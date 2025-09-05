Robert FicoZelenszkijenergetika

Zelenszkij és Fico az energiaellátás biztonságáról tárgyalt

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken Ungváron tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A találkozón központi szerepet kaptak az energetikai kérdések, amelyekben mindkét fél az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Zelenszkij szerint az orosz gáz és kőolaj ideje lejárt, míg Fico a szuverén szlovák energiapolitika szükségességét emelte ki.

Wiedermann Béla
2025. 09. 05.
Robert Fico és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Robert Fico szlovák miniszterelnök Ungváron találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol elsősorban az energetikai infrastruktúrát érintő kérdések kerültek napirendre. A szlovák kormányfő hangsúlyozta: az energetikai infrastruktúrát érő támadások Szlovákiát is károsan érintik, ezért a döntések során figyelemmel kell lenni más országok érdekeire is.

Ungváron találkozott Zelenszkij és Fico. Az ukrán elnök energetikai stabilitást ígért, a szlovák kormányfő pedig a nemzeti érdekek fontosságát hangsúlyozta.
(Fotó: AFP)

 

Zelenszkij az energetikai stabilitásról beszélt

A szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy Szlovákia olyan döntéseket fog hozni, amelyek a szuverén szlovák politika szempontjából kedvezőek. Hozzátette, hogy ebben a kérdésben „nagy hely van” Szlovákia és Ukrajna együttműködésére is. A TASR hírügynökség szerint Fico feladatként jelölte meg, hogy olyan rendszert kell kialakítani, amely minden ország számára biztosítja a biztonságos ellátást méltányos árú energiahordozók révén.

Zelenszkij a találkozót hasznosnak nevezte, és kiemelte, hogy folytatni kell a párbeszédet a két ország között. 

Az ukrán elnök úgy fogalmazott: „az orosz gáznak és kőolajnak nincs jövője”, ugyanakkor jelezte, hogy Ukrajna energetikai stabilitást szeretne biztosítani Szlovákia és más partnerei számára.

A találkozón a felek megegyeztek abban is, hogy október 20-án közös ülést tart a szlovák és az ukrán kormány. 

Fico üdvözölte, hogy négyszemközti megbeszélésre is sor kerülhetett, és bár több kérdésben eltérő álláspontokkal találkoztak, a tárgyalást a kölcsönös meghallgatás jellemezte.

Robert Fico az ukrán elnökkel való találkozó előtt António Costával, az Európai Tanács elnökével is egyeztetett a szlovák–ukrán határon. 

A megbeszélésen a régió aktuális helyzetét vitatták meg, és Fico beszámolt nemrégiben tett kínai látogatásáról is.

Borítókép: Robert Fico és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

