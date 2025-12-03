Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

OroszországUkrainszka Pravdaolajszivattyúállomás

Az Ukrajinszka Pravda kiderítette, hogy a Barátság kőolajvezeték egy szakaszán robbanás történt a Tambovi területen található Kazinszkije Viszelki település közelében december 1-jén. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be. A vezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 13:23
A Barátság Kőolajvezetékhez tartozó belorusz olajszivattyúállomás Veresnitsa faluban, Minszktől mintegy 270 km-re délnyugatra (Fotó: VIKTOR DRACHEV Forrás: AFP)
A lap hírszerzési forrásai szerint a támadás a vezeték Taganrog–Lipeck közötti szakaszán történt, Kazinszkije Viszelki közelében. A robbantáshoz használt eszközt távolról hozták működésbe, és olyan gyújtóanyagokat is tartalmazott, amelyek a keletkező tűz intenzitását növelték.

A támadás a Barátság kőolajvezeték Taganrog–Lipeck közötti szakaszán történt, Kazinszkije Viszelki közelében
A támadás a Barátság kőolajvezeték Taganrog–Lipeck közötti szakaszán történt, Kazinszkije Viszelki közelében Fotó: AFP

A helyi közösségi oldalakon több videó is megjelent a robbanásról. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be.

Oroszország a Barátság kőolajvezetéket használja a nyersolaj közép- és kelet-európai országokba történő szállítására.

