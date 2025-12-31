Légicsapások, dróntámadások – lángokban állt Moszkva és Kijev + videó

Pokrovszk neve újra címlapokra került, elsötétedő ukrajnai városok és lángoló orosz olajfinomítók és erőművek jellemezték 2025-ös évet.
Az idei év mind a két fél számára a kulcsfontosságú területekről szólt. Az ukránok az emberi életet sem kímélve védték, az oroszok pedig minden módszert bevetve próbálták elfoglalni a stratégiai területeket. Ukrajna eközben a Nyugattól kapott fegyverekkel már mélyebben az orosz területen is képes volt csapásokat végrehajtani, a két fél pedig a tél közeledtével kölcsönösen próbálta megbénítani egymás energetikai infrastruktúráját.
