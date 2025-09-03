Újabb kárpátaljai magyart vittek el erőszakkal Zelenszkij emberrablói

Senki nem mer névvel nyilatkozni, nagyon félnek, hogy ezzel még nagyobb bajt okoznak az elhurcolt férfinak, akinek írásos felmentése volt, ugyanis beteg, magatehetetlen édesanyját ápolta. Ő az asszony hivatalos gyámja is. A közeli ismerősök, a falu lakói levélben mesélték el a megdöbbentő eset részleteit, jelentette a Bors.

Újabb kárpátaljai magyart vittek el, nem áll le a kényszersorozás (Fotó: Ukrainian Presidential Press)

Arra lettem figyelmes, hogy valaki oroszul segítséget kér. Kimentem a házból, és megláttam, hogy két fiatal rendőr erőszakkal belökdös valakit a szolgálati autóba. Amikor odaértem, mit tudok segíteni, akkor vettem csak észre, hogy kit fogtak el

– mondta el egyikük. A férfi egyedül ápolta ágyban fekvő, magatehetetlen, nyugdíjas édesanyját. Az édesanya nyugdíjából éltek, meg a tejből, amit egyik rokonuk el tudott adni Beregszászban.

A rendőrök a nyílt után azt követelték a férfitól, hogy mutassa be az igazolást arról, hogy nem kell katonának mennie és mivel éppen nem volt nála, azonnal letartóztatták. Azt sem engedték meg, hogy hazamenjen és bemutassa a papírokat.

Többen is odaszaladtak hozzá az utcán, kérlelték a kényszersorozókat, elmondták, hogy a férfi magatehetetlen édesanyját ápolja, ő a gyámja, felmentése van, de nem hallgattak senkire, magukkal hurcolták. Szemtanúk állítják, hogy végül a nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva tuszkolták be az autóba.

A falu lakói közben szóváltásba is keveredtek a rendőrökkel. Szemükre hányták, hogy miért nem ők mennek inkább katonának, miért egy olyan férfit vadásznak le, akinek felmentése van, mert beteg, mozgásképtelen édesanyját ápolja. Még azt is a szemükre hányták, hogy azért a 70-80 ezer forintnak megfelelő hrivnyáért teszik ezt, amit állítólag minden egyes levadászott kényszersorozottért kapnak.