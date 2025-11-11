Tavaly nem sokkal karácsony előtt, december 20-án az 50 éves Taleb A. egy bérautóval száguldott át a zsúfolt magdeburgi karácsonyi vásáron, a 48 kilométer/órás sebességet is elérve.
Megkezdődött a magdeburgi karácsonyi gázoló pere
Csaknem egy évvel a magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett brutális gázolás után hétfőn megkezdődött a büntetőper az elkövető, a szaúd-arábiai származású Taleb A. ellen. A gázoló férfi a bíróság előtt elismerte, hogy ő vezette azt az autót, amellyel hat ember életét oltotta ki és több százat megsebesített, ám vallomása zavaros, összefüggéstelen volt, és a legcsekélyebb jelét sem mutatta a megbánásnak.
Nagyjából egyperces tombolása során számos embert elütött.
Az ügyészség az elkövetőt többek között hat rendbeli gyilkossággal és 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolja.
A Szaúd-Arábiából származó, ötvenéves vádlott a tárgyaláson egy üvegfallal elválasztott kabinban hallgatta végig a főügyészség vádiratát, arckifejezése közönyös maradt. Az ügyészség szerint a támadás tudatosan előkészített, aljas indokból elkövetett merénylet volt, írja az Origo.
Egy percig tartott a rémálom
A vád szerint Taleb A. több héten át készítette elő a támadást. A gázolás mindössze egy percig és négy másodpercig tartott, de ezalatt a férfi egy kilencéves fiút és öt nőt – 45 és 75 év közöttieket – ölt meg. A több mint háromszáz sérült közül 29-en fizikailag nem sérültek meg, ám az ügyészség az ő esetükben is megállapította a gyilkossági kísérletet.
Az ügyész szerint az elkövető „vélt sérelmek és frusztráció” miatt cselekedett: korábbi jogi ügyeinek eredményeivel volt elégedetlen, és önkényesen választott áldozatokat, hogy „figyelmet kapjon a saját igazságtalanság-érzete”.
A gázoló nem mutatott megbánást
A vádlott vallomása több mint másfél órán át tartott, de a tárgyra alig tért ki. Ehelyett politikusokról, vallási előítéletekről és nőkkel szembeni erőszakról beszélt, saját faluját emlegetve Szaúd-Arábiában.
Egy ponton a vádlott a laptopját is a magasba tartotta, amelyen ez a felirat állt: „Szeptember 2026”. Amikor a bíró megkérdezte, ez mit jelent, Taleb A. azt válaszolta, hogy akkor tartják a tartományi választásokat Szászországban. A jelenlévő áldozatok és hozzátartozók döbbenten figyelték a jelenetet – többen elfordították tekintetüket vagy a fejüket csóválták.
A vádlottat hétfő reggel helikopterrel szállították a burgi börtönből Magdeburgba. A tárgyalás biztonsági kockázatai miatt a tartományi bíróság egy ideiglenes csarnokot alakított ki, és rendkívül szigorú védelmi intézkedéseket vezetett be. A területet szögesdrótos kerítés, mobil útakadályok és több száz rendőr biztosította.
Elmaradhat az idei karácsonyi vásár is
A tragédia után Magdeburg idei karácsonyi vására is veszélybe került: a város polgármestere, Simone Borris közölte, hogy a hatóságok egyelőre nem adtak engedélyt a rendezvényre. A tartományi közigazgatási hivatal a biztonsági koncepciót elégtelennek találta, és nem járult hozzá a jóváhagyáshoz.
Az indoklás szerint a vásár „potenciális célpontot jelenthet egy újabb támadás számára”, bár a hatóságok nem részletezték, milyen konkrét fenyegetésről lehet szó.
Más városokban is elmaradnak a karácsonyi vásárok: Overathban és Kerpenben (Észak-Rajna-Vesztfália) túl magasak a kiegészítő biztonsági intézkedések költségei.
Borítókép: Taleb Jawad al-Abdulmohsen szaúdi vádlott egy golyóálló üvegketrecben a magdeburgi ideiglenes tárgyalóteremben (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)
