IzraelHamászBenjamin Netanjahu

Benjamin Netanjahu azonnali válaszcsapásokat rendelt el

Azonnali légicsapásokat rendelt el a palesztin lakosságú Gázavárosra az izraeli miniszterelnök kedden. Benjamin Netanjahu döntése válasz volt izraeli katonák elleni lövésekre. A Hamász palesztin iszlamista szervezet ezt követően megtagadta az újabb izraeli túsz holttestének estére ígért átadását.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 28. 20:19
Benjamin Netanjahu Fotó: ALEX KOLOMOISKY Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az izraeli hadsereg katonáit a hadsereg közlése szerint Rafahnál páncéltörő lövedékekkel támadták meg, és palesztin mesterlövészek is tüzet nyitottak rájuk, amire válaszul – Netanjahu utasítására – Izrael jelentős légicsapásokat mért Gázavárosra, épületeket és alagutakat támadott.

Benjamin Netanjahu válaszcsapásokat rendelt el, a Hamász megtagadta egy túsz holttestének átadását
Benjamin Netanjahu válaszcsapásokat rendelt el, a Hamász megtagadta egy túsz holttestének átadását
Fotó: AFP

Jeruzsálem különböző szankciókat is fontolgat a rafahi tűzharc nyomán a Hamász ellen, de ezek bevezetéséhez egyeztetnie kell Donald Trump amerikai elnökkel, akinek kezdeményezésére tűzszüneti megállapodás van érvényben a két fél között.

A Hamász az izraeli csapások miatt megtagadta a kedden Hán-Júnisznál egy alagútból kiásott holttest tervezett átadását.

A palesztin szervezet a tűzszüneti megállapodás szerint köteles lett volna visszaadni minden túszt, de az életben maradt húsz túsz mellett – huszonnyolc helyett – eddig csak tizenöt holttestet adtak át.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.