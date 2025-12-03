A lap hírszerzési forrásai szerint a támadás a vezeték Taganrog–Lipeck közötti szakaszán történt, Kazinszkije Viszelki közelében. A robbantáshoz használt eszközt távolról hozták működésbe, és olyan gyújtóanyagokat is tartalmazott, amelyek a keletkező tűz intenzitását növelték.
Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken
Az Ukrajinszka Pravda kiderítette, hogy a Barátság kőolajvezeték egy szakaszán robbanás történt a Tambovi területen található Kazinszkije Viszelki település közelében december 1-jén. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be. A vezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
A helyi közösségi oldalakon több videó is megjelent a robbanásról. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be.
Oroszország a Barátság kőolajvezetéket használja a nyersolaj közép- és kelet-európai országokba történő szállítására.
Borítókép: A Barátság kőolajvezetékhez tartozó belarusz olajszivattyúállomás Veresnitsa faluban, Minszktől mintegy 270 km-re délnyugatra (Fotó: VIKTOR DRACHEV/AFP)
