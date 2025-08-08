Farkas támadt egy gyermekre, megpróbálta bevonszolni az erdőbe

A hatóságok szerint a Bram néven emlegetett hírhedt farkas lehetett a támadó, amely már több embert is megtámadott a közelmúltban a környéken, legutóbb májusban egy túrázót. Júliusban a helyi hatóságok engedélyt adtak az állat kilövésére. A határozat ellen azonban környezetvédelmi aktivisták tiltakoztak. Az Extinction Rebellion (XR) klímavédelmi csoport bejelentette, hogy jövő héten utcára vonul Bram védelmében.

Múlt héten a tartományi vezetés figyelmeztetést adott ki, hogy mindenki maradjon távol az Utrecht környéki erdők és természetvédelmi területek bizonyos részeitől.