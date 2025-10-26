Trump és a brazil elnök meglepő találkozója az ASEAN-csúcson

Luiz Ináció Lula da Silva és Donald Trump a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójának szünetében tárgyalt, hogy megpróbálják csillapítani a két ország közötti feszültséget, amelyet az váltott ki, hogy augusztusban Trump a korábbi 10 százalékosról 50-re emelte a brazil árukra kivetett vámot, és büntetőintézkedéseket vezetett be Lula és más brazil vezetők ellen.

Donald Trump amerikai és Luiz Ináció Lula da Silva brazil elnök Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Egyetértettünk abban, hogy a szakértőink haladéktalanul megoldást keresnek a tarifákra és a brazil vezetők elleni szankciókra

– írta Lula az X-en.

Trump a tarifák emelését a Jair Bolsonaro volt elnök ellen általa „boszorkányüldözésnek” nevezett intézkedésekkel indokolta. Az amerikai kormányzat szankciókat rendelt el más brazil vezetők, közöttük Alexandre de Moraes ellen is, aki a Bolsonarót államcsínykísérlet miatt börtönbüntetésre ítélő legfelsőbb bíróság elnöke volt.