Az első incidens során több ügynököt azonosítottak, akik átlépték a sárga vonalat – ahová a hadsereg a jelenlegi tűzszünet feltételei szerint visszavonult – és „közvetlen fenyegetést” jelentettek a csapatokra, közölte az IDF. A palesztin média jelentése szerint legalább két ember halt meg a környéken ma reggel. Ezt megelőzően egy izraeli katonai tisztviselő vasárnap megerősítette a Fox Newsnak, hogy valóban végrehajtottak légicsapásokat, válaszul a Hamász péntek óta tartó támadásaira. Az izraeli hadsereg (IDF) később hivatalosan is bejelentette, hogy katonai műveleteket indított Gázában.
A Hamász megsértette a fegyverszünetet
Az izraeli hadsereg csapásokat mért a Hamászra Gázában, miután azzal vádolta, hogy a terrorszervezet ismételten megszegte a tűzszüneti megállapodást. Hétfőn az izraeli hadsereg állítása szerint tüzet nyitott több palesztin terrorszervezeti tagra, akik csapatokhoz közeledtek Gáza város keleti részén.
„Ma korábban terroristák páncéltörő rakétát lőttek és lövéseket adtak le azokra az IDF-erőkre, amelyek a Rafah térségében, Gáza déli részén a terrorista-infrastruktúra felszámolásán dolgoztak, a tűzszüneti megállapodás keretében” – áll az IDF közleményében.
Válaszul az IDF megkezdte a térség célzott bombázását, hogy felszámolja a fenyegetést, és lerombolja azokat az alagútfeljárókat és katonai létesítményeket, amelyeket terrortevékenységre használnak
– folytatta a közlemény. Izrael a Gázai övezet északi és déli részeit egyaránt támadta.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök irodája szerint a kormányfő utasította a védelmi minisztert és a többi biztonsági vezetőt, hogy „erőteljesen lépjenek fel” a támadásokra válaszul.
A Hamász ezzel szemben azt állítja, hogy „nincs tudomásuk” izraeli erők elleni támadásról; vasárnapi közleményükben megerősítették, hogy továbbra is tartják a megállapodás feltételeit
– számolt be a Fox News.
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma szombaton arra figyelmeztetett, hogy a Hamász „megtervezett támadással” sértheti meg a békemegállapodást palesztin civilek ellen.
„Egy ilyen, palesztin civilek elleni megtervezett támadás a tűzszüneti megállapodás közvetlen és súlyos megsértését jelentené, és aláásná a közvetítéssel elért jelentős előrelépést” – áll a minisztérium közleményében. „A garantőrök követelik, hogy a Hamász tartsa be a tűzszünet feltételeit.” „Az Egyesült Államok és a többi garantőr elkötelezett amellett, hogy biztosítsa a civilek védelmét, fenntartsa a nyugalmat a terepen, és előmozdítsa a békét és a jólétet Gáza és a térség népei számára” – folytatódik a közlemény.
Donald Trump elnök pénteken figyelmeztette a Hamászt: ha folytatják palesztinok elleni támadásaikat, az Egyesült Államoknak és Izraelnek be kell avatkoznia.
„Ha a Hamász tovább öli az embereket Gázában, ami nem része a megállapodásnak, nem lesz más választásunk, mint bemenni és megölni őket” – írta az X közösségi oldalon.
Borítókép: Hamász-militánsok (Fotó: AFP)
