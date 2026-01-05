idezojelek
A Helyzet

Irány Caracas!

A mostani amerikai művelet mértékében meglepő volt, ugyanakkor előzményeivel együtt nem váratlan.

Szőcs László
Ma már szinte hihetetlennek tűnik, de Venezuela nem is olyan rettentő régen a virágzó gazdaságával, széles középosztályával még kifejezetten vonzó országnak számított, többek között 1956-ban kivándorolt honfitársaink számára is. Ennek állított emléket évtizedekkel ezelőtt az Irány Caracas című magyar tévéfilm, a tévedések egyfajta vígjátéka. Most azonban kevésbé vígjátéki szerepben Donald Trump vette az irányt Caracas felé, hogy megdöntse Nicolás Maduro szélsőbaloldali „elnök” uralmát. Az idézőjel azért dukál, mert a venezuelai vezető – akit most becses nejével együtt az Egyesült Államokba hurcoltak felelősségre vonásra – elcsalta a 2024-es elnökválasztást, hogy megőrizze hatalmát. 

Maduro, illetve elődje, Hugo Chávez uralma elől nyolcmillióan menekültek már külföldre a kommunista uralom alatt az energetikai infrastruktúrájában is lepusztított, élhetetlenné tett országból, amelyben már vécépapírt sem lehetett kapni; ez a népesség negyedének felel meg.

Aki úgy véli, hogy María Corina Machado, a venezuelai ellenzék emblematikus alakja véletlenül kapott tavaly Nobel-békedíjat, az túlságosan hisz a véletlenekben.
A mostani amerikai művelet mértékében meglepő volt, ugyanakkor előzményeivel együtt nem váratlan. Trump kormánya az utóbbi hetekben érezhetően fokozta a nyomást a nagybani kábítószer-kereskedelemmel vádolt caracasi rendszerre, halálos áldozatokkal is járó tengeri megtorlóakciókat végrehajtva, a végén már venezuelai kikötőt is megtámadva. Trump, akivel kapcsolatban gyakran felmerül, például az ukrajnai háborúval kapcsolatban, hogy kivonul a nagyvilágból, és Európára hagyja, ami Európáé, most éppenséggel nem passzív, hanem aktív. Újra él a Monroe-elv, vagyis – leegyszerűsítve – az a kétszáz éves washingtoni felfogás, miszerint az amerikai félteke az Egyesült Államok érdekszférája. (Móricka bátortalanul kérdezi a leghátsó padból: ebben az esetben a volt Szovjetunió területe vajon nem Oroszországé, Tajvan meg nem Kínáé?)

Trump újra árnyalta a vele kapcsolatosan megfogalmazott külpolitikai állításokat. Nem, nem volt vonult ki a világból pusztán azért, mert Ukrajnát Európára akarja hagyományozni, azaz nem „izolacionista”.

Sőt Washington csaknem negyven éve, Panama óta nem hajtott végre ilyen mértékű beavatkozást Latin-Amerikában. A Maduro elleni művelet sikere – akármit jelentsen is ez a kiiktatás és az azt követő átmeneti amerikai irányítás – végső soron azon múlik, megelégedéssel szolgál-e a nélkülöző venezuelaiak tízmilliói számára, kezükbe vehetik-e az irányítást az ottaniak. Ha igen, Trump itt is nyert, értsd: kommunista diktatúrával nem mattolhatod nemzetedet.
Latin-Amerika politikailag igen megosztott, mégpedig számunkra is, a bal- és a jobboldal nagyon is ismerős felosztása mentén. Az ottani szélsőbaloldal iránti divathóbort része a fiatalok körében valahogy ma is népszerű Che Guevara-póló (amelyet egy nemrég elhunyt, ismert irodalomtörténészünk is viselt, ám lelke rajta). Javier Milei Argentínája, José Antonio Kast megválasztott elnökkel az élen Chile, Nasry Asfurával Honduras, Santiago Penával pedig Paraguay a konzervatív Latin-Amerika új reménységei a szélsőbaloldal ellen.

Nem mehetünk el ugyanakkor szó nélkül a venezuelai olajkincs mellett. Ez az ország 300 milliárd hordós olajtartalékon ül, a világ legnagyobbján, bármely arab vagy más államot számításba véve.

 Trump hetvenévesen lett üzletemberből politikussá, szeme nyitott az ilyesmire, ahogy Grönlandot is méretes ingatlannak nézi. Oroszország, Kína, Irán és Európa egy része most a fejét vakarja, a világ pedig Trumptól várja, hogy oszlassa el a kétségeket.

