Szijjártó Péter: Jó hír, hogy Donald Tusk írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Donald Tusk, aki leépítette a demokráciát Lengyelországban, bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét.
Ez jó hír. Egyszer ugyanis már volt ilyen: legutóbb 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert: minden idők legnagyobb arányú Fidesz-győzelme. Reméljük, eljön jövő márciusban is…
– tette hozzá.