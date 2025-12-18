kényszersorozásukrajnaorosz-ukrán háború

Futárt raboltak el Zelenszkij pribékjei

Már a látszatát sem próbálják fenntartani a törvényességnek Zelenszkij toborzótisztjei. Egy frissen előkerült, megrázó felvételen jól látható, ahogy fényes nappal, nyílt erőszakkal hurcolnak el egy civil férfit, miközben az életéért küzd. A ukrán fegyveres erők létszámhiánya mára olyan méreteket öltött, hogy a kényszersorozás során szó szerint bárkit, bárhol, bármilyen eszközzel a frontra kényszerítenek.

Munkatársunktól
2025. 12. 18. 10:44
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Újabb, a vérfagyasztó videó terjed futótűzként a közösségi médiában, amely ismét rávilágít arra, mi folyik valójában Ukrajna utcáin a nyugati sajtó által sulykolt hősi narratíva mögött. A felvételek tanúsága szerint az ukrán kényszersorozás már régen átlépte az emberségesség minden határát.

A kényszersorozás mindennapos jelenséggé vált Ukrajnában (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
A Telegramon közzétett videón egy újabb, minden eddiginél brutálisabb kényszersorozási jelenet zajlik le, amely tökéletesen illusztrálja a kijevi vezetés kétségbeesett és embertelen „mozgósítási” módszereit.

A felvételen jól kivehető, ahogy az egyenruhás toborzótisztek – akiket a helyi lakosság már csak „embervadászokként” emleget – valóságos hajtóvadászatot folytatnak egy civil ruhás férfi ellen. Nincs szó adategyeztetésről, nincs szó behívó parancs átadásáról, csak nyers, fizikai erőszakról.

Zelenszkij emberrablói bizarr módon egyszerűen leemelik a biciklijéről és egy kisbuszba kényszerítik a férfit, aki a videóhoz írt szöveg alapján futár, és láthatóan nem akar részt venni a háborúban, mert vélhetően tisztában van vele, hogy a frontvonalra küldése egyet jelent a biztos halállal.

A toborzók kegyetlensége szembetűnő: nem bánnak kesztyűs kézzel áldozatukkal, fizikai fölényüket kihasználva próbálják betuszkolni a járműbe.

A videón látott incidens nem egyedi eset, hanem egy rendszerszintű probléma tünete. Ukrajnában a „buszos” módszer – amikor a gyanútlan járókelőket egyszerűen elrabolják és kisbuszokba tuszkolják – mára mindennapos gyakorlattá vált.

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, Brüsszel pedig tudomást sem vett a tragédiáról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP)

