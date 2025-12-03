Zelenszkij megint a magyar energiabiztonságot vette célba

Ukrajna december 1-jén ismét csapást mért erre a Barátság vezetékre, noha Magyarország és Szlovákia korábban figyelmeztetett, hogy az ilyen akciók a térség energiaellátását sodorják veszélybe. A mostani incidens is az oroszországi Tambovi térségben, Kazinszkije Viszelki közelében történt. A részleteket az ukrán katonai hírszerzés ismertette a The Kyiv Independent számára.
A közölt információk szerint a Taganrog–Lipeck szakasz sérült meg, távirányítású robbanóeszközök és további gyújtóanyagok használatával. A forrás azt mondta, hogy az orosz olajhálózat tovább fog robbanni és lángolni, amíg Moszkva nem fejezi be az Ukrajna elleni hadműveleteit. A lap ezeket az állításokat nem tudta független forrásból megerősíteni.
