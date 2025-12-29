KoszovóAlbin Kurtiválasztásparlament

Kiderült, ki nyerte a választásokat Koszovóban

A kormányzó Önrendelkezés (Vetevendosje) nyerte meg az előre hozott parlamenti választásokat a koszovói választási bizottság előzetes eredményei alapján.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 7:50
Koszovó miniszterelnöke, Albin Kurti támogatóival ünnepel a főváros központjában a korai parlamenti választások után, Pristinában, Koszovóban Fotó: ERKIN KECI Forrás: ANADOLU
Koszovóban a voksok 96 százalékának feldolgozását követően a testület közölte, hogy Albin Kurti miniszterelnök pártja a szavazatok 49,8 százalékát szerezte meg. A hírre reagálva Albin Kurti is bejelentette győzelmét, és azt közölte, hogy ez a 120 fős parlamentben legalább 55 helyre lesz elegendő. 

Önrendelkezés nyerte meg az előrehozott parlamenti választásokat Koszovóban (Fotó: ERKIN KECI / ANADOLU)
Sok munka áll előttünk, haladéktalanul el kell indulnunk előre. Arra kérem az ellenzéki pártokat, hogy működjenek velünk együtt a nemzetközi megállapodások elfogadása során a parlamentben az állampolgárok jóléte érdekében

– fogalmazott választási győzelme bejelentésekor az Önrendelkezés elnöke.

Az előzetes eredmények szerint a második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 21,21 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,76 százalékkal. Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 5,73 százalékot szerzett. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.

A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott helyek közül az összeset a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerezte meg.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.

Koszovóban azért tartottak előre hozott parlamenti választást, mert a legutóbbi, február 9-i szavazást követően egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.

Boítókép: Albin Kurti támogatóival ünnepel Koszovóban (Fotó: AFP)

