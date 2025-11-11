Megkezdődött a magdeburgi karácsonyi gázoló pere

Nagyjából egyperces tombolása során számos embert elütött.

Az ügyészség az elkövetőt többek között hat rendbeli gyilkossággal és 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolja.

A Szaúd-Arábiából származó, ötvenéves vádlott a tárgyaláson egy üvegfallal elválasztott kabinban hallgatta végig a főügyészség vádiratát, arckifejezése közönyös maradt. Az ügyészség szerint a támadás tudatosan előkészített, aljas indokból elkövetett merénylet volt, írja az Origo.

Egy percig tartott a rémálom

A vád szerint Taleb A. több héten át készítette elő a támadást. A gázolás mindössze egy percig és négy másodpercig tartott, de ezalatt a férfi egy kilencéves fiút és öt nőt – 45 és 75 év közöttieket – ölt meg. A több mint háromszáz sérült közül 29-en fizikailag nem sérültek meg, ám az ügyészség az ő esetükben is megállapította a gyilkossági kísérletet.

Az ügyész szerint az elkövető „vélt sérelmek és frusztráció” miatt cselekedett: korábbi jogi ügyeinek eredményeivel volt elégedetlen, és önkényesen választott áldozatokat, hogy „figyelmet kapjon a saját igazságtalanság-érzete”.