„Ez nem játék” – kárpátaljai kényszersorozásról és háborús mindennapokról számolt be Szili Katalin

Szili Katalin elmondta továbbá, hogy hazafelé tartva Beregszászban találkozott az egyetem rektorával, aki arról számolt be neki, hogy a rendőrségen járt, mivel

egyetemistákat vittek be annak ellenére, hogy jogszabály szerint felmentést élveznek a hadkötelezettség alól, és végül ki kellett őket hozni onnan.

Hozzátette: a rektor maga sem tudta elhagyni az országot, mivel a határon feltartóztatták, és megpróbálták besorozni. Szili Katalin hangsúlyozta: mindez szerinte azt mutatja, hogy a helyzet rendkívül súlyos, és „ez nem játék”.