Koszovóban a voksok 96 százalékának feldolgozását követően a testület közölte, hogy Albin Kurti miniszterelnök pártja a szavazatok 49,8 százalékát szerezte meg. A hírre reagálva Albin Kurti is bejelentette győzelmét, és azt közölte, hogy ez a 120 fős parlamentben legalább 55 helyre lesz elegendő.
Kiderült, ki nyerte a választásokat Koszovóban
A kormányzó Önrendelkezés (Vetevendosje) nyerte meg az előre hozott parlamenti választásokat a koszovói választási bizottság előzetes eredményei alapján.
Sok munka áll előttünk, haladéktalanul el kell indulnunk előre. Arra kérem az ellenzéki pártokat, hogy működjenek velünk együtt a nemzetközi megállapodások elfogadása során a parlamentben az állampolgárok jóléte érdekében
– fogalmazott választási győzelme bejelentésekor az Önrendelkezés elnöke.
Az előzetes eredmények szerint a második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 21,21 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,76 százalékkal. Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 5,73 százalékot szerzett. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.
További Külföld híreink
A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott helyek közül az összeset a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerezte meg.
Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.
További Külföld híreink
Koszovóban azért tartottak előre hozott parlamenti választást, mert a legutóbbi, február 9-i szavazást követően egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.
Boítókép: Albin Kurti támogatóival ünnepel Koszovóban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ezzel a döntéssel egy korszak véget ért Európában
A változás munkahelyek megszűnésével jár.
Öt év után jöhet az első Zelenszkij–Putyin telefonhívás
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij floridai tárgyalásai áttörést hozhatnak.
Kínos pillanat: Trump megdöbbentett mindenkit
A Zelenszkijjel folytatott tárgyalásokon feszült lett a helyzet.
Konfliktus kopogtat Európa ajtaján
Európának fel kell készülnie.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ezzel a döntéssel egy korszak véget ért Európában
A változás munkahelyek megszűnésével jár.
Öt év után jöhet az első Zelenszkij–Putyin telefonhívás
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij floridai tárgyalásai áttörést hozhatnak.
Kínos pillanat: Trump megdöbbentett mindenkit
A Zelenszkijjel folytatott tárgyalásokon feszült lett a helyzet.
Konfliktus kopogtat Európa ajtaján
Európának fel kell készülnie.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!