Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

TrumpIzraelHamászGázai-övezetbéketervtúsz

Trump béketervének első lépése: tűzszünet és túszcsere Gázában – de mi jön ezután?

A gázai tűzszünet első szakasza lezárult: a Hamász átadta az összes életben lévő túszt, Izrael pedig több ezer palesztin foglyot engedett szabadon – mindez Donald Trump új béketervének első fázisát képezi.

Szabó István
Forrás: BBC2025. 10. 14. 10:22
Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: Evelyn Hockstein Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A megállapodás értelmében péntek délben (helyi idő szerint 12.00) lépett életbe a tűzszünet, és a hétvégén megnövelt mennyiségű humanitárius segély érkezett a Gázai övezetbe. Az egyezség azonban csak a kezdet: a következő hetekben megkezdődnek a tárgyalások a békefolyamat későbbi szakaszairól, írja a BBC.

Donald Trump béketervének hatására az izraeli túszok várnak a hazatérésre
Donald Trump béketervének hatására az izraeli túszok várnak a hazatérésre (Fotó: Anadolu/AFP/Abed Rahim Khatib)

Túszok és foglyok cseréje

A Hamász a Nemzetközi Vöröskeresztnek húsz életben lévő túszt adott át, akik között izraeli és külföldi állampolgárok is voltak. A túszok többségét 2023. október 7-én rabolták el, amikor a terrorszervezet megtámadta Izrael déli részét, több mint 1200 ember halálát okozva. Azóta Izrael katonai műveleteiben több mint 67 ezer palesztin vesztette életét a Hamász vezette egészségügyi hatóságok adatai szerint.

Az izraeli hatóságok szerint a megállapodás kiterjed a meghalt túszok maradványainak átadására is, bár a Hamász elismerte, hogy nem biztos, hogy minden testet sikerül rövid időn belül felkutatni.

A túszokért cserébe 250 életfogytiglanra ítélt palesztin rabot és további 1718 gázai őrizetest engednek szabadon, köztük 15 kiskorút. A szabadon bocsátottak listáján nem szerepelnek a legismertebb terrorvezetők, mint Marván Bargúti vagy Ahmad Száadat, akik korábban a Hamász követelései között voltak.

A Trump-terv következő lépései

Az amerikai elnök béketerve három szakaszban írja elő az izraeli csapatok kivonását Gázából. Az első lépésben az izraeli hadsereg az övezet 53 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

A tűzszünetet egy 200 fős nemzetközi katonai erő felügyeli, amelyet az amerikai hadsereg irányít, de amerikai katonák nem lesznek jelen a terepen. A felügyeletben Egyiptom, Katar, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek is részt vesznek.

A Trump-terv szerint, ha minden fél elfogadja a megállapodás teljes végrehajtását, „a háború azonnal véget ér”, Gáza pedig demilitarizált övezetté válik. A palesztin területet kezdetben egy technokrata átmeneti kormány irányítaná, amelyet a „Békebizottság” felügyelne – ennek élén Donald Trump és Tony Blair, az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke állna.

Később a hatalom a reformokon átesett Palesztin Hatósághoz kerülne, míg a Hamász sem közvetlenül, sem közvetve nem játszhatna szerepet a Gázai övezet jövőbeni irányításában. A Hamász tagjai amnesztiát vagy biztonságos távozást kaphatnak, ha lemondanak az erőszakról.

 

Nehéz tárgyalások várhatók

A béketerv végrehajtása azonban korántsem biztos. A Hamász eddig nem tett ígéretet fegyvereinek leadására, és ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőbeni palesztin állam létrejöttéig ne kötelezze el magát a lefegyverzés mellett.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ugyan támogatja a Trump-tervet, de elutasítóan nyilatkozott a Palesztin Hatóság jövőbeni szerepéről. A felek között vita van a csapatkivonás mértékéről is: Izrael három fázisban csökkentené jelenlétét 53-ról 15 százalékra, de a teljes kivonulás időpontja nincs meghatározva.

A Trump-adminisztráció által kidolgozott „Gázai Újjáépítési és Fejlesztési Terv” célja, hogy a háború sújtotta övezetet nemzetközi befektetésekkel, infrastrukturális projektekkel és gazdasági ösztönzőkkel stabilizálja.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP/Evelyn Hockstein) 

add-square Béke Gázában

Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta! + videó

Béke Gázában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu