Magyar PéterTisza Pártszociális tüzifa

Magyar Péter nem segít, hanem csak szerepelni akar a tűzifaosztással

– Több képet posztol, mint amennyit kiszállít – észrevételezte Magyar Péter és a Tisza Párt akcióját Nagy János. A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár azt is megjegyezte: Facebook-képekkel nem lehet befűteni.

Forrás: MTI, Facebook2026. 01. 08. 13:32
Fotó: Cseh Gábor Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Magyar Péter ismét olcsó politikai haszonszerzésre használ fel egy rendkívüli helyzetet. Ezer köbméter tűzifát oszt szét. Több képet posztol, mint amennyit kiszállít – kommentálta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár közösségi oldalán a Tisza Párt elnökének akcióját.

Magyar Péter kampányra használja a rendkívüli hideget (Forrás: Facebook)


 

A Miniszterelnöki Iroda azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy Nagy János számításai szerint

 1000 köbméter tűzifa nagyjából 30 millió forintot jelent, ekkora összeggel kampányol a Tisza, miközben azt próbálja elhitetni, hogy az állam cserbenhagyta a fával fűtőket, akiket ők „megmentenek”. – Ez egyszerűen nem igaz 

– szögezte le az államtitkár. Nagy János emlékeztetett: a Fidesz–KDNP-kormány 2011 óta működteti a szociálistűzifa-programot, a „nagy szociális érzékenységű” MSZP-SZDSZ-kormányok idején nem volt ilyen.

A program évi ötmilliárd forintos keretösszeggel fut,

ez több mint 160-szorosa Magyar Péter látványos „jóemberkedésének”.

Nagy János államtitkár Fotó: Facebook

– Magyar Péter nem segít, hanem szerepel. Ismerjük, mint a rossz pénzt. A rászorulók nem a budai lájkvadászokra, hanem a nemzeti kormányra számíthatnak. És akik érintettek, ezt pontosan tudják. Szavak helyett tettek! – fogalmazott az államtitkár.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MW)

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Havazás idején is azonnali segítség: közel egymillió ember biztonságát védi a Gondosóra + videó

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu