Gyilkossági ügy miatt lemondott két miniszter Szlovéniában

Az eset és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartottak több miniszter, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetőinek részvételével.

Lépéskényszerben a szlovén kormány, két miniszter távozik a kabinetből

Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.

A lemondó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért, számolt be róla a Vijesti.