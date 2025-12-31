Légicsapások, dróntámadások – lángokban állt Moszkva és Kijev + videó

Hatalmas orosz rakétatámadás érte Kijevet

Oroszország augusztus 27-én késő este nagyszabású légicsapást hajtott végre Ukrajna több városa ellen, köztük a főváros, Kijev ellen is. A támadásban többen meghaltak és sokan megsérültek.

Oroszország hiperszonikus rakétákkal, drónokkal és ballisztikus fegyverekkel támadott. A támadás során legalább négy MiG–31-es vadászgép szállt fel Kinzsal-rakétákkal felfegyverezve.

Elsötétülő ukrán városok, lángoló orosz finomítók

Az ukránok célzott támadást intéztek az orosz energiaipar ellen, azon belül is az olaj- és a gázipari infrastruktúrákat tekintik az egyik leghatékonyabb támadási felületnek.

Mint ismeretes, az ukránok nemcsak a Barátság kőolajvezetéket támadták, de több olajfinomítót és erőművet is célba vettek.

Az oroszok az év végéhez közeledve nem csupán az ukrán városokat, de az ukrán energetikai infrastruktúrát is célba vették. Több ukrán nagyváros is sötétségbe borult, egész területek maradtak szolgáltatás nélkül az orosz támadások következtében.