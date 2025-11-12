Az Európában történt legnagyobb terrortámadások máig megrázóak

Majdnem egy évvel a magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett halálos gázolás után hétfőn megkezdődött a per Taleb A. ellen – írja az Origo.

A szaúdi vádlott, Taleb Jawad al-Abdulmohsen egy golyóálló üvegkalitkában várakozik a kelet-németországi Magdeburgban felállított ideiglenes tárgyalóteremben 2025. november 11-én, a 2024 decemberében elkövetett halálos karácsonyi vásári támadás ügyében indított per második napján Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Az 50 éves vádlott beismerte, hogy ő vezette az autót, ugyanakkor összefüggéstelenül nyilatkozott, és egyáltalán nem tanúsított megbánást.

2024. december 20-án a férfi egy bérautóval hajtott a tömegbe, 48 kilométer/órás sebességgel száguldva át a karácsonyi vásáron. Az ámokfutás során több embert elütött, az eset sokakban idézte fel a 2016-os nizzai merényletet.

A lap összeszedte az Európában történt legnagyobb terrortámadásokat.

2004, Madrid

A legtöbb áldozatot követelő terrortámadás 2004. március 11-én történt Madridban. Tíz bomba robbant a spanyol főváros vasútállomásain, 192 ember életét oltva ki és több mint 1800-an megsebesültek.

A merényletsorozatot az al-Kaidához kapcsolódó terrorista csoport hajtotta végre. A fő szervező, a marokkói származású Jamal Zougam jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2044-ben szabadulhat. A támadás fordulópontot jelentett Európa számára, hiszen ekkor találkozott először közvetlenül az iszlamista terrorizmus fenyegetésével.

2015, Párizs

2015. január 7-én a Kouachi fivérek fegyveres támadást intéztek a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen, megtorlásul a lapban korábban megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt. A merényletben 12-en vesztették életüket, köztük ismert rajzolók és rendőrök is.

Ugyanebben az évben, november 13-án egy másik terrorsorozat rázta meg a francia fővárost. A Stade de France stadionnál, éttermekben és a Bataclan koncertteremben összehangolt támadásokat hajtottak végre iszlamista merénylők.

A mészárlásban 130 ember vesztette életét, több mint 400-an megsebesültek. A támadók az Iszlám Állam nevében cselekedtek, és tetteikkel örökre megváltoztatták Franciaország biztonságérzetét.

2016, Nizza, 2016

A nizzai terrortámadás 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnep napján történt. A tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlel egy teherautóval a tengerparti sétányon haladó tömegbe rohant, miközben több tízezer ember a tűzijátékot figyelte.

A támadásban 86 ember halt meg, köztük több gyerek is.

Az Iszlám Állam magára vállalta a merényletet, bár a nyomozás szerint az elkövető nem állt közvetlen kapcsolatban a terrorszervezettel.