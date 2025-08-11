Gázolt a vonat Székesfehérvárnál, ne most vonatozzon a Balatonra!

A helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért hosszabb eljutási időre, vonatkimaradásokra, valamint pótlóbuszos utazásra is kell számítani.

A katasztrófavédelem közlése szerint a vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a tűzoltók pedig segítenek az átszállásnál.