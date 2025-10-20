HamászAmerikaGázai övezetIDFtűzszünettámadás

A Hamász megsértette a fegyverszünetet

Az izraeli hadsereg csapásokat mért a Hamászra Gázában, miután azzal vádolta, hogy a terrorszervezet ismételten megszegte a tűzszüneti megállapodást. Hétfőn az izraeli hadsereg állítása szerint tüzet nyitott több palesztin terrorszervezeti tagra, akik csapatokhoz közeledtek Gáza város keleti részén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 10:22
Hamász-militánsok Fotó: ABOOD ABUSALAMA Forrás: Middle East Images
Az első incidens során több ügynököt azonosítottak, akik átlépték a sárga vonalat – ahová a hadsereg a jelenlegi tűzszünet feltételei szerint visszavonult – és „közvetlen fenyegetést” jelentettek a csapatokra, közölte az IDF. A palesztin média jelentése szerint legalább két ember halt meg a környéken ma reggel. Ezt megelőzően egy izraeli katonai tisztviselő vasárnap megerősítette a Fox Newsnak, hogy valóban végrehajtottak légicsapásokat, válaszul a Hamász péntek óta tartó támadásaira. Az izraeli hadsereg (IDF) később hivatalosan is bejelentette, hogy katonai műveleteket indított Gázában.

Palesztin csapatok ásatásokat végeznek az izraeli túszok holttesteinek megtalálása érdekében, a Hamász és Izrael között létrejött fegyverszünet hatálybalépése után (Fotó: HANI ALSHAER / ANADOLU)
 Palesztin csapatok ásatásokat végeznek az izraeli túszok holttesteinek megtalálása érdekében, a Hamász és Izrael között létrejött fegyverszünet hatálybalépése után (Fotó: Anadolu/Hani Alshaer)

„Ma korábban terroristák páncéltörő rakétát lőttek és lövéseket adtak le azokra az IDF-erőkre, amelyek a Rafah térségében, Gáza déli részén a terrorista-infrastruktúra felszámolásán dolgoztak, a tűzszüneti megállapodás keretében” – áll az IDF közleményében.

Válaszul az IDF megkezdte a térség célzott bombázását, hogy felszámolja a fenyegetést, és lerombolja azokat az alagútfeljárókat és katonai létesítményeket, amelyeket terrortevékenységre használnak

 – folytatta a közlemény. Izrael a Gázai övezet északi és déli részeit egyaránt támadta.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök irodája szerint a kormányfő utasította a védelmi minisztert és a többi biztonsági vezetőt, hogy „erőteljesen lépjenek fel” a támadásokra válaszul.

A Hamász ezzel szemben azt állítja, hogy „nincs tudomásuk” izraeli erők elleni támadásról; vasárnapi közleményükben megerősítették, hogy továbbra is tartják a megállapodás feltételeit

 – számolt be a Fox News.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma szombaton arra figyelmeztetett, hogy a Hamász „megtervezett támadással” sértheti meg a békemegállapodást palesztin civilek ellen.

„Egy ilyen, palesztin civilek elleni megtervezett támadás a tűzszüneti megállapodás közvetlen és súlyos megsértését jelentené, és aláásná a közvetítéssel elért jelentős előrelépést” – áll a minisztérium közleményében. „A garantőrök követelik, hogy a Hamász tartsa be a tűzszünet feltételeit.” „Az Egyesült Államok és a többi garantőr elkötelezett amellett, hogy biztosítsa a civilek védelmét, fenntartsa a nyugalmat a terepen, és előmozdítsa a békét és a jólétet Gáza és a térség népei számára” – folytatódik a közlemény.

Donald Trump elnök pénteken figyelmeztette a Hamászt: ha folytatják palesztinok elleni támadásaikat, az Egyesült Államoknak és Izraelnek be kell avatkoznia.

„Ha a Hamász tovább öli az embereket Gázában, ami nem része a megállapodásnak, nem lesz más választásunk, mint bemenni és megölni őket” – írta az X közösségi oldalon.

Borítókép: Hamász-militánsok (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

