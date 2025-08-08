Előkészítik a közterületet Győrben a Mártírok útján egy áruház megépítéséhez – írja a Kisalföld. Ehhez azonban le kell bontani egy hidat.
Szétzúznak egy hidat Győrben, látványos fotókon a kezdetek
Zúzzák, roppantják.
Péntektől vasárnapig emiatt szétbontják az út felett átívelő hidat, a portál elment a helyszínre, hogy a hídbontásról tudósítson. A munkálatok idejére, a hét végére lezárták a területet a forgalom elől. A Kisalföld cikkében videót is talál a roppantásról, ezt ide kattintva tudja megnézni. A híd egyébként olyan jól meg van építve, hogy kézi erővel nem lehet szétszedni, ezért van szükség a szétzúzásra.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A rákosrendezői helyreállítás miatt szombattól jelentősen változik a menetrend több vasútvonalon + térkép
Jövő keddig dolgoznak.
Rapid délutáni friss – Ami Magyar Péternek fáj, az jó az országnak + videó
Az Otthon start program miatt naponta hazudja tele a közösségi hálót a Tisza-vezér.
Magyar Péter nevetségessé teszi magát, nem bírja elviselni, hogy a kormány intézkedésével helyzetbe kerülnek majd a fiatalok
A Tisza Párt teljes pályás letámadást indított az Otthon start program ellen, gazdasági elemzők válaszoltak a vádaskodásokra.
Orbán Viktor Törököt fogott, rendeződött a fagyiügy + fotó
Elszámoltak a felek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A rákosrendezői helyreállítás miatt szombattól jelentősen változik a menetrend több vasútvonalon + térkép
Jövő keddig dolgoznak.
Rapid délutáni friss – Ami Magyar Péternek fáj, az jó az országnak + videó
Az Otthon start program miatt naponta hazudja tele a közösségi hálót a Tisza-vezér.
Magyar Péter nevetségessé teszi magát, nem bírja elviselni, hogy a kormány intézkedésével helyzetbe kerülnek majd a fiatalok
A Tisza Párt teljes pályás letámadást indított az Otthon start program ellen, gazdasági elemzők válaszoltak a vádaskodásokra.
Orbán Viktor Törököt fogott, rendeződött a fagyiügy + fotó
Elszámoltak a felek.