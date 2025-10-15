Donald Trump második elnöki ciklusa 2025. január 20-án vette kezdetét, és már a beiktatási beszédében békét, a közösségek és nemzetek közötti megbékélést ígért. Azóta több háborús konfliktust is diplomáciai sikerrel zárt, legutóbb az Izrael és a Hamász terrorszervezet között zajló fegyveres konfliktus végére került a segítségével pont.
Trump kitartó munkával békét teremtett a Közel-Keleten is, közben Európa még mindig háborúról beszél
Miközben Donald Trump amerikai elnök történelmi békét hozott a Közel-Keleten, Brüsszelben továbbra is az az álláspont, hogy Putyinnal nem lehet tárgyalni. A Fehér Ház új béketervének első szakasza lezárult: Gázában tűzszünet van, a Hamász átadta az összes életben lévő túszt, Izrael pedig több ezer palesztin foglyot engedett szabadon.
Az amerikai elnök béketerve három szakaszban írja elő az izraeli csapatok kivonását Gázából. Az első lépésben az izraeli hadsereg az övezet 53 százalékát tartja ellenőrzése alatt. A tűzszünetet egy kétszáz fős nemzetközi katonai erő felügyeli, amelyet az amerikai hadsereg irányít, de amerikai katonák nem lesznek jelen a terepen. A Trump-terv szerint, ha minden fél elfogadja a megállapodás teljes végrehajtását, a háború azonnal véget ér, Gáza pedig demilitarizált övezetté válik.
A béke, ami állítólag lehetetlen volt
Trump újabb diplomáciai sikere ismét rácáfolt a washingtoni és brüsszeli szkeptikusokra, akik éveken át lehetetlennek tartották, hogy a Hamásszal bármilyen tartós békemegállapodás szülessen.
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon reagált Donald Trump közel-keleti sikerére:
Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten.
A kormányfő szerint Európa kívülről nézte a történelem alakulását, miközben az amerikai diplomácia csendben, lépésről lépésre haladva eredményt ért el.
Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre. Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is. Kitartóan és a saját érdekeink szerint
– fogalmazott.
Európa továbbra is a háború nyelvén beszél
Eközben az uniós vezetők és kormányfők többsége továbbra is elutasítja a Moszkvával való közvetlen tárgyalás lehetőségét.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök februárban kijelentette: a baj az, hogy Putyin fél vele négyszemközt tárgyalni.
Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanakkor többször hangoztatta, hogy kétséges legitimitása ellenére nyitott a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való tárgyalásra.
Európa tétlen és szkeptikus, Trump tesz a békéért
Augusztusban történelmi csúcstalálkozó zajlott Alaszkában az orosz és az amerikai elnök között, amelyet mindketten rendkívül eredményesnek minősítettek.
Európa azonban rendületlenül és görcsösen a háborúban hisz. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy
az Egyesült Államok és Oroszország közötti bármilyen megállapodásnak tartalmaznia kell Ukrajnát és az EU-t is.
A német kancellár, Friedrich Merz pedig szintén kizárta a kétoldalú orosz tárgyalásokat, mondván:
Nem fogadhatjuk el, hogy Oroszország és Amerika az európaiak és ukránok feje fölött döntsön területi kérdésekben.
További Külföld híreink
Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt közölte, hogy Washington ígéretet tett konzultálni fog európai partnereivel.
Trump: diplomácia erőből
A Fehér Ház szerint az elnök célja a tartós stabilitás megteremtése a Közel-Keleten, és – ahogy tanácsadói fogalmaztak – Trump nem fél tárgyalni senkivel, ha abból béke lehet.
Ez a hozzáállás éles ellentétben áll azzal az európai gondolkodással, amely eleve kizárja az orosz féllel való egyeztetés lehetőségét.
Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere a NATO védelmi minisztereinek mai találkozóján hangsúlyozta:
Ha van valami, amit Trump elnök alatt tanultunk, az a béke aktív alkalmazása az erőn keresztül. Békét akkor érsz el, ha erős vagy. Nem akkor, ha erős szavakat használsz vagy ujjal mutogatsz. A békét akkor éred el, ha erős és valódi képességeid vannak, amelyeket az ellenfelek tiszteletben tartanak
–fogalmazott.
Trump politikája így egyszerre üzenet Brüsszelnek és Kijevnek is: a béke nem a nyilatkozatokban, hanem a tárgyalóasztalnál születik.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fognak az alaszkai közös sajtótájékoztató végén (Fotó: AFP/Drew Angerer)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin a legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben
Ez az első hivatalos egyeztetés.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Közel-Kelet után most Európán a sor
A honvédelmi miniszter a Facebookon tett közzé bejegyzést.
„Éreztem, hogy az épület inog” – földrengés volt Szatmárban szerda reggel
Nyíregyházán is lehetett érezni.
Rekordot döntöttek az elektromos autók szeptemberi eladásai
Az ok elsősorban a kínai kereslet és az amerikai adókedvezmények lejárata előtti vásárlási hullám.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin a legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben
Ez az első hivatalos egyeztetés.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Közel-Kelet után most Európán a sor
A honvédelmi miniszter a Facebookon tett közzé bejegyzést.
„Éreztem, hogy az épület inog” – földrengés volt Szatmárban szerda reggel
Nyíregyházán is lehetett érezni.
Rekordot döntöttek az elektromos autók szeptemberi eladásai
Az ok elsősorban a kínai kereslet és az amerikai adókedvezmények lejárata előtti vásárlási hullám.