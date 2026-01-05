kényszersorozásUkrajnakatonai toborzásTCKZelenszkijOdessza

Kényszersorozás Ukrajnában: egy férfi kiszabadult, a másiknak esélye sem volt + videó

Újabb felvételek kerültek elő az ukrajnai kényszersorozásról: miközben egy odesszai férfit a járókelők bátor fellépése mentett meg, ugyanazon a napon másnak már nem volt ekkora szerencséje. Egy videón az látható, amint a TCK emberei egy férfit az autójából rángatnak ki. Bár a félelem továbbra is jelen van, egyre többen mernek kiállni egymásért.

Sebők Barbara
2026. 01. 05. 14:30
Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a toborzók egyre gyakrabban az utcán állítják meg a férfiakat Forrás: AFP
Újabb felvételek kerültek nyilvánosságra az ukrajnai kényszersorozásról, amelyek megrázó képet adnak az utcákon zajló jelenetekről. Az egyik videón egy férfit már a toborzók buszába zártak, ám egy váratlan fordulat végül megmentette attól, hogy azonnal a frontra vigyék. Nem mindenki járt azonban ilyen szerencsével: más felvételeken látható, hogy civileket erőszakkal tuszkolnak be járművekbe, miközben kétségbeesetten tiltakoznak.

Újabb felvételek jelentek meg az ukrajnai kényszersorozásról, amelyek megrázó képet adnak az utcákon zajló eseményekről
Újabb felvételek jelentek meg az ukrajnai kényszersorozásról, amelyek megrázó képet adnak az utcákon zajló eseményekről (Fotó: AFP)

Az alábbi videó ezúttal nem egy erőszakos elhurcolást, hanem egy ritka kivételt mutat: egy férfi más autósok segítségével megmenekült meg az erőszakos toborzók fogságából. A Telegramon megosztott videón Odessza egyik forgalmas utcája látható. A képsorok tanúsága szerint egy TCK-busz – vagyis a területi toborzóközpont járműve – áll az úton, amelyben egy fiatal férfit tartanak fogva. 

A helyzet azonban hamar szürreális fordulatot vesz: több autós megáll, körbeveszi a buszt, és gyakorlatilag elzárja az útját. 

A járókelők hangosan tiltakoznak, követelik, hogy engedjék el a férfit. A felvétel alapján a nyomás végül hatásosnak bizonyult. A TCK tisztek kinyitják az ajtót, a fiatalember kiszállhat, majd gyorsan eltűnik a tömegben. A jelenlévők megkönnyebbülten reagálnak, egyesek tapsolnak, mások kiabálnak a toborzók felé. A jelenet ritka pillanatot örökít meg: olyat, amikor a kényszersorozás nem végződik az áldozat elszállításával.

Egy másik, szintén a közösségi médiában terjedő felvételen az látható, amint a TCK emberei egy autóhoz lépnek, majd erőszakkal kirángatják a sofőrt a járműből. A férfi próbál ellenállni, de esélye sincs: több toborzó fogja le. A jelenet éles ellentétben áll azzal az esettel, amikor a járókelők összefogása megakadályozta a kényszersorozást – és jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlan, ki menekül meg, és ki kerül még aznap a toborzók kezére.

Kényszersorozás: durvulnak a módszerek

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a toborzók egyre gyakrabban az utcán, munkahelyeken vagy tömegközlekedési eszközökön állítják meg a férfiakat. Sok esetben nincs lehetőség ellenőrzésre, az érintetteket azonnal buszokba tuszkolják, majd katonai gyűjtőpontokra szállítják őket.

Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámol, a kényszersorozások mindennapossá váltak, és egyre brutálisabb formát öltenek. 

Több felvételen látható dulakodás, földre tepert férfiak, sőt, olyan esetek is, amikor a toborzók testi erőszakot alkalmaznak. A társadalmi feszültség érezhetően nő, miközben egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől. November elején Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események, egy másik esetben pedig egy futárt raboltak el Zelenszkij pribékjei. Már a látszatát sem próbálják fenntartani a törvényességnek. 

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. 

Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, Brüsszel pedig tudomást sem vett a tragédiáról.

Borítókép: Ukrán tiszt akcióban (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Zelenszkij belpolitikai megítélését is megrendítette a korrupciós botrány

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

