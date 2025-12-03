Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság folyamatos támadását

„Tehát jól láthatóan az ukránok civil célpontok ellen is támadásokat indítanak annak érdekében, hogy bosszút álljanak a magyarokon, és ellehetetlenítsék Magyarország biztonságos kőolajellátását” – tette hozzá. Majd figyelmeztetett, hogy jelenleg az ukrán villamosenergia-import 51 százaléka és a földgázimport 58 százaléka érkezik Magyarországról, ahogy a különböző kőolajtermékek importjának egy jelentős része is.

Azt javaslom az ukrán döntéshozóknak, hogy ezt vegyék figyelembe akkor, amikor döntést hoznak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonal elleni támadásról

– fogalmazott. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Ukrajna ezekkel a támadásokkal Magyarország energiaellátásának biztonságát veszélyezteti, márpedig az energiaellátás biztonsága szuverenitási kérdés.