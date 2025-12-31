Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

Ukrán háborúOroszországUkrajna

Légicsapások, dróntámadások – lángokban állt Moszkva és Kijev + videó

2025 az orosz–ukrán háború tekintetében intenzív időszak volt mind a harctéren, mind a diplomáciában. Miközben a béketárgyalások minden eddiginél közelebb hozták a háború lezárásának lehetőségét, a frontvonalakon az összecsapások, valamint a légitámadások folytatódtak mindkét oldalon.

Brém-Nagy Márton
2025. 12. 31. 14:28
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
Pokrovszk neve újra címlapokra került, elsötétedő ukrajnai városok és lángoló orosz olajfinomítók és erőművek jellemezték 2025-ös évet. 

Az ukrán háború idén is folytatódott, hiába a béketörekvések
Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai

Az idei év mind a két fél számára a kulcsfontosságú területekről szólt. Az ukránok az emberi életet sem kímélve védték, az oroszok pedig minden módszert bevetve próbálták elfoglalni a stratégiai területeket. Ukrajna eközben a Nyugattól kapott fegyverekkel már mélyebben az orosz területen is képes volt csapásokat végrehajtani, a két fél pedig a tél közeledtével kölcsönösen próbálta megbénítani egymás energetikai infrastruktúráját. 

Rossz hírrel kezdődött az év

Februárban érkezett a hír, hogy az ukránok állítása szerint az oroszok drónokkal támadták a csernobili atomerőművet. 

Egészen pontosan azt a szarkofágnak nevezett építményt, amelyet a megsemmisült négyes blokk fölé húztak. 

Csernobil idén is belekeveredett a háborúba, ezúttal azonban komoly lehet a baj
Fotó: VOLODYMYR TARASOV / NurPhoto

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által készített jelentés akkor arról szólt, hogy a szarkofág súlyos károkat szenvedett és már nem képes ellátni elsődleges feladatát, azaz bent tartani a még mindig halálos sugárzást. Később a sérüléseket javították, és szivárgás sem történt. 

Pokrovszk újra a címlapokon 

Nyáron a hírekben újra vezető szerep jutott Pokrovszknak. A Donyecki területen fekvő település kiemelt jelentőségű volt az ukránok számára logisztikai szempontból. Az orosz haderő a háború évei alatt már többször is megpróbálta elfoglalni, azonban eddig nem jártak sikerrel. 

Hatalmas orosz rakétatámadás érte Kijevet 

Oroszország augusztus 27-én késő este nagyszabású légicsapást hajtott végre Ukrajna több városa ellen, köztük a főváros, Kijev ellen is. A támadásban többen meghaltak és sokan megsérültek.

Oroszország hiperszonikus rakétákkal, drónokkal és ballisztikus fegyverekkel támadott. A támadás során legalább négy MiG–31-es vadászgép szállt fel Kinzsal-rakétákkal felfegyverezve.

Elsötétülő ukrán városok, lángoló orosz finomítók 

Az ukránok célzott támadást intéztek az orosz energiaipar ellen, azon belül is az olaj- és a gázipari infrastruktúrákat tekintik az egyik leghatékonyabb támadási felületnek. 

Mint ismeretes, az ukránok nemcsak a Barátság kőolajvezetéket támadták, de több olajfinomítót és erőművet is célba vettek. 

Az oroszok az év végéhez közeledve nem csupán az ukrán városokat, de az ukrán energetikai infrastruktúrát is célba vették. Több ukrán nagyváros is sötétségbe borult, egész területek maradtak szolgáltatás nélkül az orosz támadások következtében.

Kijevben is többször kialudtak a fények az orosz támadások miatt
Kijevben is többször kialudtak a fények az orosz támadások miatt 
Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

Ukrajna az év folyamán több alkalommal is megtámadta a Barátság kőolajvezetéket. Utoljára decemberben mért csapást a kőolajvezetékre, közvetlenül veszélyeztetve ezzel a magyar energiabiztonságot. A támadás során távirányítású robbanóeszközöket és gyújtóanyagokat használtak. Magyarország és Szlovákia korábban figyelmeztette Zelenszkijt, hogy az ilyen akciók veszélyeztetik az ellátásbiztonságot, ennek ellenére Ukrajna folytatta a robbantásokat. 

Veszélyes akcióba kezdek az ukránok

Az év utolsó napjaiban az ukrán hadsereg támadást hajtott végre 91 darab nagy hatótávolságú drónnal Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen a Novgorodi területen. Az akció állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciáját célozta. Donald Trump indulatosan reagált a támadás hírének hallatán. Dmitrij Medvegyev szerint az incidens egyértelműen a rendezési folyamat meghiúsítását szolgálja. Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Borítókép: Egy lerombolt épület a frontvonal közelében (Fotó: AFP)

 

