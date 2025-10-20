Gázai övezetHamászizraeli-palesztin konfliktuskétállami megoldásDonald TrumpPalesztin Hatóságbékefolyamat

A Gázai övezet útja a békéig: konfliktusok és kilátások

Mi vezetett a Gázai övezet mai, feszült helyzetéhez? Hogyan vált a Hamász a térség meghatározó politikai és katonai szereplőjévé, és miért törnek ki újra és újra fegyveres összecsapások? Milyen szerepet játszottak a nemzetközi közvetítők – Egyiptom, az ENSZ vagy az Egyesült Államok – a konfliktus kezelésében, és miért tudott Donald Trump ott eredményt elérni, ahol mások kudarcot vallottak? Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire.

Sebők Barbara
2025. 10. 20. 5:54
A Gázai övezet útja a békéig: konfliktusok és kilátások Forrás: AFP
A Gázai övezet helyzete évtizedek óta a nemzetközi politika egyik legösszetettebb kérdése. Csicsmann László kiemelte a demográfiai és politikai tényezők jelentőségét, a Hamász ideológiáját és a Palesztin Hatóság alacsony legitimitását, amelyek mind hozzájárulnak a feszültségek fennmaradásához. – A feleket érdekeltté kell tenni a tűzszünet fenntartásában, és a Hamászt le kell fegyverezni, a palesztinok számára pedig más jövőképet kell kínálni – mondta a szakértő.

A Gázai övezet helyzete évtizedek óta a nemzetközi politika egyik legösszetettebb kérdése
A Gázai övezet helyzete évtizedek óta a nemzetközi politika egyik legösszetettebb kérdése. Fotó: AFP

A Gázai övezet mai helyzetét hosszú történelmi folyamatok határozzák meg, amelyek gyökerei egészen az 1948-as első arab–izraeli háborúig nyúlnak vissza. Ekkor a terület egyiptomi fennhatóság alá került, majd az 1967-es hatnapos háborúban Izrael elfoglalta az övezetet. A szakértő felidézte, hogy az 1993-as oslói folyamat hozott először érdemi változást: ekkor jött létre a Palesztin Hatóság, amely bizonyos fokú önrendelkezést kapott. 

Az oslói megállapodás a területet a békéért elv mentén született, és ennek értelmében Izrael autonómiát adott Gázának

– emlékeztetett Csicsmann László. 

Mint hozzátette, a megállapodás nem terjedt ki minden területre: a külpolitika és a védelempolitika továbbra is izraeli kézben maradt, miközben a Palesztin Hatóság korlátozott jogköröket gyakorolhatott a Gázai övezetben.

  • 2005-ben Izrael kivonta a telepeket a Gázai övezetből Ariel Saron miniszterelnöksége alatt. 
  • 2007-ben pedig politikailag kettészakadt a Nyugati Part és a Gázai övezet, amelynek eredményeként a Hamász átvette a hatalmat a térség felett, Izrael és Egyiptom pedig egy közös blokádot vezetett be. 
  • 2007 és 2023 között rendszeres, két-három évenkénti összecsapásokat láttunk a Hamász és Izrael között. 

A 2023. október 7-i terrortámadás azonban megcáfolta azt az izraeli elgondolást, hogy a Hamásszal egymás mellett lehet élni.

Csicsmann László szerint a demográfiai tényezők kulcsszerepet játszanak az izraeli–palesztin konfliktus megértésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy Izrael mintegy tízmilliós lakosságán belül körülbelül kétmillió arab állampolgár él. 

Ez önmagában is jelentős arány, de ha hozzávesszük a Gázai övezet nagyjából 2,1 milliós és a Nyugati Part 3,5 milliós lakosságát, akkor azt látjuk, hogy a tágabb térségben nagyjából ugyanannyi palesztin él, mint zsidó

– magyarázta a szakértő. Hozzátette, hogy Izrael hosszú távú politikai céljai között szerepel a Nyugati Part bizonyos területeinek annektálása, ám ez komoly belső dilemmát is felvetne. 

Ha Izrael egy demokratikus berendezkedésű államként annektálna palesztin területeket, azzal együtt járna, hogy jelentős számú palesztin állampolgára lenne

– mutatott rá a kutató, aki szerint ez nem csupán politikai, hanem identitásbeli kérdést is felvet: Izrael önmagát zsidó államként határozza meg, ugyanakkor a palesztinok nagyszámú jelenléte ezen az önmeghatározáson is repedéseket okozhat.

Csicsmann László politikai szempontból a 1967-es hatnapos háborút nevezte a legmeghatározóbb eseménynek, különösen annak területi következményei miatt. 

Elmondta, hogy Izrael ekkor foglalta el Szíriától a Golán-fennsíkot, amely a mai napig vitatott terület maradt. Ezenkívül Egyiptomtól a Sínai-félszigetet és a Gázai övezetet, Jordániától pedig a Nyugati Partot és Kelet-Jeruzsálemet szerezte meg. A szakértő rámutatott, hogy a későbbi békeszerződések részben rendeztek bizonyos kérdéseket: 1979-ben Egyiptommal, majd 1994-ben Jordániával sikerült aláírni a békeszerződést, és ennek keretében Egyiptom visszakapta a Sínai-félszigetet – tette hozzá Csicsmann.

Annak kapcsán, hogy hogyan és miért alakult ki a Hamász, és mi a szerepe a Gázában betöltött politikai és társadalmi életben, Csicsmann László felidézte, hogy a Hamász az egyiptomi Muszlim Testvériség palesztin szárnyaként 1987-ben jött létre. Hangsúlyozta, hogy 

a szervezet ideológiája a vallási, iszlamista elemeket ötvözi a nemzeti, nacionalista törekvésekkel, és mindenekelőtt az Izrael-ellenes ellenállásra épül.

Mint a szakértő rámutatott, a Hamász egy olyan palesztin szereplő, amelyik nem fogadja el a kétállamos megoldást, nem ismeri el Izrael Állam létét, és a palesztin államot a Jordán-folyótól a tengerig terjedő területen képzeli el. Csicsmann hozzátette, hogy a Gázai övezetben a szervezet legitimitást szerzett azzal is, hogy karitatív tevékenysége révén jelentős szerepet játszik a segélyek szétosztásában. 

Ugyanakkor az Izraellel folytatott állandó háború folyamatosan táptalajt jelent az ideológiájuknak

– magyarázta.

People walk along a heavily damaged street in the northern Gaza Strip on October 16, 2025. Tensions rose after Israel said aid convoys would be reduced due to Hamas slow handover of hostage bodies, even as US officials urged both sides to maintain the ceasefire. (Photo by Abdolrahman Rashad / Middle East Images via AFP)
A Hamász nem tekinthető egy egységes szervezetnek: a politikai vezetők évek óta Dohában, míg a katonai szárny Gázában működik. Fotó: AFP

A Hamász nem tekinthető egy egységes szervezetnek: a politikai vezetők évek óta Dohában, míg a katonai szárny Gázában működik.

Csicsmann László szerint a Gázai övezetben rendszeresen kiújuló fegyveres összecsapások fő oka a palesztin kérdés rendezetlensége, valamint a Hamász ideológiája és Izrael-ellenes politikája. Hangsúlyozta, hogy mindkét fél az esetleges fegyveres konfliktust belpolitikai célokra is felhasználja. A szakértő kiemelte a fiatal generáció helyzetét: 

A Gázai övezetben ma egy 18 éves fiatal kizárólag Hamász-uralom alatt nőtt fel, és nem látott más alternatívát, mint a háború, a blokád és az Izraellel szembeni harc

– mondta. A szakértő szerint ez a valóság hozzájárul ahhoz, hogy a körzetben a feszültségek folyamatosan fennmaradnak, és a konfliktus könnyen újra kirobbanhat.

A belső palesztin politikai megosztottság hatással volt a térség stabilitására. Izraelnek kedvező volt, hogy megosztottá vált a palesztin belpolitika, hiszen ez is az egyik hivatkozási alapjává vált a palesztin állam létrehozásával kapcsolatos problémahalmaznak. 

Azon alapult a feltételezés az izraeli kormány részéről, hogy a Hamásszal hosszabb távon együtt lehet létezni.

KHAN YUNIS, GAZA - OCTOBER 18: An aerial view of the tents around the cemetery following the ceasefire between Israel and Hamas in Khan Yunis, Gaza on October 18, 2025. Palestinians seeking to bury their relatives killed in Israeli attacks are struggling to find empty graves. Muhammed Eslayeh / Anadolu (Photo by Muhammed Eslayeh / Anadolu via AFP)
Fotó: AFP

Csicsmann László szerint a palesztin politikai rendszer egyik központi problémája a Palesztin Hatóság reformjának hiánya, valamint az, hogy 2006 óta nem tartottak választásokat. 

Kiemelte, hogy a hatóság és személy szerint Mahmúd Abbász legitimitása rendkívül alacsony mind a Nyugati Parton, mind Gázában. – A strukturális problémák mellett a korrupció és számos más tényező is rontja a megítélésüket – magyarázta a szakértő. Csicsmann rámutatott, hogy 

logikus lenne, ha a Palesztin Hatóság venné át a Hamásztól a Gázai övezet kormányzását, ám jelenleg még a Nyugati Parton is csak korlátozottan képes eleget tenni ilyen irányú feladatainak.

Csicsmann László szerint talán a legfontosabb mérföldkő a palesztin–izraeli folyamatban az 1991-es madridi konferencia és az azt követő oslói folyamat volt. Felidézte, hogy az oslói alapelvek nyilatkozatát 1993-ban fogadta el Izrael és a Palesztin Felszabadítási Szervezet. – Az oslói megállapodás egy ötéves autonómiával számolt a Nyugati Part és a Gázai övezet bizonyos területein – emlékeztetett a szakértő. A szakértő kiemelte, hogy 

bár az oslói folyamat elindította az önrendelkezés kereteit, a későbbi politikai és biztonsági kihívások miatt a megállapodás teljes körű végrehajtása sosem valósult meg.

Csicsmann László úgy véli, hogy az úgynevezett területet a békéért koncepcióra épülő békefolyamat kezdetben széles körű támogatást élvezett mindkét oldalon. Hangsúlyozta azonban, hogy az 1990-es évek végére kialakult az ún. oslói trauma. 

Izrael szemszögéből a biztonság hiánya volt a legfőbb probléma, miközben a palesztinok nem kapták vissza a területeket abban az ütemben, ahogy számítottak erre

– magyarázta a szakértő, hozzátéve: ez a kettős csalódás alapozta meg a későbbi politikai és biztonsági feszültségeket, és nagymértékben hozzájárult a folyamat lassulásához és a bizalom hiányához.

Csicsmann László szerint a békefolyamat következő fontos állomása 2002 volt, amikor az Útiterv a békéért dokumentumban a nemzetközi közösség hivatalosan is elfogadta a kétállamos megoldást, amely már túlmutatott az autonómián. A szakértő felidézte, hogy az ezzel kapcsolatos izraeli–palesztin egyeztetések a 2010-es évek elejéig zajlottak, ám mára Izrael a Palesztin Hatóságot sem tekinti tárgyalópartnernek. A szakértő rámutatott a problémára is: 

A kétállami megoldás felett eljárt az idő. Például az izraeli telepespolitika következményeként maximum mozaikszerű lehetne a Nyugati Parton egy esetleges palesztin állam.

Palestinian Muslim worshippers attend friday prayers amidst the rubble of the destroyed Albaani Mosque in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 17, 2025. Hamas said it was committed to the US-brokered agreement that halted its war with Israel, and to returning all the bodies of hostages still unaccounted for under the ruins of Gaza. (Photo by Doaa Albaz / Middle East Images via AFP)
Az izraeli telepespolitika következményeként maximum mozaikszerű lehetne a Nyugati Parton egy esetleges palesztin állam. Fotó: AFP

Az izraeli társadalom azonban már nem támogatja a kétállamos megoldást, ehelyett pedig más jellegű javaslat nem igazán került napirendre, hacsak nem a területek izraeli annexiójával elérendő egyállamos megoldás

– magyarázta a szakértő, kiemelve: történelmileg Egyiptom és az Egyesült Államok volt a két fő közvetítő az izraeli–palesztin békefolyamatban, de napjainkban Katar is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Hangsúlyozta, hogy a Hamász politikai szárnya Katarban működik, míg Egyiptom – bár szemben áll a Hamásszal – tradicionálisan szerepet vállal a közvetítésben.

 

Az ENSZ a fő támogatója a kétállamos megoldásnak, ugyanakkor érdemben nem tudta kezelni a gázai konfliktust

– mondta. Csicsmann szerint ez jól mutatja, hogy a nemzetközi szereplők beavatkozása ellenére a helyi politikai és biztonsági problémák továbbra is fennmaradnak.

 

Miért sikerült Trumpnak mindaz, ami másoknak nem?

Csicsmann László szerint Donald Trump megkísérelte, hogy a különféle javaslatok között egyfajta közös nevezőt találjon. Hangsúlyozta, hogy ennek részeként született meg az a húszpontos béketerv, amely elég általános ahhoz, hogy minden szereplő egyetértsen vele. A szakértő szerint azonban az ilyen általános tervek gyakran nem képesek kezelni a konfliktus mélyebb, strukturális problémáit, így a gyakorlatban a békefolyamat előrehaladása továbbra is rendkívül nehézkes marad.

Így sikerült Izrael mellett nyolc arab-muszlim államot, a Hamászt, valamint Izraellel kritikus európai államokat, mint Spanyolországot is megnyerni. Washington képes nyomást gyakorolni a felekre, hogy a tűzszünet fennmaradjon Gázában. Nem látjuk Oroszországot, Kínát, de az Európai Uniót sem hasonló szerepben.

Trump
Donald Trump megkísérelte, hogy a különféle javaslatok között egyfajta közös nevezőt találjon. Fotó: AFP

Arra a kérdésre, hogy mit tehet a nemzetközi közösség hosszú távon a tartós béke fenntartása érdekében, Csicsmann László világos álláspontot fogalmazott meg. Elmondta, hogy elsőrendű feladat nyomást gyakorolni, és elindítani a tárgyalásokat a második szakaszról, továbbá kulcsfontosságú, hogy a segélyek valóban eljussanak a Gázai övezetbe. Hangsúlyozta, hogy a Hamász lefegyverzésére további lépéseket kell tenni, miközben rámutatott az egyik alapvető bizonytalanságra is: 

A Gázai övezet végső státusával kapcsolatban azonban nem látjuk a javaslatokat: vajon egy palesztin állam része lesz vagy hosszú távon egy elszigetelt terület marad?

Véleménye szerint a nemzetközi közösségnek a feleket érdekeltté kell tennie a tűzszünet fenntartásában, és párhuzamosan a palesztinok számára a radikális szervezettel szemben más jövőképet kell kínálni, hogy a hosszú távú béke reális alternatívává válhasson.

 

Máris inog a gázai béke?

Létrejött a békemegállapodás Izrael és a Hamász között, ami azonnali fegyverszünetet és az összes túsz szabadon engedését hozta magával. A Hamász azonban lefegyverzés helyett tisztogatást kezdett Gázában, és a holttestek átadásával kapcsolatos megállapodást sem tartotta be.

 

Borítókép: A Gázai övezet útja a békéig: konfliktusok és kilátások (Fotó: AFP)

