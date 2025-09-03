Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Robert FicoPutyinZelenszkijSzergej Lavrovorosz-ukrán háború

Robert Fico komoly üzenetet készül átadni Zelenszkijnek

A szlovák miniszterelnök Pekingből jelentkezett be közösségi oldalán, ahol találkozott az orosz államfővel és külügyminiszterrel is. Robert Fico bejegyzése szerint fontos következtetéseket vont le a tárgyalásokból, amelyeket hamarosan Volodimir Zelenszkijnek szándékozik átadni.

Wiedermann Béla
2025. 09. 03. 6:51
Szergej Lavrov és Robert Fico Forrás: Facebook/Robert Fico
Robert Fico a Facebookon számolt be pekingi tárgyalásairól, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel is találkozott. A szlovák kormányfő bejegyzésében kiemelte, hogy az orosz államfővel nemcsak a hivatalos program keretében tárgyalt, hanem közel egy órán keresztül négyszemközt is egyeztetett, főként az orosz–ukrán háborúról.

Robert Fico fontos következtetéseket vont le Putyinnal folytatott tárgyalásairól, amelyeket Zelenszkijnek ad át.
Fotó: Facebook/Robert Fico

Robert Fico Zelenszkijnek viszi üzenetét

Putyin elnök tájékoztatott az alaszkai tárgyalásról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a katonai konfliktus befejezésének kilátásairól. A fontos beszélgetésből több következtetést és üzenetet vontam le, amelyeket pénteken át kívánok adni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

– írta a szlovák miniszterelnök. Bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a hivatalos tárgyalások után lehetősége nyílt külön egyeztetni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is. Fico hozzátette: pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, és ezen a megbeszélésen tervezi átadni a Putyinnal folytatott eszmecseréből levont üzeneteit.

A szlovák kormányfő azt is közölte, hogy pekingi programja további hivatalos találkozókat is tartalmaz. 

A tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytat Vietnam elnökével, Luong Counggal, valamint Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is.

Borítókép: Szergej Lavrov és Robert Fico (Fotó: Facebook/Robert Fico)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

