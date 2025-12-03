Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

MagyarországUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háborúenergiabiztonság

Zelenszkij megint a magyar energiabiztonságot vette célba

Ukrajna újabb csapást mért a Barátság olajvezetékre. A támadás során távirányítású robbanóeszközöket és gyújtóanyagokat használtak. Magyarország és Szlovákia korábban figyelmeztette Zelenszkijt, hogy az ilyen akciók veszélyeztetik az ellátásbiztonságot, ennek ellenére Ukrajna folytatja a robbantásokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 14:36
Zelenszkij és ukrán drónok a hattérben Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Ukrajna december 1-jén ismét csapást mért erre a Barátság vezetékre, noha Magyarország és Szlovákia korábban figyelmeztetett, hogy az ilyen akciók a térség energiaellátását sodorják veszélybe. A mostani incidens is az oroszországi Tambovi térségben, Kazinszkije Viszelki közelében történt. A részleteket az ukrán katonai hírszerzés ismertette a The Kyiv Independent számára.

Magyarország energiabiztonságát semmibe veszi Zelenszkij, hiába a szép szó
Magyarország energiabiztonságát semmibe veszi Zelenszkij, hiába a szép szó. Fotó: AFP

A közölt információk szerint a Taganrog–Lipeck szakasz sérült meg, távirányítású robbanóeszközök és további gyújtóanyagok használatával. A forrás azt mondta, hogy az orosz olajhálózat tovább fog robbanni és lángolni, amíg Moszkva nem fejezi be az Ukrajna elleni hadműveleteit. A lap ezeket az állításokat nem tudta független forrásból megerősíteni.

A vezeték, amely naponta kétmillió hordó olaj szállítására képes, Magyarország és Szlovákia számára kiemelt jelentőségű, ezért Budapest és Pozsony többször is világossá tette: elleneznek minden olyan lépést, amely a két ország ellátásbiztonságát veszélyezteti. Márciusban Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, hogy Magyarország energiaellátása szuverén ügy, és 

elfogadhatatlan, hogy a magyar energiaellátást kiszolgáló infrastruktúra célponttá válik. 

Szeptemberben ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna nem függeszti fel megtorló csapásait, amíg Oroszország is folytatja az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, korábban a kazah hatóságok is bírálták Ukrajnát egy dróntámadás miatt.

 

Borítókép: Zelenszkij és ukrán drónok a hattérben (Fotó: AFP)

