Szijjártó Péter: Jó hír, hogy Donald Tusk írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét

Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert – közölte a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten. Szijjártó Péter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk a pártja kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt.

2025. 10. 26. 12:40
Szijjártó Péter Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Donald Tusk, aki leépítette a demokráciát Lengyelországban, bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét. 

"Donald Tusk - aki leépítette a demokráciát Lengyelországban - bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét" - közölte Szijjártó Péter Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto
 Donald Tusk. Fotó: NurPhoto

Ez jó hír. Egyszer ugyanis már volt ilyen: legutóbb 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert: minden idők legnagyobb arányú Fidesz-győzelme. Reméljük, eljön jövő márciusban is…

– tette hozzá.

 

A lengyel miniszterelnök kitért az Orbán Viktor támogatói által épített politikai modellre, rámutatva, hogy ők inkább az Európai Unió, mint az Oroszország részéről érkező fenyegetésre fókuszálnak. 

Az október 23-i magyar politikai beszédek összehasonlításán kívül felidézte egy Magyar Péterrel folytatott, győzelmi stratégiáról szóló beszélgetését is. Donald Tusk felelevenítette, hogy Magyar Péter több hónappal ezelőtt megkérdezte tőle, hogyan távolítják el a hatalomból azokat a politikusokat, akik mentségeket keresnek az oroszoknak, hogy nem teljesen Oroszország a hibás, hogy nem teljesen Oroszország a felelős az orosz–ukrán konfliktusért. A lengyel miniszterelnök elmondása szerint a következőt válaszolta: – Ha sikerül néhány százezer emberrel az utcán elhitetni, hogy nem tehetetlen, az azt jelenti, hogy nyertél.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

 

