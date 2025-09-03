Trump titokzatos fejleményekről beszélt Ukrajna kapcsán

Trump szerint oktalan veszteségek jönnek

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő héten várhatóan ismét több mint hétezer ember veszti életét a két oldalon, amit oktalan veszteségnek nevezett. Hozzátette:

Meglátjuk, mit fognak tenni, és mi fog történni.

A sajtótájékoztatón Trump kitért korábbi találkozójára is Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Mint mondta, nagyon jó találkozója volt vele augusztus 15-én Alaszkában.

Meg fogjuk látni, hogy kijön-e belőle valami, és ha nem, akkor más álláspontra helyezkedünk majd

– tette hozzá. Egy másik kérdésre válaszolva Trump arról beszélt, hogy nem tartja aggasztónak a Kínában tartott csúcstalálkozót, amelyen a kínai elnök mellett részt vesz az orosz elnök és az észak-koreai vezető is. Úgy fogalmazott: Kínának nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint az Egyesült Államoknak Kínára.