Betonakadályok és fények – így néz ma ki egy karácsonyi vásár + videó

Ismét elkezdődött az ünnepi készülődés Európa nagyvárosaiban, azonban a migráció hatásait talán itt lehet a legjobban lemérni. A karácsonyi vásárok ma már nem csak a fényekről, az ünneplésről szólnak, hanem betonoszlopokról, akadályokról és megnövekedett rendőri jelenlétről – írja az Exxpress.

A karácsonyi vásárok ma már mások, mint hajdanán

Fotó: MARTIN SCHUTT / DPA

A magdeburgi tragikus események még élénken élnek az európai emberek emlékezetében. Majdnem egy évvel ezelőtt egy ámokfutó hajtott a város karácsonyi vásárába, amely során hat ember meghalt és több százan pedig megsérültek.

A tragédia azonban nem múlt el nyomtalanul, hiszen idén már szinte az összes városban megnövekedett biztonsági intézkedésekkel készülnek az ünnepre.

A migráció egyértelműen átalakította Európát, és az időszak, ami hajdanán az ünneplésről szólt, ma már egészen mást jelent.

Megnövekedett rendőri jelenlét, telepített kamerák, betonoszlopok, akadályok. Ezek mára ugyan annyira elengedhetetlen részei lettek az ünneplésnek mint a fények és a puncs. Hivatalos fenyegetés ugyan nem érkezett egyelőre, azonban a rendőrség szerint erre már nincs is szükség.