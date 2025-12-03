Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

A lap hírszerzési forrásai szerint a támadás a vezeték Taganrog–Lipeck közötti szakaszán történt, Kazinszkije Viszelki közelében. A robbantáshoz használt eszközt távolról hozták működésbe, és olyan gyújtóanyagokat is tartalmazott, amelyek a keletkező tűz intenzitását növelték.

A támadás a Barátság kőolajvezeték Taganrog–Lipeck közötti szakaszán történt, Kazinszkije Viszelki közelében Fotó: AFP