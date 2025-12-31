Moszkva döntött: a valdaji incidens után keményebb szakaszba léphet a háború

A Kreml korábban bejelentette, hogy Ukrajna megkísérelte megtámadni Vlagyimir Putyin valdaji rezidenciáját a Novgorodi régióban. Az orosz közlés szerint az ukrán fegyveres erők 91 nagy hatótávolságú drónt vetettek be, amelyeket az orosz légvédelem megsemmisített. Moszkva állítása szerint a támadásnak nem voltak sebesültjei, és az épületekben sem keletkezett kár. Kijev azonnal hazugságnak nevezte az orosz bejelentést, és tagadta, hogy ilyen akció történt volna.

Moszkva jelezte: a megfelelő időben katonai választ is adhat Fotó: AFP

A történteket részletesen elemezte Stier Gábor a Moszkvatér oldalon megjelent írásában. A szerző szerint az ügy „események sorozatát indíthatja el mind katonai, mind diplomáciai fronton”, és bizonyos körülmények között akár fel is gyorsíthatja a háború lezárását. Ugyanakkor arra is figyelmeztet: „a végjáték durva lesz”.

Az elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy a feltételezett dróntámadás éjszakáján szokatlan légi közlekedési helyzet alakult ki Moszkva és Szentpétervár között. Stier Gábor szerint

az óránként általában több mint 40 repülőgépet kiszolgáló folyosót teljesen kiürítettek a polgári gépek elől, amelynek következtében a Seremetyevóra és Vnukovóra tartó járatokat egészen Kazanyig várakozási körökre kényszerítették, miközben a szentpétervári Pulkovo repülőterét elárasztotta a váratlanul átirányított forgalom.

A cikk szerint a légi forgalomban tapasztalt anomáliák inkább egy kiemelt fontosságú személy mozgására, esetleg rendkívüli biztonsági intézkedésekre vagy elektronikai hadviselési műveletre utalhatnak, miközben a térségből nem érkeztek beszámolók légvédelmi rendszerek – például Pancir vagy S–400-as egységek – aktivitásáról. „Az »üres égbolt« feltehetően biztonsági vákuum lehetett” – áll a cikkben.