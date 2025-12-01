Szijjártó PéterVlagyimir PutyinOrbán Viktor

Szijjártó Péter: Magyarországon a rezsicsökkentés eredményei biztonságban vannak

A magyar külgazdasági és külügyminiszter volt a vendége az Igazság órája című műsor hétfői adásának. A műsor házigazdája, Németh Balázs szerint, a miniszterelnök az amerikai és az orosz elnökkel tárgyal. Brüsszel emberének közben csak arra futja, hogy belegabalyodjon a kerékcserés meséjébe. Szijjártó Péter részleteket árult el a moszkvai útról.

Kozma Zoltán
2025. 12. 01. 7:26
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Igazság órája hétfői vendége Szijjártó Péter volt. A magyar külgazdasági és külügyminiszter beszámolt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozójáról.

Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

A műsorban arról is szóltak, hogy már a baloldal szerint is megtorpant a Tisza Párt és  ismét balhézott a szélsőbal Németországban.

Van ez a merjünk kicsik lenni típusú megközelítés. Van ez az általam mindig is elutasított külpolitikai megközelítés, ami úgy szól, hogy mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy a saját szemünkön, szemüvegünkön keresztül a saját nézőpontunkból nézzük és lássuk a világot. És mindig valakihez igazodni akarunk. Ugye látszik, hogy akik régebben Moszkvát keresték igazodási pontnak, azok most keresik Brüsszelt

 – közölte Szijjártó Péter. Hozzátette: 

Mi magyarok egy olyan külpolitikát folytatunk, amely a magyar érdekből indul ki.

A magyar külpolitika egy szuverén külpolitika – húzta alá a miniszter.

Szijjártó Péter elmondta, hogy miért mentek Moszkvába

A magyar külpolitika csak a magyar érdekeket nézi, a nemzeti érdekek alapján jár el, és a nemzet érdeke azt kívánja, hogy mi itt Európa közepén, a tőlünk néhány száz kilométerre lévő, a világ legnagyobb területű országával, egy nukleáris szuperhatalommal is folyamatosan kapcsolatban legyünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy feladjuk a diplomáciai csatornákat, nem engedhetjük meg magunknak, hogy feladjuk a kapcsolattartást egy olyan országgal, amelytől az energiaellátásunk egy jelentős része származik, és egy olyan országgal, amely ha akarjuk, ha nem, nemcsak az európai, hanem a globális biztonsági rendszernek is meghatározó szereplője lesz a jövőben – szögezte le a tárcavezető.

Értem, hogy vannak, akiket azért tartanak, hogy ezt kritizálják, hogy ezt aláássák, hogy erről minden rosszat elmondjanak, meg leírjanak, de ezért még mi nem fogunk eltántorodni a nemzeti érdekképviselettől

– mondta.

A moszkvai úttal kapcsolatban megjegyezte: „Nyilván ilyenkor vannak biztonsági kérdések. Nem véletlen, hogy nem Szlovákia, Lengyelország, Belarusszia. Moszkva teljesen logikus, nem nagyjából két és fél órás útvonalon repültünk, hanem délen, Törökországon keresztül majdnem hat órán át tartott a repülőút, mert manapság, főleg egy ilyen háborús környezetben, amikor a háborút a szó szoros és átvitt értelmében is sajnos érteni kell, addig a biztonsági szempontok talán sokkal fontosabbak, mint voltak korábban. 

A miniszterelnök Washingtonban találkozott az amerikai elnökkel. Ott hosszasan átbeszélték természetesen a régiónk biztonsági helyzetét, és legalább ennyire hosszasan tárgyaltak olyan Magyarország számára fontos kérdésekről, amelyek a mi energiabiztonságunkat, gazdasági fejlődésünket, gazdaságbiztonságunkat illetik. És ezen a tárgyaláson a miniszterelnök minden olyan megállapodást meg tudott kötni Donald Trumppal, amelyek Magyarország energiabiztonsága és Magyarország gazdaságbiztonsága szempontjából elengedhetetlenek.” 

A miniszterelnök ezeket a megállapodásokat nem tudta volna megkötni, akkor ma gyakorlatilag nagyon közel lennénk ahhoz, hogy karácsonyra a magyar családok energiaköltségei a háromszorosukra emelkedjenek. Sikerült a miniszterelnöknek megkötni azt a megállapodást, amelynek értelmében a földgáz- és kőolajvásárlás tekintetében Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól. Pénteken pedig sikerült a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kérdéseket is tisztázni. Ennek megfelelően tehát a Magyarországra irányuló földgáz, kőolaj és nukleáris fűtőelem szállítások zavartalanul folynak. Magyarország energiaellátása biztonságban van

– húzta alá a miniszter.

 Magyarország energiaellátása biztonságban van, Magyarországon a rezsicsökkentés eredményei biztonságban vannak – hangsúlyozta Szijjártó Péter. A magyar miniszterelnöknek nem az a feladata, hogy a brüsszeli liberális mainstream igényeit kielégítse és úgy fütyüljön, úgy táncoljon, ahogy Brüsszelből fütyülnek, hanem a magyar miniszterelnöknek az a feladata, hogy a magyar nemzet érdeket képviselje. Ezt tette Washingtonban, és ezt tette Moszkvában is, majd ezt folytatja Brüsszelben is.

Európa a kispadon

Magyar Péter kinyitja az ajtót, az kétségtelen, kinyitja az ajtót a brüsszeliek számára, hogy behozzák rajta a migránsokat, Magyarországot meg beletolják a háborúba. Magyarország meg bemegy ezen az ajtón keresztül a háborúba. Ez a két dolog, amit semmiképpen sem szabad megengedni. A mi elszigeteltségünkről meg csak annyit, hogy a magyar miniszterelnök tárgyalt Washingtonban és Moszkvában is egy hónapon belül. Nem ez a Manfred Weber nevű ember, akit sehol semmilyen komoly helyen nem fogadnak, tehát az Európai Parlamentben kiabál, de azon túl Manfred Weber nemzetközi diplomáciai tevékenysége valahol itt nagyon mélyen a padló alatt mínusz 5-ben – mutatott rá Szijjártó Péter. Hozzátette: jó hír, hogy Magyarországnak is van olyan regionális méretekben is meghatározó jelentőségű szereplője az energiapiacon, mint a Mol, és az MVM is egyre inkább erősödik a regionális energiapiacon. Ez jó hír Magyarország számára, hogy annak ellenére, hogy egy szárazföld által körülzárt ország vagyunk, aminek se nagy földgáz, se nagy kőolajmezői nincsenek, de mégis van két olyan energiavállalata, amely a regionális piacon, sőt a Mol esetében még a regionális piacon túl is meghatározó. 

A magyar kormánynak szerintem kötelessége egy ilyen esetben diplomáciai hátteret, segítséget nyújtani ahhoz, hogy magyar vállalatok egy átalakuló vállalati struktúrában, mint a régióban, meg tudjanak erősödni. Bizonyos határig ebben a magyar kormány segítséget nyújthat, tud segítséget nyújtani. És természetesen, ami az erőnkből kitelik, azt meg is tesszük

– magyarázta a miniszter.

A német kancellár azt mondja, hogy a magyar miniszterelnöknek nem volt felhatalmazása, vagy nem volt mandátuma Moszkvába utazni.

Bocsánat, azok az idők lejártak, hála a Jóistennek, amikor Budapesten, hogy valaki csináljon valamit, ahhoz Berlinből kellett engedélyt kérni. Tehát ez nincs. Ezt elfelejtettük és felejtsük is el, mert nagyon rossz volt. Tehát ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök bármit tegyen, ahhoz sem Berlinből, sem Brüsszelből semmifajta engedélyre nincs szüksége – fejtette ki Szijjártó Péter.

Az európai háborúpárti elit rendkívül frusztrált lelkiállapotról tanúbizonyságot tevő nyilatkozatokat tett. Az európai háborúpárti elit egyszerűen frusztrálódott. Miért frusztrálódott? Azért frusztrálódott, mert egyre több ember számára világos, hogy amit ők az elmúlt 3,5-4 esztendőben tettek, az drámai kudarcot vallott

– hangsúlyozta a miniszter. Szijjártó szerint túl azon, hogy a háborút meghosszabbította és még súlyosabbá tette, azon túl Európát gyakorlatilag kiütötte a globális politika és a globális biztonság meghatározó játékosai közül. 

Mind az ukrajnai háború, mind a törékeny nyugat-balkáni helyzet megoldását az Egyesült Államok vette a kezébe. Az Egyesült Államok vette a kezébe, és Európának nem osztottak lapot. Ide juttatta Von der Leyen, Manfred Weber meg a liberális mainstream nyugat-európai politikusai ide juttatták Európát. Az európai területen zajló konfliktusok feloldásában Európának, az Európai Uniónak nincsen szava. És ez látszik, hogy oly mértékben frusztrálja őket, hogy egy olyan európai politikus van, aki mindeközben a világ hatalmi központjaival, Washingtonnal, Moszkvával, Pekinggel egyszerre tud beszélni. Egy ilyen van, Orbán Viktor és senki más

 – tette hozzá.

Brüsszelt nem érdekli az ukrán korrupció

Von der Leyen elnök asszony akkor írta vagy küldte ezt a levelet, hogy még sok-sok milliárd eurót küldjünk az európai emberek pénzéből Ukrajnába, amikor Ukrajnában az európai politikatörténet egyik legdurvább korrupciós válsága robbant ki, amikor világossá vált, hogy az európai emberek pénzének egy nagy részét valószínűleg ellopták, elcsalták. A külügyminiszteri tanácsülésen az hangzott el több szájból, hogy az Ukrajnában zajló korrupciós botrány még egy indok arra, hogy Ukrajnát felvegyük az Európai Unióba, mert ezzel segítünk nekik, hogy szegények le tudják küzdeni ezt a korrupciót – reagált Brüsszel tervére Szijjártó Péter.

Bőven 100 milliárd euró fölötti pénzt az európai emberek pénzéből odautaltak Ukrajnába, és kiderült, hogy ott loptak, csaltak, hazudtak. Ezek után még egyetlen egy brüsszeli tisztségviselő sem állt elő azzal az igénnyel, hogy na, barátaim, akkor számoljatok el. Ez lenne a normális, nem?

 – tette fel a kérdést a miniszter.

A műsorban elhangzott, hogy lemondta a találkozóját a lengyel elnök Orbán Viktorral. Nem tudom, hogy tervben volt-e egyébként a találkozó, de hogyha tervben volt, akkor a cikkek szerint, illetve a lengyel elnöki hivatalnak a nyilatkozata, az ottani illetékes nyilatkozata szerint nem fog megvalósulni ez az elnök és miniszterelnök közötti találkozó – húzta alá Németh Balázs.

Mi a lengyelekre nemcsak baráti, hanem testvéri népként is tekintünk, és remélem, hogy ezek az epizódok, amelyek valóban nem a legszebb lapjaira illenek a magyar–lengyel barátságnak, ezek minél előbb véget érnek. Majd mi továbbra is a legnagyobb nyitottsággal állunk a lengyel barátaink felé.

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A tolmáccsal kapcsolatos ügyről érdemes beszélni vagy azt megfejteni, hogy ott pontosan mi történt? – tette fel a kérdést a műsorvezető. 

Azért nem érdemes, mert csapatmunka, tehát én is tudok segíteni, hogyha az orosz nyelvről van szó, és szoktam is segíteni a miniszterelnöknek, miniszterelnököt se lehet eladni, úgyhogy nem volt ezzel semmi probléma

 – mondta a tárcavezető. 

Háborús pszichózis Európában

Az elmúlt lassan négy esztendőben, amióta zajlik a háború Ukrajnában, azóta számos európai politikus próbálja azt játszani, mintha ez a háború a mi háborúnk is lenne, meg az ő háborújuk személyesen. Számos európai politikus tett rendkívül veszélyes nyilatkozatokat – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: 

A baltiak ebben sajnos élen járnak. Számos balti politikus tesz olyan nyilatkozatot, amivel nemcsak saját magukat, a saját országukat sodorják veszélybe, hanem egész Európát. Mi, magyarok, köszönjük szépen, ebből nem kérünk.

Lehet, hogy a baltiak úgy érzik, hogy ez az ő háborújuk is, de mi meg úgy érezzük, hogy ez nem a mi háborúnk. Sőt, nem csak úgy érezzük, hanem ez a meggyőződésünk, ez nem a mi háborúnk. És ezért sem vagyunk benne hajlandók részt venni. 

És arra kérjük tisztelettel a balti politikusokat, hogy ne provokálják bele Európát ebbe a háborúba, mert mi nem akarunk háborúba menni, nem akarunk belemenni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk nincsen. Jó lenne, ha a baltiak is inkább a békéért dolgoznának

– szögezte le Szijjártó Péter.

Magyar Péter bemutatta a jelöltjeit

Megvannak a Tisza a jelöltjei a választásokra.  Szijjártó Péter a műsorban elmondta hogy Magyar Pétert személyesen nem ismeri.

De nekem az mégiscsak furcsa, hogy amikor én őt láttam élőben, egy légtérben tartózkodtunk, az mindig fideszes eseményeken volt. És én mindig azt láttam, hogy ő rendkívül lelkes, tapsol, hogy örül, hogy ott jön-megy a fideszes vezető politikusok között.

És most meg azt mondja, hogy mi micsoda egy elképesztően, nem tudom, diktátorok vagy oligarchák vagyunk. Na, de könyörgöm, akkor tizenévig ő miért forgolódott közöttük? És miért élvezte a gyümölcseit annak. És akkor most meg azt mondja, hogy hú, hát ez felháborítóan zajlik. Szóval én ezt nem tudom lelkileg, emberileg hogyan lehet, hogy ilyet csináljon valaki.

Amellett, hogy a múlt héten nyilván figyeltünk a moszkvai útra, de mégiscsak a hét talán legizgalmasabb, legfontosabb híre az volt, hogy kiszivárgott a több száz oldalas gazdasági terve a Tisza Pártnak, és abban brutális megszorítások voltak. Baloldali szakértők dolgoznak a baloldali társaság mögött.

Ez az egész jelöltállítás, tiszás megszorító csomag, adóemelések, kiszivárgott program, ez mind-mind azt mutatja, hogy nincs új a nap alatt. Ami egyszer Gyurcsány Ferenc volt, aztán Bajnai Gordon lett, aztán majdnem Jakab Péter volt, aztán Márki-Zay Péter lett, az most Magyar Péter. Semmi új nincs a nap alatt. Ugyanaz a baloldali massza, ugyanaz a baloldali világ, ami egyszer bölcs szavazással, aztán közös listaállítással, aztán közös jelöltekkel, most éppen egy új párttal próbál szerencsét a választáson, ez ugyanaz a csapat. Ez ugyanaz a csapat, ami már egyszer úgy csődbe vitte Magyarországot, hogy alig lehetett belőle kijönni. Ez az a csapat, ami háborúba akarta vinni Magyarországot

 – tette hozzá a miniszter.

Ez az a csapat, ami be akarta és be is akarja engedni a migránsokat az országba. Ez az a csapat, aki rá akarja erőltetni a gender-, vagy LGBT-, vagy LMBT-ideológiát. Ez az a csapat, ami adót akar emelni, tehát semmi új nincsen a nap alatt – fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Tehát világos, hogy mit akarnak, mert az ellenfeleink mindig ugyanazt akarták. 2010-ig csinálhatták, utána meg akarják. Adót emeltek, progresszív adórendszer, elvették a családtámogatást, elvették az adókedvezményeket, elvették a 13. havi nyugdíjat, el akarják venni az otthonteremtési támogatást – mondta. 

A műsorban elhangzott, hogy most már a baloldalon is elismerik, hogy a Tisza növekedése megtorpant.
– Én azt hittem, hogy 2022. április 3-án volt a választás, hogy másnap reggel a közvélemény-kutató cégek Magyarországon azt mondják, hogy köszönjük szépen, úgy látszik, hogy a mi iparágunk az innentől kezdve egy üveggolyóval helyettesíthető – mondta a miniszter.

Nem használok el energiát arra, hogy bármilyen kutatást megnézzek, mert még egyszer mondom, sok esetben inkább üveggömbbe történő belenézésnek gondolom ezt az egészet, mert még soha egyetlen egy alkalommal nem volt az, hogy a választás után nagy nyilvánosság mellett ők leültek volna a és azt mondták volna, hogy na, hát ez lett a végeredmény, mi ezt mondtuk, hát ennek ez vagy az az oka. Ilyen még nem történt. Majd ha lesz egy ilyen, akkor majd utána megint elővehetjük a közvélemény-kutatásokat

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Akcióban a szélsőbal Németországban

Az AfD új ifjúsági szervezetet akart alapítani Németország középső részén egy közepes méretű városban, és a szélsőbalosok ellentüntetést szerveztek, és a német rendőrség nem volt arra alkalmas, hogy lehetővé tegye, hogy a legerősebb német párt, az AFD képviselői összegyűljenek és megalakítsák az ifjúsági szervezetüket, mert a szélsőbalos támadásban megsérültek egy csomóan, csúszott a rendezvény, el kellett tolni, más programot kellett választani. 

Az egész külpolitikai stratégiámat arra alapítom, hogy nem avatkozunk bele más országok belső ügyeibe, és elvárjuk, hogy mások se avatkozzanak be

 – fogalmazott Szijjártó Péter.

Ha most kicsit megint tágabban nézünk erre a dologra, gondoljunk bele, mi történne akkor, ha Magyarországon egy párt rendezvénye nem tudna megrendezésre kerülni, mert mondjuk nem hajlandóak a rendezvényhelyszínek biztosítani, kiadni számukra mondjuk helyszínt, vagy mi lenne akkor, ha egy politikai szervezet rendezvénye nem tudna megtörténni, mert egy másik politikai szervezet vezetői azt blokkolnák. Nyilvánvalóan a kéksisakosokat delegálnák Brüsszelből ide Magyarországra a demokrácia és a jogállamiság megvédése érdekében. Másnap nyilván rendkívüli ülést tartana az Európai Parlament, ahol elmondanák, hogy elementári, meteoritbecsapódás-szerű veszély fenyegeti az európai demokráciát, mert Magyarországon mi történik

– mondta Szijjártó. Hozzátette: Németországban arról van szó, hogy van egy párt, amely legutóbbi parlamenti választáson a második lett, ennyit tudunk. A közvélemény-kutatások szerint állítólag a legnagyobb. De egyet tudunk. Mindenképpen az egyik legtámogatottabb párt. A legutóbbi választáson második helyen végzett, és ahogy én hallom a Németországból érkező véleményeket, a kormánykoalíció iránti bizalom nincsen éppen a toppon, ebből lehet arra következtetni, hogy valószínűleg továbbra is az AfD lehet a legnépszerűbb párt Németországban.

Ha azt nézzük, hogy Európa legerősebb országában a legtámogatottabb párt működését gyakorlatilag próbálják teljes mértékben lehetetlenné tenni, akkor nem tudom, hogy mennyire segíti az európai demokrácia fejlődését

– tette hozzá a tárcavezető.
Európának nagyon rosszat tesz a kettős mérce. Akárkivel, vagy szóval sokakkal, ha beszélek Európán kívüli politikusokkal, kinevetik Európát. Egyszerűen kinevetik Európát. Sajnos Brüsszel szerintem a kártékonyságának a maximumát kezdi el elérni, és úgy látom, hogy mindig van egyre följebb ebből a szempontból – húzta alá a tárcavezető.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.