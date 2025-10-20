A Gázai övezet útja a békéig: konfliktusok és kilátások

A Gázai övezet helyzete évtizedek óta a nemzetközi politika egyik legösszetettebb kérdése. Csicsmann László kiemelte a demográfiai és politikai tényezők jelentőségét, a Hamász ideológiáját és a Palesztin Hatóság alacsony legitimitását, amelyek mind hozzájárulnak a feszültségek fennmaradásához. – A feleket érdekeltté kell tenni a tűzszünet fenntartásában, és a Hamászt le kell fegyverezni, a palesztinok számára pedig más jövőképet kell kínálni – mondta a szakértő.
A Gázai övezet mai helyzetét hosszú történelmi folyamatok határozzák meg, amelyek gyökerei egészen az 1948-as első arab–izraeli háborúig nyúlnak vissza. Ekkor a terület egyiptomi fennhatóság alá került, majd az 1967-es hatnapos háborúban Izrael elfoglalta az övezetet. A szakértő felidézte, hogy az 1993-as oslói folyamat hozott először érdemi változást: ekkor jött létre a Palesztin Hatóság, amely bizonyos fokú önrendelkezést kapott.
Az oslói megállapodás a területet a békéért elv mentén született, és ennek értelmében Izrael autonómiát adott Gázának
– emlékeztetett Csicsmann László.
Mint hozzátette, a megállapodás nem terjedt ki minden területre: a külpolitika és a védelempolitika továbbra is izraeli kézben maradt, miközben a Palesztin Hatóság korlátozott jogköröket gyakorolhatott a Gázai övezetben.
- 2005-ben Izrael kivonta a telepeket a Gázai övezetből Ariel Saron miniszterelnöksége alatt.
- 2007-ben pedig politikailag kettészakadt a Nyugati Part és a Gázai övezet, amelynek eredményeként a Hamász átvette a hatalmat a térség felett, Izrael és Egyiptom pedig egy közös blokádot vezetett be.
- 2007 és 2023 között rendszeres, két-három évenkénti összecsapásokat láttunk a Hamász és Izrael között.
A 2023. október 7-i terrortámadás azonban megcáfolta azt az izraeli elgondolást, hogy a Hamásszal egymás mellett lehet élni.