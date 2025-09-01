Egy frissen nyilvánosságra került videó rávilágít az ukrán hadsereg utánpótlási gondjaira és a kényszersorozások embertelenségére. A felvételen egy fiatal férfi erőszakos elhurcolása látható, miközben családja kétségbeesetten próbálta megakadályozni azt.
Erőszakos kényszersorozás a kamerák előtt – nem tettek semmit a rendőrök
Ukrajnában továbbra is káosz és kétségbeesés kíséri a toborzóközpont munkatársainak intézkedéseit. A frissen nyilvánosságra került felvételen látszik, hogy nők próbáltak közbelépni szerettük védelmében, de erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak. A kényszersorozás folytatódik, miközben a családok tehetetlenül nézik szeretteik elhurcolását.
Újabb példa a kényszersorozás kegyetlenségére
A felvételen az látható, ahogy egy fiatal férfi ellenáll az erőszakos besorozásnak – a kerítésbe kapaszkodott, így a sorozótiszteknek komoly erőfeszítésébe került, de végül betuszkolták egy kisbuszba. A közelben lévő nők kétségbeesetten próbálták megakadályozni az elhurcolást, – de hiába – az egyikük még a közelben parkoló rendőrökhöz kiáltott segítségért, ám azok nem léptek közbe. A videóhoz kattintson ide!
Egy másik videón pedig jól látható, mi történik, ha Zelenszkij emberrablói megjelennek.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy lassan mindenkit a frontra küld Zelenszkij + videó.
Borítókép: Zelenszkij katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)
