A megállapodás értelmében péntek délben (helyi idő szerint 12.00) lépett életbe a tűzszünet, és a hétvégén megnövelt mennyiségű humanitárius segély érkezett a Gázai övezetbe. Az egyezség azonban csak a kezdet: a következő hetekben megkezdődnek a tárgyalások a békefolyamat későbbi szakaszairól, írja a BBC.
Trump béketervének első lépése: tűzszünet és túszcsere Gázában – de mi jön ezután?
A gázai tűzszünet első szakasza lezárult: a Hamász átadta az összes életben lévő túszt, Izrael pedig több ezer palesztin foglyot engedett szabadon – mindez Donald Trump új béketervének első fázisát képezi.
Túszok és foglyok cseréje
A Hamász a Nemzetközi Vöröskeresztnek húsz életben lévő túszt adott át, akik között izraeli és külföldi állampolgárok is voltak. A túszok többségét 2023. október 7-én rabolták el, amikor a terrorszervezet megtámadta Izrael déli részét, több mint 1200 ember halálát okozva. Azóta Izrael katonai műveleteiben több mint 67 ezer palesztin vesztette életét a Hamász vezette egészségügyi hatóságok adatai szerint.
Az izraeli hatóságok szerint a megállapodás kiterjed a meghalt túszok maradványainak átadására is, bár a Hamász elismerte, hogy nem biztos, hogy minden testet sikerül rövid időn belül felkutatni.
A túszokért cserébe 250 életfogytiglanra ítélt palesztin rabot és további 1718 gázai őrizetest engednek szabadon, köztük 15 kiskorút. A szabadon bocsátottak listáján nem szerepelnek a legismertebb terrorvezetők, mint Marván Bargúti vagy Ahmad Száadat, akik korábban a Hamász követelései között voltak.
A Trump-terv következő lépései
Az amerikai elnök béketerve három szakaszban írja elő az izraeli csapatok kivonását Gázából. Az első lépésben az izraeli hadsereg az övezet 53 százalékát tartja ellenőrzése alatt.
A tűzszünetet egy 200 fős nemzetközi katonai erő felügyeli, amelyet az amerikai hadsereg irányít, de amerikai katonák nem lesznek jelen a terepen. A felügyeletben Egyiptom, Katar, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek is részt vesznek.
A Trump-terv szerint, ha minden fél elfogadja a megállapodás teljes végrehajtását, „a háború azonnal véget ér”, Gáza pedig demilitarizált övezetté válik. A palesztin területet kezdetben egy technokrata átmeneti kormány irányítaná, amelyet a „Békebizottság” felügyelne – ennek élén Donald Trump és Tony Blair, az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke állna.
Később a hatalom a reformokon átesett Palesztin Hatósághoz kerülne, míg a Hamász sem közvetlenül, sem közvetve nem játszhatna szerepet a Gázai övezet jövőbeni irányításában. A Hamász tagjai amnesztiát vagy biztonságos távozást kaphatnak, ha lemondanak az erőszakról.
Nehéz tárgyalások várhatók
A béketerv végrehajtása azonban korántsem biztos. A Hamász eddig nem tett ígéretet fegyvereinek leadására, és ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőbeni palesztin állam létrejöttéig ne kötelezze el magát a lefegyverzés mellett.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ugyan támogatja a Trump-tervet, de elutasítóan nyilatkozott a Palesztin Hatóság jövőbeni szerepéről. A felek között vita van a csapatkivonás mértékéről is: Izrael három fázisban csökkentené jelenlétét 53-ról 15 százalékra, de a teljes kivonulás időpontja nincs meghatározva.
A Trump-adminisztráció által kidolgozott „Gázai Újjáépítési és Fejlesztési Terv” célja, hogy a háború sújtotta övezetet nemzetközi befektetésekkel, infrastrukturális projektekkel és gazdasági ösztönzőkkel stabilizálja.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP/Evelyn Hockstein)
