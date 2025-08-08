erdőtermészetvédelmifarkaskisfiú

Farkas támadt egy gyermekre, megpróbálta bevonszolni az erdőbe

Hatéves kisfiúra támadt egy farkas a hollandiai Utrecht tartomány Den Treek nevű természetvédelmi területén – jelentette a The Brussels Times című brüsszeli hírportál pénteken.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 08.
Illusztráció Egy európai szürke farkas (Canis lupus lupus) Fotó: Bernd Weissbrod Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A kisfiú édesanyja beszámolt az esetről részletesebben is. Ő azt mondta, a két gyermekével sétált a természetvédelmi területen, amikor a farkas hirtelen megjelent, majd nekiugrott az egyik gyereknek, és megpróbálta bevonszolni az erdőbe. Azonban arra járt két felnőtt, akik elkezdték botokkal ütlegelni az állatot, és így végül ki tudták szabadítani a kisfiút. A farkas a fiút a hátán ragadta meg, ahol harapásnyomok, karmolások és horzsolások is látszottak.

A hatóságok szerint a Bram néven emlegetett hírhedt farkas lehetett a támadó, amely már több embert is megtámadott a közelmúltban a környéken, legutóbb májusban egy túrázót. Júliusban a helyi hatóságok engedélyt adtak az állat kilövésére. A határozat ellen azonban környezetvédelmi aktivisták tiltakoztak. Az Extinction Rebellion (XR) klímavédelmi csoport bejelentette, hogy jövő héten utcára vonul Bram védelmében.

Múlt héten a tartományi vezetés figyelmeztetést adott ki, hogy mindenki maradjon távol az Utrecht környéki erdők és természetvédelmi területek bizonyos részeitől.

A brüsszeli hírportál emlékeztetett arra, hogy a farkasok az elmúlt évtizedben tértek vissza a Benelux-államok területére. Jelenlétüket először 2015-ben Hollandiában jegyezték fel, ahová Németországból vándoroltak át az állatok. A következő évben 124 év után először láttak farkast Belgiumban.

Hollandiában jelenleg legalább kilenc farkasfalka él. „Meg kell tanulnunk együtt élni a ténnyel, hogy megint vannak farkasok” – mondta a megtámadott kisfiú apja.

 

