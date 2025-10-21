IzraelHamászEgyesült Államok

J. D. Vance: A gázai tűzszüneti terv megvalósítása a vártnál is jobban alakul

A gázai tűzszüneti terv megvalósítása a vártnál is jobban alakul. Erről beszélt J. D. Vance amerikai alelnök azon a sajtótájékoztatóján, amelyet a dél-izraeli Kirjat Gat városban található Polgári–Katonai Koordinációs Központban rendeztek meg.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 21. 21:59
J. D. Vance Fotó: NATHAN HOWARD Forrás: POOL
– Az izraeli kormány rendkívül együttműködő volt a gázai terv végrehajtásában – mondta J. D. Vance, és kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a béke tartósnak bizonyul majd. De figyelmeztetett, hogy amennyiben a Hamász palesztin iszlamista szervezet nem lesz együttműködő, akkor megsemmisítik.

J. D. Vance Izraelben
J. D. Vance Izraelben. Fotó: AFP

Vance-en kívül Izraelben tartózkodnak Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner is. Utóbbiak hétfőn találkoztak Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. A keddi Kirjat Gat-i sajtótájékoztatón Witkoff is részt vett, és kijelentette, hogy az október 10-én életbe lépett tűzszünet teljesítése valóban a vártnál is jobban sikerült, noha a héten még úgy tűnt, hogy többszöri megsértése miatt összeomlik. Vance is találkozik még Netanjahuval és más tisztségviselőkkel, és várhatóan csütörtökig marad a régióban.

Az alelnök hangsúlyozta, hogy amerikai katonák nem vesznek részt a tervezett békefenntartásban a Gázai övezetben. 

Jelenleg ott tartunk, hogy fel kell vázolnunk, milyen legyen ez a nemzetközi biztonsági erő

– mondta.

Beszélt arról a problémáról, hogy a Hamász meghalt túszai közül többnek a holtteste még mindig ismeretlen helyen van, és hogy ezt bonyolultsága miatt – bármennyire elkeserítő az izraeliek számára – nem lehet egyik napról a másikra megoldani, úgyhogy még egy kis türelmet kért. 

A holttestek között vannak olyanok, amelyekről tudják, hol van, de több ezer tonnányi törmelék alá szorult, más esetekben pedig nem lehet tudni, hol vannak

– tette hozzá.

A Hamász kedden jelezte, hogy további két túsz holttestét készül átadni az esti órákban.

Az izraeli kormányfő hivatala közölte, hogy Hasszán Rasad vezérőrnagy, az egyiptomi hírszerzés vezetője kedden Jeruzsálembe utazott, hogy a tűzszüneti megállapodás végrehajtásáról tárgyaljon Netanjahuval és Witkoff-fal.

 

Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

