TCKUkrajnakényszersorozás

Erőszakos kényszersorozás a kamerák előtt – nem tettek semmit a rendőrök

Ukrajnában továbbra is káosz és kétségbeesés kíséri a toborzóközpont munkatársainak intézkedéseit. A frissen nyilvánosságra került felvételen látszik, hogy nők próbáltak közbelépni szerettük védelmében, de erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak. A kényszersorozás folytatódik, miközben a családok tehetetlenül nézik szeretteik elhurcolását.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 12:49
Zelenszkij katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)
Zelenszkij katonák gyűrűjében (Fotó: AFP) Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy frissen nyilvánosságra került videó rávilágít az ukrán hadsereg utánpótlási gondjaira és a kényszersorozások embertelenségére. A felvételen egy fiatal férfi erőszakos elhurcolása látható, miközben családja kétségbeesetten próbálta megakadályozni azt.

Kényszersorozással töltik fel a TCK emberei az ukrán gyalogság sorait
Kényszersorozással töltik fel a TCK emberei az ukrán gyalogság sorait
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Újabb példa a kényszersorozás kegyetlenségére

A felvételen az látható, ahogy egy fiatal férfi ellenáll az erőszakos besorozásnak – a kerítésbe kapaszkodott, így a sorozótiszteknek komoly erőfeszítésébe került, de végül betuszkolták egy kisbuszba. A közelben lévő nők kétségbeesetten próbálták megakadályozni az elhurcolást, – de hiába – az egyikük még a közelben parkoló rendőrökhöz kiáltott segítségért, ám azok nem léptek közbe. A videóhoz kattintson ide!

Egy másik videón pedig jól látható, mi történik, ha Zelenszkij emberrablói megjelennek.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy lassan mindenkit a frontra küld Zelenszkij + videó.

Borítókép: Zelenszkij katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektv2

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu