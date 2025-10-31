Mannheim, Magdeburg, München – mikor ébred fel Brüsszel?

Németországban rekordszinten van a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekmények száma. Az emberek a saját bőrükön érzik, hogy mit hoz magával a migrációs őrület. Brüsszel nem törődik az illegális bevándorlás okozta következményekkel. A bevándorlók jelentette veszély miatt Európa félelemmel tekint az ünnepi időszak elé.

Brüsszel elhibázott migrációs politikájának árát az európai emberek fizetik meg

Fotó: JOAN GALVEZ / ANADOLU

Bakondi György, a magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedben a migráció folyamatosan a politikai viták középpontjában állt, és az illegális bevándorlás hatásai a lakosság életminőségében is érezhetőek. Az elhibázott migránspolitika miatt no-go zónák alakultak ki, megszaporodtak a nők elleni támadások és a terrorcselekmények, a szociális ellátórendszer pedig egyre nehezebben bírja a terhelést. Mindez komoly társadalmi feszültségeket szült, amelyek lépésekre kényszerítik a döntéshozókat, sok országban a bevándorláspolitika reformját sürgetik, bár lehet, hogy már túl későn.

No-go zónák és migránsgettók jöttek létre, Párizsban tömegmészárlás történt, Ausztriában iszlamista merényletet követtek el, Nizzát, Berlint, Münchent és Brüsszel központját fegyveres támadások rázták meg az elmúlt években.