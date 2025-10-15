idezojelek
A Helyzet

Vajon meddig tart ki a közel-keleti béke? 

A két év után most talán végre lezáruló gázai háború próbára tette mindazt, amit a világról korábban gondoltunk.

Szőcs László
Dávid GroszmanIzraelgáza 2025. 10. 15.

Lencse, lencse, semmi; lencse, lencse, bab, semmi – ez volt hét egymást követő nap menüje Evjátár Dávid, a Hamász egyik izraeli túszának étrendjében. A 2023-ban elrabolt fiatalemberről készült videó bejárta az internetet; falra függesztett papírlapon vezette, mit kapott enni a fogva tartóitól Gázában. A Bibliából ismerős Ebjátár – ahogy magyarosan mondjuk – a bőség atyja. De a csontsovány túszról készült képek sokakban inkább Auschwitzot idézték fel. A két év után most talán végre lezáruló gázai háború próbára tette mindazt, amit a világról korábban gondoltunk.

Evjátár Dávid már szabad. Donald Trump komoly megállapodást hozott tető alá. Voltak – őt magát is beleértve –, akik már idénre a Nobel-békedíját sürgették; mindenesetre már így is többet tett érte, mint Barack Obama az övéért. Mindennek a próbája az idő lesz, akárcsak a pudingnak az evés. Vajon meddig tart ki a közel-keleti béke? Amerikai elnökként Trump elődei közül Jimmy Carternek gyűlt meg a leginkább a baja egy túszválsággal. Országa teheráni követségén több mint egy éven át tartottak fogva több tucat amerikait. Carter bele is bukott ebbe. Izrael­ben pedig Benjamin Netanjahu kormányfőn követelték régóta a tüntető tömegek a túszok kiszabadítását. Az utolsó körben kiszabadult a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran is. Csaknem kétezer, izraeli börtönökben fogva tartott palesztin elkövetőért cserélték el az utolsókként életben maradt húsz izraeli túszt. Azaz százas a szorzó.

Itt kezdődik a szokásos elemi algebra: kinek mennyit ér az élete? Szemet szemért, fogat fogért? Egy embert egy emberért? Százért? Izraeli oldalon (az elesett katonákkal együtt) mintegy kétezer, palesztin részről csaknem 70 ezer, de mindenkit egybevéve akár 90 ezer halálos áldozatról beszélnek. Túsznak lenni borzalmas lehet. A fogvatartott és a családja is szörnyűségeket él át. De ugyanolyan szörnyű katonai akcióban le- és kibombázottnak lenni, „járulékos kárként” megölt csecsemőt temetni, éhezni, az összeomlott egészségügy nyomán ellátatlanként a körülményekbe – nincs rá jobb szó: beledögleni. Ehhez ölni sem kell. Ugyanolyan szörnyű lehet családtagként az eltűntek, soha vissza nem térők hiányérzetében élni, a gyászban sem lelve vigaszt – az legalább kapaszkodót jelentene a veszteség feldolgozásához.

A gázai háború idején sokan keresték a belső iránytűjüket, nem csak a Közel-Keleten. Zsidók, muszlimok és keresztények, arabok, európaiak, amerikaiak. Mi, magyarok is. Míg egyesek a holokausztra visszame­nően érveltek, mások a nakbára, a palesztinok elűzetésére utaltak vissza. Sok évtizedes, ha nem évszázados konfliktusról van szó. Ki keverte le az első pofont? Kinek a nemzeti léte forgott, forog veszélyben? Nemzeteken belül is összevesztek, összevesztünk ezeken. Olyan izraeli csúcsértelmiségiek mondtak ellent a zsidó állam haszbarájának, a külföldnek szánt országimázsának, mint a magyarul is olvasható író, Dávid Groszman vagy Avi Sláim történész, akik gázai népirtást emlegettek. De világosan kell látni: nem az övék a többségi vélemény Izraelben. A magyarországi közösségi média is telis-tele volt a legmegosztóbb hozzászólásokkal ebben a témában. Ismerősök és ismeretlenek estek egymásnak.

Nem bújhatunk ki a bőrünkből, európaiak vagyunk. Kultúrkörünk iránytűje azt mutatja: a béke jobb a háborúnál, a terrorizmusnak viszont minden formája elfogadhatatlan, akármilyen sérelmet írna is jóvá. A Mindenható mindannyiunkat önnön képére teremtett, és ha nem ismerjük fel a másikban embertársunkat, akkor egyszerre válunk egymásnak is a túszaivá, meg a helyzetnek is, amelybe manővereztük magunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

