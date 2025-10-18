HamászLafayetteMahmúd Amin al-Muhtáditerrorizmus

Amerikába is elért a Hamász árnyéka

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda terrorizmus gyanújával vett őrizetbe egy palesztin származású férfit Louisiana államban pénteken, mert a feltételezés szerint részt vett a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadásában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 10:50
Abu Obeida (j), a Hamász fegyveres szárnyának, az Ezzedine al-Qassam Brigádoknak a szóvivője nyilatkozatot tesz Gázavárosban Fotó: MOHAMMED ABED Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Lafayette városban élő Mahmúd Amin al-Muhtádi a letartóztatási iratok szerint a Hamász és a Palesztina Felszabadítása Demokratikus Front fegyveres szárnya, a Nemzeti Ellenállási Brigádok tagja, és a feltételezés szerint részt vett az október 7-i támadásban.

A Hamász fegyveresei őrt álltak a túszátadásra várakozó tömeg mellett
A Hamász fegyveresei őrt álltak a túszátadásra várakozó tömeg mellett (Fotó: AFP/Bashar Taleb) 

A nyomozati anyag szerint a férfi 2023. október 7-én felfegyverezte magát és másokkal együtt behatolt Izraelbe azzal a céllal, hogy bekapcsolódjon a Hamász által végrehajtott terrorcselekménybe. Mobiltelefonjának cellainformációi szerint a megtámadott Kfar Aza zsidó telep közelében tartózkodott.

 Mahmúd al-Muhtádit a terrorizmusról szóló amerikai törvények megsértésével, valamint vízum és tartózkodási engedéllyel való visszaéléssel gyanúsítják. 

A férfi 2024-ben kapott állandó tartózkodási engedélyt, úgynevezett zöld kártyát, amit az Egyesült Államok kairói nagykövetségén állítottak ki. 

2024 szeptemberében lépett be az Egyesült Államokba, amikor Oklahoma államot adta meg tartózkodási helyeként, ahol szándéka szerint autószerelőként akart dolgozni vagy vendéglátásban elhelyezkedni.

Borítókép: Abu Obeida (j), a Hamász fegyveres szárnyának, az al-Kasszam Brigádok szóvivője nyilatkozatot tesz Gázavárosban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.