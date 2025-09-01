Újabb példa a kényszersorozás kegyetlenségére

A felvételen az látható, ahogy egy fiatal férfi ellenáll az erőszakos besorozásnak – a kerítésbe kapaszkodott, így a sorozótiszteknek komoly erőfeszítésébe került, de végül betuszkolták egy kisbuszba. A közelben lévő nők kétségbeesetten próbálták megakadályozni az elhurcolást, – de hiába – az egyikük még a közelben parkoló rendőrökhöz kiáltott segítségért, ám azok nem léptek közbe. A videóhoz kattintson ide!

Egy másik videón pedig jól látható, mi történik, ha Zelenszkij emberrablói megjelennek.

Borítókép: Zelenszkij katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)