg akarnak semmisíteni – hívja fel a figyelmet a kutató.

Nemcsak Németországot érinti a probléma

Nemcsak Németországban kongatják a vészharangokat a karácsonyi vásárok kapcsán. A szomszédos Ausztria is küzd az adventi rendezvények biztonságának problémájával. A tavalyi magdeburgi tragédia tanulságait szem előtt tartva az osztrák rendőrség ennek megfelelően módosította az idei adventi időszak biztonsági intézkedéseit – látható jelenléttel és láthatatlan megfigyeléssel.

Jelenleg nincsenek konkrét jelek, amelyek karácsonyi vásárokra vagy adventi rendezvényekre vonatkozó fenyegetéseket jeleznének Ausztriában

– hangsúlyozta az osztrák belügyminisztérium, hozzátéve, hogy az iszlamista motivációjú elkövetők által jelentett veszélyt továbbra is magasnak minősítik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: APA-PictureDesk via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekZelenszkij

Az ukrajnai háborún mindenki keresni akar

Horváth József avatarja

Washingtonban már dossziékba rendezik a bizonyítékokat egy újabb korrupciós ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.