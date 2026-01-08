Magyar Péter nem segít, hanem csak szerepelni akar a tűzifaosztással

– Magyar Péter ismét olcsó politikai haszonszerzésre használ fel egy rendkívüli helyzetet. Ezer köbméter tűzifát oszt szét. Több képet posztol, mint amennyit kiszállít – kommentálta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár közösségi oldalán a Tisza Párt elnökének akcióját.

Magyar Péter kampányra használja a rendkívüli hideget (Forrás: Facebook)





A Miniszterelnöki Iroda azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy Nagy János számításai szerint

1000 köbméter tűzifa nagyjából 30 millió forintot jelent, ekkora összeggel kampányol a Tisza, miközben azt próbálja elhitetni, hogy az állam cserbenhagyta a fával fűtőket, akiket ők „megmentenek”. – Ez egyszerűen nem igaz

– szögezte le az államtitkár. Nagy János emlékeztetett: a Fidesz–KDNP-kormány 2011 óta működteti a szociálistűzifa-programot, a „nagy szociális érzékenységű” MSZP-SZDSZ-kormányok idején nem volt ilyen.

A program évi ötmilliárd forintos keretösszeggel fut,

ez több mint 160-szorosa Magyar Péter látványos „jóemberkedésének”.

Nagy János államtitkár Fotó: Facebook

– Magyar Péter nem segít, hanem szerepel. Ismerjük, mint a rossz pénzt. A rászorulók nem a budai lájkvadászokra, hanem a nemzeti kormányra számíthatnak. És akik érintettek, ezt pontosan tudják. Szavak helyett tettek! – fogalmazott az államtitkár.