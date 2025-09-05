Zelenszkij és Fico az energiaellátás biztonságáról tárgyalt

Zelenszkij az energetikai stabilitásról beszélt

A szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy Szlovákia olyan döntéseket fog hozni, amelyek a szuverén szlovák politika szempontjából kedvezőek. Hozzátette, hogy ebben a kérdésben „nagy hely van” Szlovákia és Ukrajna együttműködésére is. A TASR hírügynökség szerint Fico feladatként jelölte meg, hogy olyan rendszert kell kialakítani, amely minden ország számára biztosítja a biztonságos ellátást méltányos árú energiahordozók révén.

Zelenszkij a találkozót hasznosnak nevezte, és kiemelte, hogy folytatni kell a párbeszédet a két ország között.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott: „az orosz gáznak és kőolajnak nincs jövője”, ugyanakkor jelezte, hogy Ukrajna energetikai stabilitást szeretne biztosítani Szlovákia és más partnerei számára.

🚨Slovakia will back Ukraine’s path to the EU,” Zelensky announced after talks with PM Robert Fico — a notable shift in tone from Bratislava.

pic.twitter.com/56sTet2mPX — Finn Elliot (@finn_elliot01) September 5, 2025

A találkozón a felek megegyeztek abban is, hogy október 20-án közös ülést tart a szlovák és az ukrán kormány.

Fico üdvözölte, hogy négyszemközti megbeszélésre is sor kerülhetett, és bár több kérdésben eltérő álláspontokkal találkoztak, a tárgyalást a kölcsönös meghallgatás jellemezte.

Robert Fico az ukrán elnökkel való találkozó előtt António Costával, az Európai Tanács elnökével is egyeztetett a szlovák–ukrán határon.

A megbeszélésen a régió aktuális helyzetét vitatták meg, és Fico beszámolt nemrégiben tett kínai látogatásáról is.