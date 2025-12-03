Szijjártó Péter: A NATO európai mainstream tagállamai nem akarnak békét

A tárcavezető elmondta, világosság tette a magyar álláspontot: amíg nemzeti kormány van, addig a magyarok pénze nem megy Ukrajnába.
Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a magyarok pénzét nem küldjük el egy államilag irányított korrupt rendszerben, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a kijevi háborús maffia nem fog egy fillért sem látni a magyar emberek pénzéből. Ezért ismételten visszautasítottuk azt, hogy részt vegyünk az olyan NATO-mechanizmusokban, amelyekbe pénzt kell befizetni azért, hogy abból Ukrajnába vigyenek el
– emlékeztetett, és kiemelte: Magyarország ezzel szemben száz százalékig támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit, amelyek már könnyen sikeresek lehettek volna akkor, hogyha az európaiak az elmúlt hónapokat nem azzal töltötték volna, hogy aláássák azokat.
Felháborítónak nevezte, hogy az elmúlt napokban az ukránok többször is megtámadták a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat és az ahhoz kapcsolódó pumpaállomásokat és egyéb infrastruktúrákat.
Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését
– fogalmazott Szijjártó Péter, és megjegyezte, az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem most már támadnak a tengereken hajózó tankerhajókat is. Tehát jól láthatóan az ukránok civil célpontok ellen is támadásokat indítanak annak érdekében, hogy bosszút álljanak a magyarokon, és ellehetetlenítsék Magyarország biztonságos kőolajellátását.
Szeretnék azonban egy dolgot az ukránok figyelmébe ajánlani. Jelenleg Ukrajna villamosenergia-importjának 51 százaléka érkezik Magyarországról, és Ukrajna földgázimportjának 58 százaléka érkezik jelenleg Magyarországról. Azt javaslom az ukrán döntéshozóknak, hogy ezt vegyék figyelembe akkor, amikor döntést hoznak a Magyarországra irányuló energiaszállítási útvonal elleni támadásról
– tette hozzá, és kiemelte: „Mi meg fogjuk védeni magunkat, meg fogjuk védeni az energiabiztonságunkat természetesen, és garantáljuk, hogy a magyar emberek, a magyar családok, a magyar gazdaság energiaellátása rendben lesz, mint ahogy rendben is van.”
