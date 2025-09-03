Donald Trump a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy a következő néhány napban kiderül, milyen irányban lép tovább az orosz–ukrán háború ügyében. Hangsúlyozta, hogy nagyon közelről követi az eseményeket, és nagyon érdekes dolgok jutottak tudomására, amelyekre hamarosan fény derül.
Trump titokzatos fejleményekről beszélt Ukrajna kapcsán
Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságírók előtt beszélt a háborús helyzetről és a nemzetközi folyamatokról. Trump szerint a következő napokban világosabbá válhat, milyen irányban folytatódik az orosz–ukrán háború.
Trump szerint oktalan veszteségek jönnek
Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő héten várhatóan ismét több mint hétezer ember veszti életét a két oldalon, amit oktalan veszteségnek nevezett. Hozzátette:
Meglátjuk, mit fognak tenni, és mi fog történni.
A sajtótájékoztatón Trump kitért korábbi találkozójára is Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Mint mondta, nagyon jó találkozója volt vele augusztus 15-én Alaszkában.
Meg fogjuk látni, hogy kijön-e belőle valami, és ha nem, akkor más álláspontra helyezkedünk majd
– tette hozzá. Egy másik kérdésre válaszolva Trump arról beszélt, hogy nem tartja aggasztónak a Kínában tartott csúcstalálkozót, amelyen a kínai elnök mellett részt vesz az orosz elnök és az észak-koreai vezető is. Úgy fogalmazott: Kínának nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint az Egyesült Államoknak Kínára.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
