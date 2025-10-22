túszIzraelHamásztúsz holttestazonosít

Izrael azonosította a Hamász által visszaadott két túsz holttestét

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy sikerült azonosítani annak a két izraeli túsznak a földi maradványait, akiket a Hamász kedden adott vissza a Vöröskereszt közvetítésével.

Szabó István
Forrás: BBC2025. 10. 22. 10:19
Ronen Engel lánya és testvére, egy izraeli férfié, akit a Hamász 2023. október 7-i, Izrael elleni támadásai során palesztin fegyveresek raboltak el otthonából és öltek meg Fotó: Jack Guez Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A túszul ejtett elhunytak Arie Zalmanowicz és Tamir Adar őrmester voltak.

túsz
(Forrás: Képernyőkép)

A 85 éves Arie Zalmanowiczot 2023. október 7-én hurcolták el saját otthonából, a Nir Oz kibucból. Az izraeli védelmi erők (IDF) közlése szerint a férfit fogságban ölték meg 2023. november 17-én. Tamir Adar, a kibuc közösségi biztonsági egységének 38 éves tagja, az október 7-i terrortámadás során vesztette életét, miközben a Hamász fegyveresei ellen harcolt, írja a BBC.

A két holttest visszaszolgáltatása része annak az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodásnak, amelynek első szakaszában a Hamász 28 izraeli túsz közül eddig 15 elhunyt személy földi maradványait adta át.

A koporsókat a Gázai övezetből izraeli katonai kísérettel szállították át Izraelbe, ahol hivatalos azonosításra kerülnek Tel-Avivban.

A túszok átadása nem zökkenőmentes

Korábban a Hamász azt állította, hogy egyes esetekben „tévedésből” adott át palesztin holttesteket az izraeli túszok helyett, mivel – állításuk szerint – nehézségekbe ütközik az azonosítás a romok alatt. Az izraeli társadalmat felháborodás tölti el amiatt, hogy a terrorszervezet mindeddig nem szolgáltatta vissza az összes elhunyt túszt, holott a megállapodás erre kötelezné. Az izraeli hadsereg közleményében hangsúlyozta:

A Hamásznak eleget kell tennie a megállapodásban vállalt kötelezettségeinek, és minden elhunyt túsz földi maradványát vissza kell adnia.

A tűzszüneti egyezség értelmében Izrael 250 palesztin foglyot és 1718 gázai őrizetest engedett szabadon, valamint 15 palesztin holttestet adott vissza minden egyes izraeli túsz földi maradványáért cserébe. Az egyezmény első szakasza lehetővé tette a humanitárius segélyek növelését Gázában, az izraeli csapatok részleges kivonását, és a harcok átmeneti szüneteltetését. Ugyanakkor a hétvégén ismét összecsapások törtek ki, miután mindkét fél egymást vádolta a tűzszünet megsértésével.

Borítókép: Ronen Engel lánya és testvére, egy izraeli férfié, akit a Hamász 2023. október 7-i, Izrael elleni támadásai során palesztin fegyveresek raboltak el otthonából és öltek meg (Fotó: AFP/Jack Guez)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu