Robert Fico komoly üzenetet készül átadni Zelenszkijnek

Robert Fico Zelenszkijnek viszi üzenetét

Putyin elnök tájékoztatott az alaszkai tárgyalásról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a katonai konfliktus befejezésének kilátásairól. A fontos beszélgetésből több következtetést és üzenetet vontam le, amelyeket pénteken át kívánok adni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

– írta a szlovák miniszterelnök. Bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a hivatalos tárgyalások után lehetősége nyílt külön egyeztetni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is. Fico hozzátette: pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, és ezen a megbeszélésen tervezi átadni a Putyinnal folytatott eszmecseréből levont üzeneteit.

A szlovák kormányfő azt is közölte, hogy pekingi programja további hivatalos találkozókat is tartalmaz.

A tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytat Vietnam elnökével, Luong Counggal, valamint Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is.