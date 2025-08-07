Meghalt Korda György első felesége, Kovács Iby. Az operett-énekesnőt 91 éves korában érte a halál – írja a Vaol. Pályafutása nagy részét a Fővárosi Operettszínházban töltötte.
Meghalt Korda György első felesége, a magyar operett kiemelkedő primadonnája
Húsz évig voltak házasok.
Felelevenítik, hogy a magyar zene koronázatlan királya és Kovács Iby húsz éven át voltak házasok, de csak papíron. Nem sokkal ugyanis a házasságkötés után szétköltöztek, azonban barátságban maradtak, így a válást csak Balázs Klári megjelenésekor adták be. Felidézik, Korda Györgynek ez volt az első házassága, de a dívának nem ő volt az első férje. Először Szabó Gyula színésszel – ő kölcsönözte Columbo magyar hangját – házasodott össze.
A Vaol cikkében részletesebben is olvashat az operett-énekesnő pályájáról, míg a BorsOnline egy anekdotát elevenített fel Kovács Iby és Korda György válásáról.
