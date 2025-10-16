Lépéskényszerben az európai vezetők

Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Az illegális bevándorlásból adódó biztonsági, szociális problémák társadalmi feszültségeket szültek Európa országaiban, ezért kontinensszerte változóban van a nemzetállamok migrációs politikája – hívta fel figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön a TV2 Mokka című műsorában.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 16. 10:36
Szigorították a határellenőrzést a shengeni határokon az illegális migráció miatt.
Bakondi György rámutatott arra, hogy az elmúlt tíz évben a migráció folyamatosan a politikai viták kereszttüzében volt, a bevándorlás miatt pedig a lakosság mindennapjaiban érezhető minőségromlás következett be.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György szerint döntéskényszerben vannak az illegális migráció ügyében az nyugat-európai vezetők.
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György szerint döntéskényszerben vannak az illegális migráció ügyében az nyugat-európai vezetők

Így no-go zónák jöttek létre, megszaporodtak a nők elleni támadások, terrorcselekmények történtek, a szociális ellátórendszer is nehezebben működik, mindezek pedig társadalmi feszültségeket okoztak, és változtatásra kényszerítik a döntéshozókat – fogalmazott. 

Az illegális migráció mértéke hangsúlyváltásra kényszeríti a döntéshozókat Európában.
Az illegális migráció mértéke hangsúlyváltásra kényszeríti a döntéshozókat Európában.

Mint mondta, 

a politikai hangulatváltozás a választási eredményeken is látszik, előretörtek azok a pártok, amelyek a migrációs politikában más álláspontot képviselnek, mint a liberális baloldali pártok.

Bakondi György szerint a megváltozó közhangulat miatt az Európai Unió szintjén is megfigyelhető változás. Példaként említette, hogy Ursula von der Leyen a lengyel határvédelem megerősítését már kívánatosnak, támogatandónak tartja, és terveznek egy jogi szabályozást, amely a kitoloncolásokat könnyítheti meg. Mint mondta, a változások elsőként a tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanácsnál lesznek megfigyelhetők, hiszen a megváltozó nemzeti kormányok ide delegálják vezetőiket. 

A főtanácsadó rámutatott arra, hogy a migrációs nyomás továbbra is nagy, például 

a magyar–szerb határon 10 900 illegális migránst fogtak el ez év elejétől október közepéig, szemben a múlt évi 9700-zal.

A magyar és a szerb határvédelmi szerveknek köszönhetően ugyanakkor abban lehet bízni, hogy sikerül kiszorítani a határtérségből az embercsempész bandákat, ami enyhítheti a helyzetet – közölte Bakondi György.

Borítókép: Szigorították a határellenőrzést a schengeni határokon az illegális migráció miatt (Fotó: AFP)

