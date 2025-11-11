Rendkívüli

Szembesítettük Péterfalvi Attilát a NAIH ellentmondásos közleményeivel Magyar Péterék adatbotránya ügyében

Megkezdődött a magdeburgi karácsonyi gázoló pere

Csaknem egy évvel a magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett brutális gázolás után hétfőn megkezdődött a büntetőper az elkövető, a szaúd-arábiai származású Taleb A. ellen. A gázoló férfi a bíróság előtt elismerte, hogy ő vezette azt az autót, amellyel hat ember életét oltotta ki és több százat megsebesített, ám vallomása zavaros, összefüggéstelen volt, és a legcsekélyebb jelét sem mutatta a megbánásnak.

Forrás: Origo2025. 11. 11. 10:44
Taleb Jawad al-Abdulmohsen szaúdi vádlott egy golyóálló üvegketrecben a magdeburgi ideiglenes tárgyalóteremben Fotó: Ronny Hartmann Forrás: AFP
Tavaly nem sokkal karácsony előtt, december 20-án az 50 éves Taleb A. egy bérautóval száguldott át a zsúfolt magdeburgi karácsonyi vásáron, a 48 kilométer/órás sebességet is elérve. 

Gázoló
A decemberi kelet-németországi karácsonyi vásári halálos támadás (Fotó: AFP/John Macdougall)

Nagyjából egyperces tombolása során számos embert elütött.

Az ügyészség az elkövetőt többek között hat rendbeli gyilkossággal és 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolja.

A Szaúd-Arábiából származó, ötvenéves vádlott a tárgyaláson egy üvegfallal elválasztott kabinban hallgatta végig a főügyészség vádiratát, arckifejezése közönyös maradt. Az ügyészség szerint a támadás tudatosan előkészített, aljas indokból elkövetett merénylet volt, írja az Origo. 

Egy percig tartott a rémálom

A vád szerint Taleb A. több héten át készítette elő a támadást. A gázolás mindössze egy percig és négy másodpercig tartott, de ezalatt a férfi egy kilencéves fiút és öt nőt – 45 és 75 év közöttieket – ölt meg. A több mint háromszáz sérült közül 29-en fizikailag nem sérültek meg, ám az ügyészség az ő esetükben is megállapította a gyilkossági kísérletet.

Az ügyész szerint az elkövető „vélt sérelmek és frusztráció” miatt cselekedett: korábbi jogi ügyeinek eredményeivel volt elégedetlen, és önkényesen választott áldozatokat, hogy „figyelmet kapjon a saját igazságtalanság-érzete”.

10 November 2025, Saxony-Anhalt, Magdeburg: At the start of the trial, defendant Taleb al-Abdulmohsen holds up his laptop with the inscription "Sept. 2026" in a bulletproof glass box in the courtroom in the temporary court building at Magdeburg District Court. The trial against al-Abdulmohsen begins there this morning. On December 20, 2024, Taleb al-Abdulmohsen drove through the Magdeburg Christmas market. Six people were killed in the attack. In addition, more than 300 people were injured or traumatized. The public prosecutor's office has charged the perpetrator with 338 counts of attempted murder. Photo: Jan Woitas/dpa (Photo by JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance via AFP)
A tárgyaláson Taleb al-Abdulmohsen vádlott a Magdeburgi Kerületi Bíróság ideiglenes bírósági épületében található tárgyalóteremben egy golyóálló üvegketrecben tartja a laptopját, amelyen a 2026. szeptember felirat szerepel (Fotó: dpa/AFP/Jan Woitas)

A gázoló nem mutatott megbánást

A vádlott vallomása több mint másfél órán át tartott, de a tárgyra alig tért ki. Ehelyett politikusokról, vallási előítéletekről és nőkkel szembeni erőszakról beszélt, saját faluját emlegetve Szaúd-Arábiában. 

Egy ponton a vádlott a laptopját is a magasba tartotta, amelyen ez a felirat állt: „Szeptember 2026”. Amikor a bíró megkérdezte, ez mit jelent, Taleb A. azt válaszolta, hogy akkor tartják a tartományi választásokat Szászországban. A jelenlévő áldozatok és hozzátartozók döbbenten figyelték a jelenetet – többen elfordították tekintetüket vagy a fejüket csóválták.

Judicial officers escort Saudi Arabian defendant Taleb Al Abdulmohsen towards a helicopter (unseen) after he left the temporary courthouse in Magdeburg, eastern Germany on November 10, 2025, after the opening of his trial over the deadly Magdeburg Christmas market attack in December 2024. The Saudi medical doctor is accused of driving an SUV through a Christmas market in a rampage in the eastern German city of Magdeburg on December 20, 2024. The attack killed a nine-year-old boy and five women aged between 45 and 75. He will face six counts of murder and 338 counts of attempted murder in a trial expected to last until at least March. Prosecutors charge that Abdulmohsen - a harsh critic of Islam and an adherent of far-right views and radical conspiracy theories - was motivated by "dissatisfaction and frustration". (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
A vádlottat szigorú biztonsági intézkedések mellett szállították a tárgyalás helyszínére (Fotó: AFP/Odd Andersen)

A vádlottat hétfő reggel helikopterrel szállították a burgi börtönből Magdeburgba. A tárgyalás biztonsági kockázatai miatt a tartományi bíróság egy ideiglenes csarnokot alakított ki, és rendkívül szigorú védelmi intézkedéseket vezetett be. A területet szögesdrótos kerítés, mobil útakadályok és több száz rendőr biztosította.

Elmaradhat az idei karácsonyi vásár is

A tragédia után Magdeburg idei karácsonyi vására is veszélybe került: a város polgármestere, Simone Borris közölte, hogy a hatóságok egyelőre nem adtak engedélyt a rendezvényre. A tartományi közigazgatási hivatal a biztonsági koncepciót elégtelennek találta, és nem járult hozzá a jóváhagyáshoz.

Az indoklás szerint a vásár „potenciális célpontot jelenthet egy újabb támadás számára”, bár a hatóságok nem részletezték, milyen konkrét fenyegetésről lehet szó.

Más városokban is elmaradnak a karácsonyi vásárok: Overathban és Kerpenben (Észak-Rajna-Vesztfália) túl magasak a kiegészítő biztonsági intézkedések költségei.

Borítókép: Taleb Jawad al-Abdulmohsen szaúdi vádlott egy golyóálló üvegketrecben a magdeburgi ideiglenes tárgyalóteremben (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

