Hatalmas bukás Koszovóban: nem kapott bizalmat az új kormány

A koszovói parlament nem szavazott bizalmat vasárnap Albin Kurti miniszterelnök-jelölt új kormányának. A 120 tagú képviselőház 56 tagja szavazott igennel az Önrendelkezés (Vetevendosje) nevű párt elnöke vezette kormányra, vagyis öttel kevesebben támogatták Albin Kurti beterjesztését, mint ahány szavazatra szüksége volt a politikusnak.

Sükösd Levente
2025. 10. 26. 19:08
Nem kapott bizalmat a miniszterelnök-jelölt kormánya a koszovói parlamentben. Fotó: ERKIN KECI
A február 9-i parlamenti választást a kormányzó, baloldali Önrendelkezés nyerte meg a voksok 42,3 százalékának megszerzésével. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő.

Albin Kurti, a Vetevendosje párt vezetője és miniszterelnök-jelöltje
Fotó: ERKIN KECI/ANADOLU

A választás második helyezettje a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) lett a szavazatok 20,95 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) 18,27 százalékkal, míg Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja és koalíciós partnerei 7,6 százalékot szereztek meg. 

A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba. A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, 10 pedig a többieknek. 

Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja és koalíciós partnerei 7,6 százalékot szereztek meg.
Fotó: STRINGER/AFP

A szerbeknek fenntartott helyek közül kilencet a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerzett meg, egy az ellenzéki Szabadságért, Igazságért és Fennmaradásért nevű pártnak jutott. A PDK, az LDK, az AAK és a Szerb Lista képviselői is Albin Kurti új kormánya ellen szavaztak vasárnap.

Programbeszédében a kormányfőjelölt egyebek között arról beszélt, hogy egyik párt sem akart koalícióra lépni az Önrendelkezéssel, így nem tudta előre biztosítani a szükséges szavazatszámot, de kifejezte abbéli reményét, hogy a képviselők támogatni fogják új kormányát.

 

A koszovói alkotmány értelmében a köztársasági elnöknek tíz napon belül más politikust kell felkérnie a kormányalakításra, de ha neki sem sikerül biztosítani a szükséges többséget, akkor új választásokat kell kiírni.

Borítókép: Nem kapott bizalmat a miniszterelnök-jelölt kormánya a koszovói parlamentben

 

 

