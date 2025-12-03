Szijjártó Péter: A NATO európai mainstream tagállamai nem akarnak békét

Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni – közölte a tanácskozás előtt Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter a tanácskozás után kijelentette, a NATO európai mainstreamhez tartozó tagországai nem akarnak békét

(Forrás: Facebook)

A külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben arról is beszámolt, a NATO európai mainstreamhez tartozó tagországai nem akarnak békét, háborút akarnak Oroszországgal.

Ennek következtében aztán még több pénzt akarnak küldeni Ukrajnába, dacára annak, hogy Ukrajnában európai összehasonlításban is minden idők egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik

– jelentette ki. Szijjártó Péter kifejtette, hogy olyan javaslatok is elhangzottak, hogy minden egyes tagország GDP-jének egy negyed százalékát küldje el Ukrajnába, ami Magyarország esetében 200 milliárd forint Ukrajnába történő átküldését jelentené.