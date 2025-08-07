Meghalt Korda György első felesége, a magyar operett kiemelkedő primadonnája

Felelevenítik, hogy a magyar zene koronázatlan királya és Kovács Iby húsz éven át voltak házasok, de csak papíron. Nem sokkal ugyanis a házasságkötés után szétköltöztek, azonban barátságban maradtak, így a válást csak Balázs Klári megjelenésekor adták be. Felidézik, Korda Györgynek ez volt az első házassága, de a dívának nem ő volt az első férje. Először Szabó Gyula színésszel – ő kölcsönözte Columbo magyar hangját – házasodott össze.