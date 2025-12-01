Szijjártó Péter: Magyarországon a rezsicsökkentés eredményei biztonságban vannak

Magyar Péter bemutatta a jelöltjeit

Megvannak a Tisza a jelöltjei a választásokra. Szijjártó Péter a műsorban elmondta hogy Magyar Pétert személyesen nem ismeri.

De nekem az mégiscsak furcsa, hogy amikor én őt láttam élőben, egy légtérben tartózkodtunk, az mindig fideszes eseményeken volt. És én mindig azt láttam, hogy ő rendkívül lelkes, tapsol, hogy örül, hogy ott jön-megy a fideszes vezető politikusok között.

És most meg azt mondja, hogy mi micsoda egy elképesztően, nem tudom, diktátorok vagy oligarchák vagyunk. Na, de könyörgöm, akkor tizenévig ő miért forgolódott közöttük? És miért élvezte a gyümölcseit annak. És akkor most meg azt mondja, hogy hú, hát ez felháborítóan zajlik. Szóval én ezt nem tudom lelkileg, emberileg hogyan lehet, hogy ilyet csináljon valaki.

Amellett, hogy a múlt héten nyilván figyeltünk a moszkvai útra, de mégiscsak a hét talán legizgalmasabb, legfontosabb híre az volt, hogy kiszivárgott a több száz oldalas gazdasági terve a Tisza Pártnak, és abban brutális megszorítások voltak. Baloldali szakértők dolgoznak a baloldali társaság mögött.

Ez az egész jelöltállítás, tiszás megszorító csomag, adóemelések, kiszivárgott program, ez mind-mind azt mutatja, hogy nincs új a nap alatt. Ami egyszer Gyurcsány Ferenc volt, aztán Bajnai Gordon lett, aztán majdnem Jakab Péter volt, aztán Márki-Zay Péter lett, az most Magyar Péter. Semmi új nincs a nap alatt. Ugyanaz a baloldali massza, ugyanaz a baloldali világ, ami egyszer bölcs szavazással, aztán közös listaállítással, aztán közös jelöltekkel, most éppen egy új párttal próbál szerencsét a választáson, ez ugyanaz a csapat. Ez ugyanaz a csapat, ami már egyszer úgy csődbe vitte Magyarországot, hogy alig lehetett belőle kijönni. Ez az a csapat, ami háborúba akarta vinni Magyarországot

– tette hozzá a miniszter.

Ez az a csapat, ami be akarta és be is akarja engedni a migránsokat az országba. Ez az a csapat, aki rá akarja erőltetni a gender-, vagy LGBT-, vagy LMBT-ideológiát. Ez az a csapat, ami adót akar emelni, tehát semmi új nincsen a nap alatt – fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Tehát világos, hogy mit akarnak, mert az ellenfeleink mindig ugyanazt akarták. 2010-ig csinálhatták, utána meg akarják. Adót emeltek, progresszív adórendszer, elvették a családtámogatást, elvették az adókedvezményeket, elvették a 13. havi nyugdíjat, el akarják venni az otthonteremtési támogatást – mondta.

A műsorban elhangzott, hogy most már a baloldalon is elismerik, hogy a Tisza növekedése megtorpant.

– Én azt hittem, hogy 2022. április 3-án volt a választás, hogy másnap reggel a közvélemény-kutató cégek Magyarországon azt mondják, hogy köszönjük szépen, úgy látszik, hogy a mi iparágunk az innentől kezdve egy üveggolyóval helyettesíthető – mondta a miniszter.

Nem használok el energiát arra, hogy bármilyen kutatást megnézzek, mert még egyszer mondom, sok esetben inkább üveggömbbe történő belenézésnek gondolom ezt az egészet, mert még soha egyetlen egy alkalommal nem volt az, hogy a választás után nagy nyilvánosság mellett ők leültek volna a és azt mondták volna, hogy na, hát ez lett a végeredmény, mi ezt mondtuk, hát ennek ez vagy az az oka. Ilyen még nem történt. Majd ha lesz egy ilyen, akkor majd utána megint elővehetjük a közvélemény-kutatásokat

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Akcióban a szélsőbal Németországban

Az AfD új ifjúsági szervezetet akart alapítani Németország középső részén egy közepes méretű városban, és a szélsőbalosok ellentüntetést szerveztek, és a német rendőrség nem volt arra alkalmas, hogy lehetővé tegye, hogy a legerősebb német párt, az AFD képviselői összegyűljenek és megalakítsák az ifjúsági szervezetüket, mert a szélsőbalos támadásban megsérültek egy csomóan, csúszott a rendezvény, el kellett tolni, más programot kellett választani.

Az egész külpolitikai stratégiámat arra alapítom, hogy nem avatkozunk bele más országok belső ügyeibe, és elvárjuk, hogy mások se avatkozzanak be

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Ha most kicsit megint tágabban nézünk erre a dologra, gondoljunk bele, mi történne akkor, ha Magyarországon egy párt rendezvénye nem tudna megrendezésre kerülni, mert mondjuk nem hajlandóak a rendezvényhelyszínek biztosítani, kiadni számukra mondjuk helyszínt, vagy mi lenne akkor, ha egy politikai szervezet rendezvénye nem tudna megtörténni, mert egy másik politikai szervezet vezetői azt blokkolnák. Nyilvánvalóan a kéksisakosokat delegálnák Brüsszelből ide Magyarországra a demokrácia és a jogállamiság megvédése érdekében. Másnap nyilván rendkívüli ülést tartana az Európai Parlament, ahol elmondanák, hogy elementári, meteoritbecsapódás-szerű veszély fenyegeti az európai demokráciát, mert Magyarországon mi történik

– mondta Szijjártó. Hozzátette: Németországban arról van szó, hogy van egy párt, amely legutóbbi parlamenti választáson a második lett, ennyit tudunk. A közvélemény-kutatások szerint állítólag a legnagyobb. De egyet tudunk. Mindenképpen az egyik legtámogatottabb párt. A legutóbbi választáson második helyen végzett, és ahogy én hallom a Németországból érkező véleményeket, a kormánykoalíció iránti bizalom nincsen éppen a toppon, ebből lehet arra következtetni, hogy valószínűleg továbbra is az AfD lehet a legnépszerűbb párt Németországban.

Ha azt nézzük, hogy Európa legerősebb országában a legtámogatottabb párt működését gyakorlatilag próbálják teljes mértékben lehetetlenné tenni, akkor nem tudom, hogy mennyire segíti az európai demokrácia fejlődését

– tette hozzá a tárcavezető.

Európának nagyon rosszat tesz a kettős mérce. Akárkivel, vagy szóval sokakkal, ha beszélek Európán kívüli politikusokkal, kinevetik Európát. Egyszerűen kinevetik Európát. Sajnos Brüsszel szerintem a kártékonyságának a maximumát kezdi el elérni, és úgy látom, hogy mindig van egyre följebb ebből a szempontból – húzta alá a tárcavezető.

