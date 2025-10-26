Tovább keresik a meggyilkolt túszok holttestét Gázában

Az egyiptomi Al-Kahera al-Akbarija hírcsatorna szerint Egyiptom logisztikai segítséget és felszerelést biztosít a túszok holttestének beazonosításához. Az egyiptomiak beengedéséről Haszan Rasád, az egyiptomi hírszerzési főnöke tárgyalt néhány napja Izraelben. Később egy izraeli biztonsági delegáció Kairóban a küldetésük részleteit egyeztette.

A lépést Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hagyta jóvá

– közölte a miniszterelnöki hivatal a The Times of Israel című angol nyelvű hírportállal.

Ez egy technikai csoport, amely csak azért megy be, hogy felkutassa a meggyilkolt túszokat

– tették hozzá. A 12-es izraeli kereskedelmi tévécsatorna jelentése szerint Izrael és a Hamász is átadott információkat az egyiptomiaknak a holttestek feltételezett helyéről. Korábban Izrael nem engedélyezte ilyen csapatok belépését, arra hivatkozva, hogy a Hamász képes lenne maga is megtalálni és visszaszolgáltatni a földi maradványokat.

Az izraeli vezetés múlt vasárnap óta késlelteti a rafahi határátkelő újranyitását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon a holttestek visszaszolgáltatása érdekében, de az amerikaiak ellenzik a további büntetőintézkedéseket, köztük a légicsapások újraindítását, a szabadon bocsátott foglyok újbóli letartóztatását Ciszjordániában vagy a humanitárius segélyezés mérséklését.

Izrael azt kérte az amerikaiaktól, hogy szabjanak határidőt a holttestek visszaadására, majd vezessenek be szankciókat a Hamász ellen, de az amerikaiak attól tartanak, hogy ezek a tűzszüneti megállapodás összeomlásához vezethetnek, és inkább a diplomáciai nyomásra építenek. A közvetítők nyomást gyakoroltak a Hamászra, és arra figyelmeztették a terrorszervezetet, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is a Hamászt teszi felelőssé a tűzszünet összeomlásáért.