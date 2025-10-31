merényletMannheimgázolásmigránskarácsonyi vásárerőszakMünchen

Mannheim, Magdeburg, München – mikor ébred fel Brüsszel?

Európában egyre több erőszakos bűntény és terrortámadás történik, amelyek közül számos bevándorlókhoz kötődik. A bűnözési statisztikák romlása egybeesik az európai migrációs válság kezdetével. Többek között Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban is fokozódnak a társadalmi ellentétek, sok politikus szerint a a brüsszeli migrációs politika megbukott. A kontinensen – az elmúlt évek példáiból kiindulva – már a karácsonyi vásárok és ünnepi rendezvények sem számítanak biztonságosnak. Az illegális bevándorlás következményei miatt az emberek egyre kevésbé érzik magukat biztonságban saját hazájukban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 16:22
A migránsokat sokszor a kerítés se állítja meg Fotó: CHRISTIAN MONTERROSA Forrás: AFP
Németországban rekordszinten van a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekmények száma. Az emberek a saját bőrükön érzik, hogy mit hoz magával a migrációs őrület. Brüsszel nem törődik az illegális bevándorlás okozta következményekkel. A bevándorlók jelentette veszély miatt Európa félelemmel tekint az ünnepi időszak elé.

Brüsszel elhibázott migrációs politikájának árát az európai emberek fizetik meg
Brüsszel elhibázott migrációs politikájának árát az európai emberek fizetik meg
Fotó: JOAN GALVEZ / ANADOLU

Bakondi György, a magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedben a migráció folyamatosan a politikai viták középpontjában állt, és az illegális bevándorlás hatásai a lakosság életminőségében is érezhetőek. Az elhibázott migránspolitika miatt no-go zónák alakultak ki, megszaporodtak a nők elleni támadások és a terrorcselekmények, a szociális ellátórendszer pedig egyre nehezebben bírja a terhelést. Mindez komoly társadalmi feszültségeket szült, amelyek lépésekre kényszerítik a döntéshozókat, sok országban a bevándorláspolitika reformját sürgetik, bár lehet, hogy már túl későn.

No-go zónák és migránsgettók jöttek létre, Párizsban tömegmészárlás történt, Ausztriában iszlamista merényletet követtek el, Nizzát, Berlint, Münchent és Brüsszel központját fegyveres támadások rázták meg az elmúlt években.

A The Times of London értesülései szerint a brit Konzervatív Párt adatelemzése azt mutatta, hogy az Egyesült Királyságban az illegális bevándorlók huszonnégyszer nagyobb eséllyel kerülnek börtönbe, mint a brit állampolgárok.

A statisztikák szerint például a Szudánból érkező migránsokat hússzor gyakrabban tartóztatják le szexuális bűncselekmények miatt, mint a brit állampolgárokat.

Már az ünnepi vásárok sem biztonságosak

Az elmúlt tíz évben Európa több karácsonyi vásárát is terrortámadások rázták meg. Ezek a rendezvények, amelyek hagyományosan a közös ünneplés és a családi, baráti találkozások színterei, a terroristák számára könnyen megközelíthető célpontokká váltak. A legsúlyosabb eset 2016-ban Berlinben történt, amikor egy tunéziai férfi teherautóval hajtott a tömegbe a város egyik leghírhedtebb vásárán, tizenkét ember halálát és további több mint ötven sérülését okozva.

A 2020-ban történt bécsi terrortámadás megrázta az közvéleményt. A merénylet nem kifejezetten a karácsonyi vásár ellen irányult, de az osztrák főváros ünnepi készülődésének központjában történt és ismét rámutatott arra, hogy a nagy tömegeket felvonultató események a terroristák kedvelt célpontjai.

A 2024-ben a németországi Magdeburgban történt tragédia. A karácsonyi vásáron végrehajtott merényletben öt ember, köztük egy gyerek vesztette életét és 235-en megsérültek. 

Az autó sofőrjét, az ötvenéves iszlámellenes aktivistát, Táleb el-Abdálmohszent a helyszínen letartóztatták. A német hatóságok iszlamofóbnak minősítették a gyanúsítottat.

2025 februárjában, Münchenben 28 ember megsérült, miután egy 24 éves afgán férfi a járókelők közé hajtott autójával. A hatóságok tájékoztatása szerint a férfi menedékkérő volt. A rendőrségi nyilvántartásban már a támadás előtt is szerepelt a férfi lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

Egy hónap sem telt el, és márciusban, Mannheimben hajtott a járókelők közé egy autós, és közel egy kilométeren át gázolt el embereket válogatás nélkül. Szemtanúk szerint többen a földre zuhantak, a mentők tömegesen érkeztek a helyszínre. A tragédiában két ember meghalt, további huszonöt pedig megsérült.

Police have cordoned off the scene of car ramming attack in Mannheim, southwestern Germany on March 3, 2025. A car driven into a crowd in southwest Germany on Monday killed two people, authorities said, adding they had arrested a 40-year-old German man after the incident. (Photo by Thomas LOHNES / AFP)
Válogatás nélkül gázolta el az embereket egy migráns Mannheimben
Fotó: THOMAS LOHNES / AFP

Szexuális erőszak Európa szívében

Milánóban szilveszterkor migránsok molesztáltak nőket. A belga fiatalokból álló csoport a városban ünnepelt, amikor bajba kerültek:

Barátaimmal együtt átéltem az elképzelhetetlent: fizikai és szexuális erőszak, több ezer ember előtt. Csapdába kerültünk, tehetetlenek voltunk a tömeggel szemben. Egy rémálom volt. Az emberek sikoltoztak, kiabáltak, verekedtek

– mesélte az egyik áldozat. Hozzátette, hogy a tömeg miatt nem tudtak mozogni, idegen férfiak fogdosták a kezüket, és a ruhájuk alá nyúltak. Az egyik áldozat elmondta, hogy egy olasz férfinak köszönheti, hogy kimentették, aki a feleségét is próbálta megvédeni.

Herfordban tavaly nyáron hét férfi erőszakolt meg egy 18 éves lányt. A csoportban négy német, két iraki és egy szír volt. Az erőszak egy diszkó közelében történt.

Szintén tavaly egy németországi fürdőben egy 15 éves kislányt erőszakoltak meg. A bűncselekmény elkövetésével egy szíriai tinédzsert és egy másik kiskorút gyanúsítottak. A történtekre az öltözőben kerülhetett sor. A lány segítségért fordult a fürdő alkalmazottjához, aki értesítette a rendőrséget.

Borítókép: Migránsok másznak át egy határkerítésen (Fotó: AFP)

