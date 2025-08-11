Elütött egy embert a vonat hétfő délelőtt Dinnyésnél, a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani a székesfehérvári vonalon – közölte a Mávinform a honlapján.
Gázolt a vonat Székesfehérvárnál, ne most vonatozzon a Balatonra!
Késésekre, vonatkimaradásokra, pótlóbuszokra számítson.
A helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért hosszabb eljutási időre, vonatkimaradásokra, valamint pótlóbuszos utazásra is kell számítani.
A katasztrófavédelem közlése szerint a vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a tűzoltók pedig segítenek az átszállásnál.
