A lengyel külügyminiszternek elgurult a gyógyszere

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon válaszolt a magyar külügyminiszter bejegyzésére. Szijjártó Péter arra reagált, hogy a lengyel külügyminiszter közölte, nem tudják garantálni, hogy a független lengyel bíróság nem tartóztatja le Vlagyimir Putyint, ha belép az ország légterébe.

Sikorski arról a független bíróságról beszél, amely Donald Tusk parancsára megtagadta az Északi Áramlat 2 vezetéket felrobbantó terrorista kiadatását?

– tette fel a kérdést Szijjártó Péter.

A lengyel külügyminiszter erre reagált egészen elképesztő stílusban. Mint mondta,

reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.

Vagyis annak örülne a lengyel külügyminiszter, ha a Barátság kőolajvezeték tönkretételével veszélybe kerülne hazánk energiaellátása. Sikorski háborús felbujtóként viselkedik.

Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.

Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin's war machine and you get your oil via Croatia. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2025

Orbán Balázs szerint Sikorski kijelentése a háborús pszichózis legsötétebb mélysége.

Akármennyire is törekszik a lengyel–magyar kapcsolatok lenullázására Sikorski, szeretném emlékeztetni, hogy a népeink történelmi barátságot ápolnak, és mi szövetséges országok vagyunk

– tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)