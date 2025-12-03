Szijjártó Péterukrán támadásBarátság kőolajvezetékenergiabiztonság

Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben, miután az orosz energiaügyi miniszterhelyettes tájékoztatta a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 03. 18:47
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt napokban is több támadást intézett a hazánkba irányuló kőolajszállításokért felelős oroszországi energiainfrastruktúra ellen.

Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság folyamatos támadását Fotó: AFP

Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadnak a tengereken hajózó tankerhajókat is

– jelentette ki.

„Tehát jól láthatóan az ukránok civil célpontok ellen is támadásokat indítanak annak érdekében, hogy bosszút álljanak a magyarokon, és ellehetetlenítsék Magyarország biztonságos kőolajellátását” – tette hozzá. Majd figyelmeztetett, hogy jelenleg az ukrán villamosenergia-import 51 százaléka és a földgázimport 58 százaléka érkezik Magyarországról, ahogy a különböző kőolajtermékek importjának egy jelentős része is.

Azt javaslom az ukrán döntéshozóknak, hogy ezt vegyék figyelembe akkor, amikor döntést hoznak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonal elleni támadásról

– fogalmazott. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Ukrajna ezekkel a támadásokkal Magyarország energiaellátásának biztonságát veszélyezteti, márpedig az energiaellátás biztonsága szuverenitási kérdés.

Ne támadják a szuverenitásunkat! Erre határozottan felszólítjuk az ukránokat. Egyúttal pedig a mai tanácsülésen is világossá tettem, hogy azzal, hogy a télre történő ukrán energiafelkészülésben Magyarország szerepe nagyobb, mint bárki másé a számadatok alapján, ezzel azt várjuk el, hogy a mi energiabiztonságunkkal szembeni fizikai és jogi támadásokkal mind Kijevben, mind Brüsszelben hagyjanak fel

– mondta. A miniszter aláhúzta, hogy Magyarország meg fogja védeni magát, és a kormány garantálja azt, hogy a háztartások és a gazdaság energiaellátása rendben lesz, mint ahogy rendben is van. Végül pedig arra is kitért, hogy az elmúlt percekben telefonon beszélt Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, aki részletesen tájékoztatta a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokról.

Elmondta azt is, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megvédjék a Barátság vezetéket és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, és a támadások az orosz védekezésnek köszönhetően csak kisebb károkat okoztak, amelyek nem veszélyeztették és nem is veszélyeztetik a Magyarországra irányuló kőolajszállítást

– tudatta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

