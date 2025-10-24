OroszországBudapesti békecsúcsSzijjártó Péter

Szijjártó Péter a budapesti békecsúcsról tett bejelentést

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az Amerikai Egyesült Államokban tárgyalt. A megbeszélések fontos része volt a budapesti békecsúcs.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 6:25
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én (Fotó: MTI/KKM)
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én (Fotó: MTI/KKM)
A magyar külgazdasági és külügyminiszter világosan fogalmazott a közösségi oldalán. Szijjártó Péter ezúttal is a tárgyalásos megoldás fontosságát emelte ki az orosz-ukrán háború kapcsán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Shinheung SEC EU Kft. beruházásátadó ünnepségén Monoron 2025. október 17-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Shinheung SEC EU Kft. beruházásátadó ünnepségén Monoron 2025. október 17-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Washington, cél a Békecsúcs

 – írta az amerikai tárgyalásairól szóló videós összeállításhoz Szijjártó Péter.

Az Egyesült Államok nem mondott le a Budapestre tervezett békecsúcstalálkozóról Oroszországgal, az időzítés kérdéses egyedül, viszont az előkészítés az álhírekkel szemben továbbra is folyamatban van

 – közölte korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban az amerikai kollégájával folytatott találkozóját követően.

Borítókép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én (Fotó: MTI/KKM)

