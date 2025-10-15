Trump kitartó munkával békét teremtett a Közel-Keleten is, közben Európa még mindig háborúról beszél

Az amerikai elnök béketerve három szakaszban írja elő az izraeli csapatok kivonását Gázából. Az első lépésben az izraeli hadsereg az övezet 53 százalékát tartja ellenőrzése alatt. A tűzszünetet egy kétszáz fős nemzetközi katonai erő felügyeli, amelyet az amerikai hadsereg irányít, de amerikai katonák nem lesznek jelen a terepen. A Trump-terv szerint, ha minden fél elfogadja a megállapodás teljes végrehajtását, a háború azonnal véget ér, Gáza pedig demilitarizált övezetté válik.

A béke, ami állítólag lehetetlen volt

Trump újabb diplomáciai sikere ismét rácáfolt a washingtoni és brüsszeli szkeptikusokra, akik éveken át lehetetlennek tartották, hogy a Hamásszal bármilyen tartós békemegállapodás szülessen.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon reagált Donald Trump közel-keleti sikerére:

Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten.

A kormányfő szerint Európa kívülről nézte a történelem alakulását, miközben az amerikai diplomácia csendben, lépésről lépésre haladva eredményt ért el.

Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre. Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is. Kitartóan és a saját érdekeink szerint

– fogalmazott.

Európa továbbra is a háború nyelvén beszél

Eközben az uniós vezetők és kormányfők többsége továbbra is elutasítja a Moszkvával való közvetlen tárgyalás lehetőségét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök februárban kijelentette: a baj az, hogy Putyin fél vele négyszemközt tárgyalni.

I see that Russia will always look for excuses to avoid real talks. They will try to shift the focus, demand conditions, or claim obstacles. If we are truly talking about ending the war, the details are secondary—what matters is the goal. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2025

Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanakkor többször hangoztatta, hogy kétséges legitimitása ellenére nyitott a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való tárgyalásra.

Európa tétlen és szkeptikus, Trump tesz a békéért

Augusztusban történelmi csúcstalálkozó zajlott Alaszkában az orosz és az amerikai elnök között, amelyet mindketten rendkívül eredményesnek minősítettek.