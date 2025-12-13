Orbán BalázskényszersorozásháborúSzili KatalinKárpátalja

„Ez nem játék” – kárpátaljai kényszersorozásról és háborús mindennapokról számolt be Szili Katalin

„A háború igazi arca: Sebestyén József tragédiája, kényszersorozás az utcákon, oktatás a légópincében” – Orbán Balázs videót osztott meg közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 15:18
Sebestyén József Forrás: Facebook képernyőfotó
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben Szili Katalin a Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős miniszterelnöki főtanácsadó számol be kárpátaljai tapasztalatairól.

Orbán Balázs videót osztott meg Kárpátalja kapcsán, melyhez azt írta: A háború igazi arca – Sebestyén József tragédiája, kényszersorozás az utcákon, oktatás a légópincében (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Szili Katalin arról beszélt, hogy mélyen megrendítette mindaz, amit kárpátaljai látogatása során tapasztalt. Elmondása szerint 

Zápszonyban szembesült azokkal a történetekkel, amelyek Sebestyén József nevéhez kötődnek, aki egy kényszersorozás során vesztette életét, és akinek az esete később világszerte ismertté vált.

Felidézte azt is, hogy a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán – amely időközben egyetemi rangot kapott – a hallgatókat a légópincében vizsgáztatták. Beszámolója szerint az utcákon rendőrjárőrök jártak, akik fiatalokat kerestek és vittek el azzal a céllal, hogy a frontra irányítsák őket.

 

Szili Katalin elmondta továbbá, hogy hazafelé tartva Beregszászban találkozott az egyetem rektorával, aki arról számolt be neki, hogy a rendőrségen járt, mivel 

egyetemistákat vittek be annak ellenére, hogy jogszabály szerint felmentést élveznek a hadkötelezettség alól, és végül ki kellett őket hozni onnan.

Hozzátette: a rektor maga sem tudta elhagyni az országot, mivel a határon feltartóztatták, és megpróbálták besorozni. Szili Katalin hangsúlyozta: mindez szerinte azt mutatja, hogy a helyzet rendkívül súlyos, és „ez nem játék”.

Borítókép: Sebestyén József (Forrás: Facebook)

