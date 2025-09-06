Zelenszkij nem áll le a Barátság kőolajvezeték támadásával

Barátság kőolajvezeték miatt nő a feszültség

Az ukrán elnök szavai megerősítették, hogy Kijev nem kíván változtatni eddigi stratégiáján, hiába kérték a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket.

A nyári ukrán csapások miatt ugyanis több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban. Zelenszkij ugyanakkor felajánlotta, hogy Ukrajna hajlandó olajat és gázt szállítani Szlovákiának, de csak abban az esetben, ha az nem orosz forrásból származik.

Az orosz olajnak, ahogy az orosz gáznak sincs jövője

– mondta. Fico a találkozón nyíltan elismerte, hogy „diametrálisan ellentétes nézetek” feszülnek köztük az energiaellátás kérdésében. A szlovák kormányfő ugyanakkor hozzátette:

Tiszteletben tartom az ukrán elnök álláspontját, de elvárom, hogy Önök is tiszteletben tartsák a miénket.

Fico kitartott amellett, hogy Szlovákiának szüksége van az orosz nyersanyagra, ezért az ellátás biztonságát nem szabad kockáztatni.

Fico békét sürget, Zelenszkij harcot ígér

A megbeszélés barátságos légkörben zajlott, ám a háttérben komoly ellentétek húzódnak.

Fico korábban Moszkvában is jelezte, hogy az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat „elfogadhatatlannak” tartja, és az orosz–ukrán háború gyors lezárásában bízik.

Zelenszkij ezzel szemben világossá tette, hogy a válaszcsapások elengedhetetlenek, és Ukrajna nem enged az orosz nyomásnak.

Fontos, hogy párbeszédet folytatunk, és ezt folytatni is fogjuk

– jegyezte meg az ukrán elnök. A két vezető találkozója így egyszerre mutatta a szomszédos országok közötti együttműködés szándékát és a Barátság kőolajvezeték ügyében fennálló, továbbra is éles megosztottságot.