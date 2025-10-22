A lengyel külügyminiszternek elgurult a gyógyszere

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon válaszolt a magyar külügyminiszter bejegyzésére. Szijjártó Péter arra reagált, hogy a lengyel külügyminiszter közölte, nem tudják garantálni, hogy a független lengyel bíróság nem tartóztatja le Vlagyimir Putyint, ha belép az ország légterébe.
Sikorski arról a független bíróságról beszél, amely Donald Tusk parancsára megtagadta az Északi Áramlat 2 vezetéket felrobbantó terrorista kiadatását?
– tette fel a kérdést Szijjártó Péter.
A lengyel külügyminiszter erre reagált egészen elképesztő stílusban. Mint mondta,
reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.
Vagyis annak örülne a lengyel külügyminiszter, ha a Barátság kőolajvezeték tönkretételével veszélybe kerülne hazánk energiaellátása. Sikorski háborús felbujtóként viselkedik.
Orbán Balázs szerint Sikorski kijelentése a háborús pszichózis legsötétebb mélysége.
Akármennyire is törekszik a lengyel–magyar kapcsolatok lenullázására Sikorski, szeretném emlékeztetni, hogy a népeink történelmi barátságot ápolnak, és mi szövetséges országok vagyunk
– tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.
Borítókép: Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)