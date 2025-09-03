Robert Fico a Facebookon számolt be pekingi tárgyalásairól, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel is találkozott. A szlovák kormányfő bejegyzésében kiemelte, hogy az orosz államfővel nemcsak a hivatalos program keretében tárgyalt, hanem közel egy órán keresztül négyszemközt is egyeztetett, főként az orosz–ukrán háborúról.
Robert Fico komoly üzenetet készül átadni Zelenszkijnek
A szlovák miniszterelnök Pekingből jelentkezett be közösségi oldalán, ahol találkozott az orosz államfővel és külügyminiszterrel is. Robert Fico bejegyzése szerint fontos következtetéseket vont le a tárgyalásokból, amelyeket hamarosan Volodimir Zelenszkijnek szándékozik átadni.
Robert Fico Zelenszkijnek viszi üzenetét
Putyin elnök tájékoztatott az alaszkai tárgyalásról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a katonai konfliktus befejezésének kilátásairól. A fontos beszélgetésből több következtetést és üzenetet vontam le, amelyeket pénteken át kívánok adni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek
– írta a szlovák miniszterelnök. Bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a hivatalos tárgyalások után lehetősége nyílt külön egyeztetni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is. Fico hozzátette: pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, és ezen a megbeszélésen tervezi átadni a Putyinnal folytatott eszmecseréből levont üzeneteit.
A szlovák kormányfő azt is közölte, hogy pekingi programja további hivatalos találkozókat is tartalmaz.
A tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytat Vietnam elnökével, Luong Counggal, valamint Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is.
Borítókép: Szergej Lavrov és Robert Fico (Fotó: Facebook/Robert Fico)
