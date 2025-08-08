Győráruházforgalommunkálatok

Szétzúznak egy hidat Győrben, látványos fotókon a kezdetek

Zúzzák, roppantják.

Magyar Nemzet
Forrás: Kisalföld2025. 08. 08. 17:27
munkaterület Fotó: Molcsányi Máté Forrás: Kisalföld
Előkészítik a közterületet Győrben a Mártírok útján egy áruház megépítéséhez – írja a Kisalföld. Ehhez azonban le kell bontani egy hidat.

Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

Péntektől vasárnapig emiatt szétbontják az út felett átívelő hidat, a portál elment a helyszínre, hogy a hídbontásról tudósítson. A munkálatok idejére, a hét végére lezárták a területet a forgalom elől. A Kisalföld cikkében videót is talál a roppantásról, ezt ide kattintva tudja megnézni. A híd egyébként olyan jól meg van építve, hogy kézi erővel nem lehet szétszedni, ezért van szükség a szétzúzásra. 

 

