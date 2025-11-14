Betonakadályok és fények – így néz ma ki egy karácsonyi vásár + videó

Rendkívüli

A tradícióknak megfelelően Európa nagyvárosaiban idén is kezdetét vette a karácsonyi készülődés, azonban valami megváltozott. A karácsonyi vásárokban ma már nem csak a fények, de a betonoszlopok, kamerák és a rendőrségi jelenlét is elengedhetetlen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 6:44
Fotó: MARTIN SCHUTT Forrás: DPA
Ismét elkezdődött az ünnepi készülődés Európa nagyvárosaiban, azonban a migráció hatásait talán itt lehet a legjobban lemérni. A karácsonyi vásárok ma már nem csak a fényekről, az ünneplésről szólnak, hanem betonoszlopokról, akadályokról és megnövekedett rendőri jelenlétről – írja az Exxpress

A karácsonyi vásárok ma már mások mint hajdanán
A karácsonyi vásárok ma már mások, mint hajdanán 
Fotó: MARTIN SCHUTT / DPA

A magdeburgi tragikus események még élénken élnek az európai emberek emlékezetében. Majdnem egy évvel ezelőtt egy ámokfutó hajtott a város karácsonyi vásárába, amely során hat ember meghalt és több százan pedig megsérültek. 

A tragédia azonban nem múlt el nyomtalanul, hiszen idén már szinte az összes városban megnövekedett biztonsági intézkedésekkel készülnek az ünnepre. 

A migráció egyértelműen átalakította Európát, és az időszak, ami hajdanán az ünneplésről szólt, ma már egészen mást jelent. 

Megnövekedett rendőri jelenlét, telepített kamerák, betonoszlopok, akadályok. Ezek mára ugyan annyira elengedhetetlen részei lettek az ünneplésnek mint a fények és a puncs. Hivatalos fenyegetés ugyan nem érkezett egyelőre, azonban a rendőrség szerint erre már nincs is szükség. 

Idén Linzben is szigorúbb biztonsági intézkedések mellett zajlik majd az advent. Martin Hajart (ÖVP), alpolgármester és piacfelelős hangsúlyozza: „A tavaly bevált koncepcióra támaszkodunk. Az oszlopok, kamerák és elválasztó korlátok most már ugyanolyan fontos részét képezik ennek, mint a karácsonyi fények.”

Száz százalékos biztonság sehol sem lehetséges, de a lehető legnagyobb mértékben csökkentenünk kell a kockázatot.

– jelentette ki Gerhard Kroib (FPÖ), Wels alpolgármestere, aki az idén a város karácsonyi vásárjáért felel. 

Az ilyen intézkedések szükségessége jól mutatja, mennyire megváltozott a biztonságérzet Európában. Ami egykor magától értetődőnek számított békés környezetben, az ma komplex tervezést, akadályokat és beépített nyomozókat igényel.

A nagyvárosokban a hatóságok évek óta növekvő bűnözési rátát regisztrálnak – a lopástól és testi sértéstől a szexuális bűncselekményekig. E bűncselekmények közül sokat olyan csoportok követnek el, amelyek ellenőrizetlen migráció révén érkeztek az országba. Az eredmény: egyre növekvő bizonytalanság légköre, amely mostanra még a hagyományos ünnepeket is érinti.

Borítókép: Akadályok az Erfurt városi karácsonyi vásáron (Fotó: AFP)

