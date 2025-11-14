karácsonyi vásárterrorfenyegetettségbiztonságfélelemNyugat-Európa

Advent a félelem árnyékában: Európa új valósága

Ahogy Európa nagyvárosaiban felgyulladnak az adventi fények, az ünnepi hangulatot egyre inkább felváltja a biztonsági kockázatok miatti aggodalom. A karácsonyi tömegrendezvények ma már nemcsak a családok és barátok találkozóhelyei, hanem a lehetséges terrortámadások kiemelt célpontjai is.

Szabó István
2025. 11. 14. 12:06
Beton biztonsági korlátokat helyeztek el a drezdai "Striezelmarkt" karácsonyi vásár el Fotó: Sebastian Kahnert Forrás: dpa/AFP
Karácsonyi vásár: ma már a biztonság a legfontosabb. A kontinens idén is készül az ünnepre, ám a karácsonyi vásárok képe látványosan megváltozott. A mézeskalácsillat és a díszek között ma már ott sorakoznak a betonoszlopok, a kordonok, az arcfelismerő kamerák és a megerősített rendőri jelenlét. Az európai mindennapok részévé vált a biztonságtechnika, amely sokak szerint mára az adventi hangulat szerves – bár nyomasztó – elemévé nőtte ki magát.

Karácsonyi vásár
A karácsonyi vásár megnyitója előtt már felállítottak biztonsági korlátokat a berlini Breitscheidplatzon. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Elisa Schu

Korábban a V4NA írt róla, hogy a tavalyi advent idején egy német felmérés szerint a lakosság 22 százaléka a megnövekedett terrorveszély miatt nem tervezte meglátogatni a karácsonyi vásárokat. A németek több mint felének pedig az esetleges veszély befolyásolja a további vásárlátogatási terveit.

 

Karácsonyi vásárok a félelem árnyékában

A tavalyi magdeburgi tragédia még mindig élénken él a közvéleményben: 2024 decemberében egy ámokfutó hajtott bele a város karácsonyi vásárába. 

A támadásban hat ember életét vesztette, több százan pedig megsérültek.

Európa számos országa válaszul átfogó biztonsági intézkedéseket vezetett be, hogy garantálja a látogatók nyugalmát és biztonságát. Az elmúlt évtizedben ugyanis számos hasonló merénylet rázta meg Európát.

Az egyik legismertebb eset 2016-ban történt Berlinben, ahol egy tunéziai származású terrorista kamionnal hajtott a tömegbe a város híres karácsonyi vásárának helyszínén. A támadásban tizenkét ember vesztette életét, és több mint ötvenen megsérültek.

Franciaországban a biztonsági intézkedések már a magdeburgi tragédia előtt is szigorúak voltak a strasbourgi karácsonyi vásár után, ahol 2018-ban öt ember vesztette életét egy hasonló támadásban.

2014-ben Franciaországban két különböző városban is történt támadás. Dijonban egy férfi hajtott autójával a vásári tömegbe, többen megsérültek, míg Nantes-ban egy másik támadó hasonló módszerrel sebesített meg látogatókat.

A 2020-as bécsi merénylet is sokkolta a világot. Bár a támadás közvetlenül nem karácsonyi vásárt célzott, az osztrák főváros ünnepi előkészületeinek szívében történt, így emlékeztetett arra, hogy a nagy tömegrendezvények mindig potenciális célpontok maradnak.

2011-ben Liège városában (Belgium) egy férfi gránátokkal és lőfegyverrel támadt a karácsonyi vásár közelében sétáló emberekre. A tragikus esemény öt halálos áldozatot követelt, köztük volt egy kisgyermek is, és sokan megsérültek.

Az Egyesült Királyságban a 2017-es manchesteri terrortámadás után jelentősen növelték a karácsonyi vásárok biztonságát, bár ott a támadás nem a vásárban történt. Fegyveres járőrök járőröznek a nagyobb vásárok területén, a vásárszervezők pedig fokozott biztonsági protokollokat dolgoztak ki a rendvédelmi szervekkel együttműködve.

A terrorfenyegetettség okán Olaszországban is betonblokkokat helyeznek el a helyi hatóságok, és fokozott ellenőrzéseket vezettek be.

A karácsonyi vásárok korábban Nyugat-Európában a közösségi ünneplés szimbólumai voltak, mostanra azonban a kontinens sebezhetőségének jelképeivé váltak. Ami egykor meghitt találkozóhely volt, ma már kiemelt kockázati zóna, ahol a védelem és a félelem ott áll a díszletek mellett.

 

Borítókép: Beton biztonsági korlátokat helyeztek el a drezdai karácsonyi vásár elé (Fotó: dpa/AFP/Sebastian Kahnert) 

