Az Ukrajnát 2029-re az EU-ba bevenni kényszerülő Ursula von der Leyen ezt sem látja Brüsszelből.

A kényszersorozás mindenkit utolér

Egyre nagyobb tehát az ukrán lakossági ellenállás. A közép-ukrajnai Cserkasziban az egyik lakótelep udvaráról zavarták el a TCK-t a lakók. Ráadásul meg is verték az egyenruhásokat. Az emberek kétségbeesett ellenállása azért is érthető, mert az országban nyílt titoknak számít, hogy a hatóságok egy-egy elfogott férfi családjától négy-tízezer eurót is elkérnek váltságdíjként, hogy szerettük ne kerüljön a frontra.

Hatvan pluszos harcosok



Ha mindez nem lenne elég, akkor az ukrán parlament most elfogadott egy olyan törvényt, melynek értelmében a hatvan éven felüliek is aláírhatnak szerződést a sereggel. Erről Olekszij Honcsarenko ellenzéki honatya számolt be a Telegramon:

Az ukrán parlament első olvasatban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné a 60 év feletti állampolgárok számára, hogy egyéves szerződéssel katonai szolgálatot teljesítsenek. Ez csak önkéntes lehet, és megfelelő egészségi állapothoz kötött.

A döntést a honatyák többsége támogatta, így a dokumentumot már második olvasatban tárgyalják. Az indoklásban az szerepel, hogy az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta számos ukrán fejezte ki, hogy idősebb kora ellenére is segítene a seregnek. Állításuk szerint a nagy motivációban, a hazafiasságban és a tapasztalatban – például technikai és vezetői tapasztalatban, mely a hátországban hasznos lehet – rejlik az idősebb önkéntesek ereje.

Sokan azonban már most is attól félnek az idősek közül, hogy ez az önkéntesség úgy működhet majd, mint a fiatalok esetében, amikor valakit elrabolnak az utcáról, és az hiába egyetemista vagy felmentett, a hatóságok az esetében kényszerítő eszközökhöz nyúlnak, hogy aláírja a halálos ítéletet, az „önkéntes” bevonulást.

Mindez benne van a pakliban, Ukrajna ugyanis a jogállamiságtól annyira távol van, mint Makó Jeruzsálemtől. Egy öregembert pedig könnyebb elhurcolni az utcáról, mint egy fiatalt: golyófogónak jó lesz. Addig sem azoknak kell védeni az országot, akik rendőrként és a fegyveres testületek egyéb tagjaként felesküdtek annak védelmére.