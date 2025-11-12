Solingenterrortámadásrobbantás

Az Európában történt legnagyobb terrortámadások máig megrázóak

Az elmúlt két évtized során Európát több véres terrortámadás rázta meg, amelyek legtöbbször iszlamista indíttatású elkövetőkhöz köthetők. Németországban most indult el a bírósági eljárás a 2024 decemberében, a magdeburgi karácsonyi vásáron történt halálos gázolás ügyében. A kontinens lakói számára azonban máig nem halványultak el a madridi, párizsi, nizzai és manchesteri merényletek tragikus emlékei.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 6:10
A Heaton Park-i zsidó közösség tagjai a rendőrségi kordon mögött a manchesteri terrortámadás napján Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Majdnem egy évvel a magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett halálos gázolás után hétfőn megkezdődött a per Taleb A. ellenírja az Origo.

A szaúdi vádlott, Taleb Jawad al-Abdulmohsen egy golyóálló üvegkalitkában várakozik a kelet-németországi Magdeburgban felállított ideiglenes tárgyalóteremben 2025. november 11-én, a 2024 decemberében elkövetett halálos karácsonyi vásári támadás ügyében indított per második napján
A szaúdi vádlott, Taleb Jawad al-Abdulmohsen egy golyóálló üvegkalitkában várakozik a kelet-németországi Magdeburgban felállított ideiglenes tárgyalóteremben 2025. november 11-én, a 2024 decemberében elkövetett halálos karácsonyi vásári támadás ügyében indított per második napján Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Az 50 éves vádlott beismerte, hogy ő vezette az autót, ugyanakkor összefüggéstelenül nyilatkozott, és egyáltalán nem tanúsított megbánást.

2024. december 20-án a férfi egy bérautóval hajtott a tömegbe, 48 kilométer/órás sebességgel száguldva át a karácsonyi vásáron. Az ámokfutás során több embert elütött, az eset sokakban idézte fel a 2016-os nizzai merényletet.

A lap összeszedte az Európában történt legnagyobb terrortámadásokat.

2004, Madrid

A legtöbb áldozatot követelő terrortámadás 2004. március 11-én történt Madridban. Tíz bomba robbant a spanyol főváros vasútállomásain, 192 ember életét oltva ki és több mint 1800-an megsebesültek.

A merényletsorozatot az al-Kaidához kapcsolódó terrorista csoport hajtotta végre. A fő szervező, a marokkói származású Jamal Zougam jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2044-ben szabadulhat. A támadás fordulópontot jelentett Európa számára, hiszen ekkor találkozott először közvetlenül az iszlamista terrorizmus fenyegetésével.

2015, Párizs

2015. január 7-én a Kouachi fivérek fegyveres támadást intéztek a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen, megtorlásul a lapban korábban megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt. A merényletben 12-en vesztették életüket, köztük ismert rajzolók és rendőrök is.

Ugyanebben az évben, november 13-án egy másik terrorsorozat rázta meg a francia fővárost. A Stade de France stadionnál, éttermekben és a Bataclan koncertteremben összehangolt támadásokat hajtottak végre iszlamista merénylők. 

A mészárlásban 130 ember vesztette életét, több mint 400-an megsebesültek. A támadók az Iszlám Állam nevében cselekedtek, és tetteikkel örökre megváltoztatták Franciaország biztonságérzetét.

2016, Nizza, 2016

A nizzai terrortámadás 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnep napján történt. A tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlel egy teherautóval a tengerparti sétányon haladó tömegbe rohant, miközben több tízezer ember a tűzijátékot figyelte.

A támadásban 86 ember halt meg, köztük több gyerek is. 

Az Iszlám Állam magára vállalta a merényletet, bár a nyomozás szerint az elkövető nem állt közvetlen kapcsolatban a terrorszervezettel.

2017, Manchester

2017. május 22-én a brit Manchester Arenában Ariana Grande koncertje után robbant bomba. A 22 éves Salman Abedi líbiai származású brit állampolgár robbanószerkezetet hozott működésbe a kijáratnál, amikor a közönség távozott.

A merényletben 22-en haltak meg, köztük hét gyermek is. Az eset az Egyesült Királyság történetének egyik legtragikusabb terrortámadásának számít.

2024, Solingen

A nyugat-németországi Solingen városában, egy helyi fesztiválon késes támadás történt tavaly augusztusban. Az elkövető három embert megölt és nyolcat megsebesített. A szövetségi ügyészség szerint a férfi az Iszlám Állam ideológiáját követte, és tudatosan nem muszlim áldozatokat keresett.
A német hatóságok terrortámadásként kezelik az esetet.

A magdeburgi gázoló pere újra ráirányította a figyelmet arra, hogy az iszlamista indíttatású támadások továbbra is valós fenyegetést jelentenek Európában. Bár a hatóságok szigorították a biztonsági intézkedéseket, a radikalizáció és a magányos elkövetők által okozott veszély nem tűnt el.

Az elmúlt két évtized véres támadásai emlékeztetnek arra, hogy Európa békéje és biztonsága ma sem magától értetődő.

Borítókép: A Heaton Park-i zsidó közösség tagjai a rendőrségi kordon mögött a manchesteri terrortámadás napján (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekRákay Philip

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Csépányi Balázs avatarja

Végre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.