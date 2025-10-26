Donald TrumpizraeliHamászegyiptomi

Tovább keresik a meggyilkolt túszok holttestét Gázában

Izrael először engedélyezte külföldi, egy egyiptomi csapat bejutását a Gázai övezetbe a meggyilkolt túszok holttestének felkutatására. A csoport szombaton már belépett az övezetbe. Izrael megjelölt több feltételezett helyszínt, és engedélyezte két nehézföldgép bevitelét is.

2025. 10. 26. 14:30
Gáza Fotó: ABED RAHIM KHATIB Forrás: ANADOLU
A tűzszüneti megállapodások szerint egy nemzetközi különleges egység feladata lesz a holttestek megtalálása, de az amerikaiak még dolgoznak a nemzetközi csoport összeállításán. A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet kedd óta nem adott vissza újabb holttesteket, noha az izraeli hírszerzés becslése szerint a Hamász nyolc túsz földi maradványainak hollétéről tud, viszont nem tudja, hol van további öt. 

Fotó: Anadolu

A túszalku értelmében át kell adnia Izraelnek az összes megölt túsz holttestét. Visszatartásukkal Izrael szerint a Hamász megsérti az október 9-én kötött túszalkut és a tűzszüneti megállapodást. Izrael korábban megakadályozta nyolcvanegy török mentőmunkás belépését Gázába. 

Az egyiptomi Al-Kahera al-Akbarija hírcsatorna szerint Egyiptom logisztikai segítséget és felszerelést biztosít a túszok holttestének beazonosításához. Az egyiptomiak beengedéséről Haszan Rasád, az egyiptomi hírszerzési főnöke tárgyalt néhány napja Izraelben. Később egy izraeli biztonsági delegáció Kairóban a küldetésük részleteit egyeztette. 

A lépést Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hagyta jóvá

– közölte a miniszterelnöki hivatal a The Times of Israel című angol nyelvű hírportállal.

Ez egy technikai csoport, amely csak azért megy be, hogy felkutassa a meggyilkolt túszokat

– tették hozzá. A 12-es izraeli kereskedelmi tévécsatorna jelentése szerint Izrael és a Hamász is átadott információkat az egyiptomiaknak a holttestek feltételezett helyéről. Korábban Izrael nem engedélyezte ilyen csapatok belépését, arra hivatkozva, hogy a Hamász képes lenne maga is megtalálni és visszaszolgáltatni a földi maradványokat. 

Az izraeli vezetés múlt vasárnap óta késlelteti a rafahi határátkelő újranyitását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon a holttestek visszaszolgáltatása érdekében, de az amerikaiak ellenzik a további büntetőintézkedéseket, köztük a légicsapások újraindítását, a szabadon bocsátott foglyok újbóli letartóztatását Ciszjordániában vagy a humanitárius segélyezés mérséklését. 

Izrael azt kérte az amerikaiaktól, hogy szabjanak határidőt a holttestek visszaadására, majd vezessenek be szankciókat a Hamász ellen, de az amerikaiak attól tartanak, hogy ezek a tűzszüneti megállapodás összeomlásához vezethetnek, és inkább a diplomáciai nyomásra építenek. A közvetítők nyomást gyakoroltak a Hamászra, és arra figyelmeztették a terrorszervezetet, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is a Hamászt teszi felelőssé a tűzszünet összeomlásáért. 

Gyorsan vissza kell adniuk a holttesteket, különben a megállapodásban érintett országok lépni fognak

– figyelmeztetett Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social közösségi oldalán, és kétnapos ultimátumot adott a Hamásznak. A tűzszünet előtt a Hamász huszonnyolc meggyilkolt túsz földi maradványait tartotta magánál, közülük eddig tizenötöt adott át Izraelnek, miután hazaengedte a húsz, életben maradt túszt – írta az MTI.

Borítókép: Gáza (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

