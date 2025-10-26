Szlovéniagyilkosságlemondásminiszter

Gyilkossági ügy miatt lemondott két miniszter Szlovéniában

Lemondott vasárnap Andreja Katic szlovén igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter, miután előző nap hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit. A távozó miniszterek közleményben nyilvánítottak részvétet az áldozat hozzátartozóinak.

Komoly jelzést kapott a szlovén kormány a közbiztonság helyzetével kapcsolatban . Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit.
Az eset és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartottak több miniszter, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetőinek részvételével.

Lépéskényszerben a szlovén kormány, két miniszter távozik a kabinetből.
Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.

A lemondó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért, számolt be róla a Vijesti

 

Andreja Katic szlovén miniszterelnök.
Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

 

Andreja Katic közleményében azt írta: „egy megfenyegetett fiú az éjszaka segítségül hívta az apját, és amikor ő odaért, megtámadták, halálosan megsebesítették, majd később belehalt sérülésébe.

 Szomorúak, egyszersmind dühösek vagyunk, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak szakértelemmel és függetlenül tennie kell a dolgát

  – fogalmazott a kormányfő. 

A várost rendkívül népszerű turisztikai látványosságként hirdetik. 

Borírókép: Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit (Fotó: AFP)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
