Lépéskényszerben az európai vezetők

Bakondi György rámutatott arra, hogy az elmúlt tíz évben a migráció folyamatosan a politikai viták kereszttüzében volt, a bevándorlás miatt pedig a lakosság mindennapjaiban érezhető minőségromlás következett be.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György szerint döntéskényszerben vannak az illegális migráció ügyében az nyugat-európai vezetők (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Így no-go zónák jöttek létre, megszaporodtak a nők elleni támadások, terrorcselekmények történtek, a szociális ellátórendszer is nehezebben működik, mindezek pedig társadalmi feszültségeket okoztak, és változtatásra kényszerítik a döntéshozókat – fogalmazott.

Az illegális migráció mértéke hangsúlyváltásra kényszeríti a döntéshozókat Európában (Fotó: AFP/Jaime Reina)

Mint mondta,

a politikai hangulatváltozás a választási eredményeken is látszik, előretörtek azok a pártok, amelyek a migrációs politikában más álláspontot képviselnek, mint a liberális baloldali pártok.

Bakondi György szerint a megváltozó közhangulat miatt az Európai Unió szintjén is megfigyelhető változás. Példaként említette, hogy Ursula von der Leyen a lengyel határvédelem megerősítését már kívánatosnak, támogatandónak tartja, és terveznek egy jogi szabályozást, amely a kitoloncolásokat könnyítheti meg. Mint mondta, a változások elsőként a tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanácsnál lesznek megfigyelhetők, hiszen a megváltozó nemzeti kormányok ide delegálják vezetőiket.

A főtanácsadó rámutatott arra, hogy a migrációs nyomás továbbra is nagy, például

a magyar–szerb határon 10 900 illegális migránst fogtak el ez év elejétől október közepéig, szemben a múlt évi 9700-zal.

A magyar és a szerb határvédelmi szerveknek köszönhetően ugyanakkor abban lehet bízni, hogy sikerül kiszorítani a határtérségből az embercsempész bandákat, ami enyhítheti a helyzetet – közölte Bakondi György.

Borítókép: Szigorították a határellenőrzést a schengeni határokon az illegális migráció miatt (Fotó: AFP)