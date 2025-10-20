A Hamász megsértette a fegyverszünetet

„Ma korábban terroristák páncéltörő rakétát lőttek és lövéseket adtak le azokra az IDF-erőkre, amelyek a Rafah térségében, Gáza déli részén a terrorista-infrastruktúra felszámolásán dolgoztak, a tűzszüneti megállapodás keretében” – áll az IDF közleményében.

Válaszul az IDF megkezdte a térség célzott bombázását, hogy felszámolja a fenyegetést, és lerombolja azokat az alagútfeljárókat és katonai létesítményeket, amelyeket terrortevékenységre használnak

– folytatta a közlemény. Izrael a Gázai övezet északi és déli részeit egyaránt támadta.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök irodája szerint a kormányfő utasította a védelmi minisztert és a többi biztonsági vezetőt, hogy „erőteljesen lépjenek fel” a támadásokra válaszul.

A Hamász ezzel szemben azt állítja, hogy „nincs tudomásuk” izraeli erők elleni támadásról; vasárnapi közleményükben megerősítették, hogy továbbra is tartják a megállapodás feltételeit

– számolt be a Fox News.