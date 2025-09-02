sorozótisztUkrajnaférfimenekülépület

Újabb kétségbeesett jelenet Ukrajnában: bezárkózott a sorozók elől menekülő férfi + videó

Krivoj Rogban ismét erőszakos sorozási kísérlet zajlott: egy férfi az utcáról menekült be egy épületbe, és magára zárta az ajtót, hogy elkerülje a katonai behívót.

A közösségi médiában terjedő felvételek tanúsága szerint a sorozóbizottság emberei Krivoj Rogban a ház előtt várakoztak, miközben a helyiek megdöbbenve figyelték az eseményeket.

Ezúttal nem sikerült a kényszersorozás

Az utóbbi hónapokban egyre több hasonló eset kerül napvilágra, amelyek rávilágítanak: az ukrán társadalomban nő az elégedetlenség az erőszakos és kényszerű sorozások miatt, miközben a kijevi vezetés mind kétségbeesettebb eszközökkel próbálja feltölteni a fronton súlyos veszteségeket szenvedő hadsereget.

