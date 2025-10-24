Szijjártó Péter a budapesti békecsúcsról tett bejelentést

A magyar külgazdasági és külügyminiszter világosan fogalmazott a közösségi oldalán. Szijjártó Péter ezúttal is a tárgyalásos megoldás fontosságát emelte ki az orosz-ukrán háború kapcsán.

Washington, cél a Békecsúcs

– írta az amerikai tárgyalásairól szóló videós összeállításhoz Szijjártó Péter.

Az Egyesült Államok nem mondott le a Budapestre tervezett békecsúcstalálkozóról Oroszországgal, az időzítés kérdéses egyedül, viszont az előkészítés az álhírekkel szemben továbbra is folyamatban van

– közölte korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban az amerikai kollégájával folytatott találkozóját követően.

Borítókép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én (Fotó: MTI/KKM)