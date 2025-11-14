Advent a félelem árnyékában: Európa új valósága

Karácsonyi vásár: ma már a biztonság a legfontosabb. A kontinens idén is készül az ünnepre, ám a karácsonyi vásárok képe látványosan megváltozott. A mézeskalácsillat és a díszek között ma már ott sorakoznak a betonoszlopok, a kordonok, az arcfelismerő kamerák és a megerősített rendőri jelenlét. Az európai mindennapok részévé vált a biztonságtechnika, amely sokak szerint mára az adventi hangulat szerves – bár nyomasztó – elemévé nőtte ki magát.
Korábban a V4NA írt róla, hogy a tavalyi advent idején egy német felmérés szerint a lakosság 22 százaléka a megnövekedett terrorveszély miatt nem tervezte meglátogatni a karácsonyi vásárokat. A németek több mint felének pedig az esetleges veszély befolyásolja a további vásárlátogatási terveit.
Karácsonyi vásárok a félelem árnyékában
A tavalyi magdeburgi tragédia még mindig élénken él a közvéleményben: 2024 decemberében egy ámokfutó hajtott bele a város karácsonyi vásárába.
A támadásban hat ember életét vesztette, több százan pedig megsérültek.
Európa számos országa válaszul átfogó biztonsági intézkedéseket vezetett be, hogy garantálja a látogatók nyugalmát és biztonságát. Az elmúlt évtizedben ugyanis számos hasonló merénylet rázta meg Európát.
Az egyik legismertebb eset 2016-ban történt Berlinben, ahol egy tunéziai származású terrorista kamionnal hajtott a tömegbe a város híres karácsonyi vásárának helyszínén. A támadásban tizenkét ember vesztette életét, és több mint ötvenen megsérültek.
Franciaországban a biztonsági intézkedések már a magdeburgi tragédia előtt is szigorúak voltak a strasbourgi karácsonyi vásár után, ahol 2018-ban öt ember vesztette életét egy hasonló támadásban.
2014-ben Franciaországban két különböző városban is történt támadás. Dijonban egy férfi hajtott autójával a vásári tömegbe, többen megsérültek, míg Nantes-ban egy másik támadó hasonló módszerrel sebesített meg látogatókat.
A 2020-as bécsi merénylet is sokkolta a világot. Bár a támadás közvetlenül nem karácsonyi vásárt célzott, az osztrák főváros ünnepi előkészületeinek szívében történt, így emlékeztetett arra, hogy a nagy tömegrendezvények mindig potenciális célpontok maradnak.
2011-ben Liège városában (Belgium) egy férfi gránátokkal és lőfegyverrel támadt a karácsonyi vásár közelében sétáló emberekre. A tragikus esemény öt halálos áldozatot követelt, köztük volt egy kisgyermek is, és sokan megsérültek.
Az Egyesült Királyságban a 2017-es manchesteri terrortámadás után jelentősen növelték a karácsonyi vásárok biztonságát, bár ott a támadás nem a vásárban történt. Fegyveres járőrök járőröznek a nagyobb vásárok területén, a vásárszervezők pedig fokozott biztonsági protokollokat dolgoztak ki a rendvédelmi szervekkel együttműködve.
A terrorfenyegetettség okán Olaszországban is betonblokkokat helyeznek el a helyi hatóságok, és fokozott ellenőrzéseket vezettek be.