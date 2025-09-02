A közösségi médiában terjedő felvételek tanúsága szerint a sorozóbizottság emberei Krivoj Rogban a ház előtt várakoztak, miközben a helyiek megdöbbenve figyelték az eseményeket.
Újabb kétségbeesett jelenet Ukrajnában: bezárkózott a sorozók elől menekülő férfi + videó
Krivoj Rogban ismét erőszakos sorozási kísérlet zajlott: egy férfi az utcáról menekült be egy épületbe, és magára zárta az ajtót, hogy elkerülje a katonai behívót.
Ezúttal nem sikerült a kényszersorozás
Az utóbbi hónapokban egyre több hasonló eset kerül napvilágra, amelyek rávilágítanak: az ukrán társadalomban nő az elégedetlenség az erőszakos és kényszerű sorozások miatt, miközben a kijevi vezetés mind kétségbeesettebb eszközökkel próbálja feltölteni a fronton súlyos veszteségeket szenvedő hadsereget.
További Külföld híreink
Borítókép: Képernyőkép
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Húzzák az időt Parajdon
Csigalassúságú az illetékes román hatóságok tevékenysége Parajd ügyében.
Egyre bátrabbak a medvék és bocsaik
Tömegesen jönnek elő a bocsokkal.
Fico Putyinnal tárgyalt Pekingben
Az Európai Unió is szóba került.
Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál
Az új parancsnoksággal a NATO közelebb került Oroszországhoz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Húzzák az időt Parajdon
Csigalassúságú az illetékes román hatóságok tevékenysége Parajd ügyében.
Egyre bátrabbak a medvék és bocsaik
Tömegesen jönnek elő a bocsokkal.
Fico Putyinnal tárgyalt Pekingben
Az Európai Unió is szóba került.
Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál
Az új parancsnoksággal a NATO közelebb került Oroszországhoz.