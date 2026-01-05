Kényszersorozás Ukrajnában: egy férfi kiszabadult, a másiknak esélye sem volt + videó

Újabb felvételek kerültek nyilvánosságra az ukrajnai kényszersorozásról, amelyek megrázó képet adnak az utcákon zajló jelenetekről. Az egyik videón egy férfit már a toborzók buszába zártak, ám egy váratlan fordulat végül megmentette attól, hogy azonnal a frontra vigyék. Nem mindenki járt azonban ilyen szerencsével: más felvételeken látható, hogy civileket erőszakkal tuszkolnak be járművekbe, miközben kétségbeesetten tiltakoznak.

Újabb felvételek jelentek meg az ukrajnai kényszersorozásról, amelyek megrázó képet adnak az utcákon zajló eseményekről (Fotó: AFP)

Az alábbi videó ezúttal nem egy erőszakos elhurcolást, hanem egy ritka kivételt mutat: egy férfi más autósok segítségével megmenekült meg az erőszakos toborzók fogságából. A Telegramon megosztott videón Odessza egyik forgalmas utcája látható. A képsorok tanúsága szerint egy TCK-busz – vagyis a területi toborzóközpont járműve – áll az úton, amelyben egy fiatal férfit tartanak fogva.

A helyzet azonban hamar szürreális fordulatot vesz: több autós megáll, körbeveszi a buszt, és gyakorlatilag elzárja az útját.

A járókelők hangosan tiltakoznak, követelik, hogy engedjék el a férfit. A felvétel alapján a nyomás végül hatásosnak bizonyult. A TCK tisztek kinyitják az ajtót, a fiatalember kiszállhat, majd gyorsan eltűnik a tömegben. A jelenlévők megkönnyebbülten reagálnak, egyesek tapsolnak, mások kiabálnak a toborzók felé. A jelenet ritka pillanatot örökít meg: olyat, amikor a kényszersorozás nem végződik az áldozat elszállításával.