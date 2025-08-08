A kisfiú édesanyja beszámolt az esetről részletesebben is. Ő azt mondta, a két gyermekével sétált a természetvédelmi területen, amikor a farkas hirtelen megjelent, majd nekiugrott az egyik gyereknek, és megpróbálta bevonszolni az erdőbe. Azonban arra járt két felnőtt, akik elkezdték botokkal ütlegelni az állatot, és így végül ki tudták szabadítani a kisfiút. A farkas a fiút a hátán ragadta meg, ahol harapásnyomok, karmolások és horzsolások is látszottak.
Farkas támadt egy gyermekre, megpróbálta bevonszolni az erdőbe
Hatéves kisfiúra támadt egy farkas a hollandiai Utrecht tartomány Den Treek nevű természetvédelmi területén – jelentette a The Brussels Times című brüsszeli hírportál pénteken.
A hatóságok szerint a Bram néven emlegetett hírhedt farkas lehetett a támadó, amely már több embert is megtámadott a közelmúltban a környéken, legutóbb májusban egy túrázót. Júliusban a helyi hatóságok engedélyt adtak az állat kilövésére. A határozat ellen azonban környezetvédelmi aktivisták tiltakoztak. Az Extinction Rebellion (XR) klímavédelmi csoport bejelentette, hogy jövő héten utcára vonul Bram védelmében.
Múlt héten a tartományi vezetés figyelmeztetést adott ki, hogy mindenki maradjon távol az Utrecht környéki erdők és természetvédelmi területek bizonyos részeitől.
További Külföld híreink
A brüsszeli hírportál emlékeztetett arra, hogy a farkasok az elmúlt évtizedben tértek vissza a Benelux-államok területére. Jelenlétüket először 2015-ben Hollandiában jegyezték fel, ahová Németországból vándoroltak át az állatok. A következő évben 124 év után először láttak farkast Belgiumban.
Hollandiában jelenleg legalább kilenc farkasfalka él. „Meg kell tanulnunk együtt élni a ténnyel, hogy megint vannak farkasok” – mondta a megtámadott kisfiú apja.
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Európa izraeli engedményeket akar
Az izraeli nagykövet szerint Európa tévúton jár.
Malajzia királyának nagy álma teljesült + videó
Az uralkodó Vlagyimir Putyinnal tárgyal.
Ursula von der Leyent kifütyülték + videó
A férfit bilincsben vitték el a rendőrök.
Románia új nyugdíjtervezete komoly vitát váltott ki
Az RMDSZ elutasítja a kormány tervezetét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Európa izraeli engedményeket akar
Az izraeli nagykövet szerint Európa tévúton jár.
Malajzia királyának nagy álma teljesült + videó
Az uralkodó Vlagyimir Putyinnal tárgyal.
Ursula von der Leyent kifütyülték + videó
A férfit bilincsben vitték el a rendőrök.
Románia új nyugdíjtervezete komoly vitát váltott ki
Az RMDSZ elutasítja a kormány tervezetét.