Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság folyamatos támadását

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt napokban is több támadást intézett a hazánkba irányuló kőolajszállításokért felelős oroszországi energiainfrastruktúra ellen.
Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadnak a tengereken hajózó tankerhajókat is
– jelentette ki.
