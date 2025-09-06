Barátság kőolajvezetékZelenszkijRobert Fico

Zelenszkij nem áll le a Barátság kőolajvezeték támadásával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kárpátaljai Ungváron találkozott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A két vezető barátságos hangnemben tárgyalt, ám a Barátság kőolajvezetéket érintő ukrán támadások ügyében élesen eltérő álláspontot képviseltek. Zelenszkij leszögezte, hogy Ukrajna nem hagyja abba válaszcsapásait az orosz energetikai létesítmények ellen.

Wiedermann Béla
2025. 09. 06. 17:36
Robert Fico és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna a jövőben sem hagy fel az orosz energetikai létesítmények elleni csapásokkal, annak ellenére, hogy a támadások a Barátság kőolajvezetéket is érintették, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország orosz kőolajhoz jut.

A Barátság kőolajvezeték támadásai miatt vita alakult ki Zelenszkij és Fico között: Ukrajna folytatná a csapásokat, Szlovákia a békét sürgeti.
A Barátság kőolajvezeték támadásai miatt vita alakult ki Zelenszkij és Fico között: Ukrajna folytatná a csapásokat, Szlovákia a békét sürgeti. Fotó: AFP

Ukrajna válaszol Oroszország támadásaira az energialétesítményeink ellen, és ezt a jövőben is folytatni fogja

– hangsúlyozta az ukrán elnök az ungvári találkozón, ahol közösen beszélt a sajtónak Robert Ficóval.

Barátság kőolajvezeték miatt nő a feszültség

Az ukrán elnök szavai megerősítették, hogy Kijev nem kíván változtatni eddigi stratégiáján, hiába kérték a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket. 

A nyári ukrán csapások miatt ugyanis több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban. Zelenszkij ugyanakkor felajánlotta, hogy Ukrajna hajlandó olajat és gázt szállítani Szlovákiának, de csak abban az esetben, ha az nem orosz forrásból származik.

Az orosz olajnak, ahogy az orosz gáznak sincs jövője

– mondta. Fico a találkozón nyíltan elismerte, hogy „diametrálisan ellentétes nézetek” feszülnek köztük az energiaellátás kérdésében. A szlovák kormányfő ugyanakkor hozzátette:

Tiszteletben tartom az ukrán elnök álláspontját, de elvárom, hogy Önök is tiszteletben tartsák a miénket.

Fico kitartott amellett, hogy Szlovákiának szüksége van az orosz nyersanyagra, ezért az ellátás biztonságát nem szabad kockáztatni.

Fico békét sürget, Zelenszkij harcot ígér

A megbeszélés barátságos légkörben zajlott, ám a háttérben komoly ellentétek húzódnak. 

Fico korábban Moszkvában is jelezte, hogy az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat „elfogadhatatlannak” tartja, és az orosz–ukrán háború gyors lezárásában bízik. 

Zelenszkij ezzel szemben világossá tette, hogy a válaszcsapások elengedhetetlenek, és Ukrajna nem enged az orosz nyomásnak. 

Fontos, hogy párbeszédet folytatunk, és ezt folytatni is fogjuk

– jegyezte meg az ukrán elnök. A két vezető találkozója így egyszerre mutatta a szomszédos országok közötti együttműködés szándékát és a Barátság kőolajvezeték ügyében fennálló, továbbra is éles megosztottságot.

Magyar reakció a Barátság kőolajvezetéket fenyegető újabb támadásra

A Barátság kőolajvezeték ügyében Menczer Tamás is megszólalt, aki a közösségi oldalán közzétett videóban figyelmeztetett az ukrán tervek veszélyeire. Mint mondta: 

Zelenszkij újabb támadást tervez a Barátság kőolajvezeték ellen és várja Magyar Pétert. Mindezt a házi újságírója, Szerhij Szidorenkó mondta el. Újabb támadás várható a vezeték ellen. Nézzétek!

A felvételen megszólaló Szerhij Szidorenkó úgy fogalmazott: 

Ha sikerül újraindítani a vezetéket és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell.

Menczer hozzátette, hogy Magyar Pétert az ukrán vezetés is szövetségesként várja: 

Magyar Pétert pedig várják, hiszen ha egy bábkormány vezetné Magyarországot, Ukrajna besétálhatna az EU-ba.

Szidorenkó kijelentette: 

Azzal számolnak, hogy amikor Magyarországon kormányváltás történik, a folyamat újraindulhat.

Menczer Tamás a videóban hangsúlyozta: 

Magyarországot az ukránok zsarolásaival és magyarországi szövetségeseikkel szemben is meg fogjuk védeni.

Borítókép: Robert Fico és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square A Barátság vezetéket támadja Ukrajna

A Barátság kőolajvezetéket támadja Ukrajna

A Barátság vezetéket támadja Ukrajna 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekKrúbi

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Csépányi Balázs avatarja

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu